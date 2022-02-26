Как продлить жизнь пневмоподвеске? Есть решение!

Одно из важных условий — выбирать правильный картридж для блоков подготовки воздуха.

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Блок подготовки воздуха входит в пневматическую систему грузовиков и автобусов. Важный элемент блока — фильтр-осушитель, выполненный в виде сменного картриджа в стальном корпусе. От его качества и технических характеристик зависит, как будет функционировать тормозная система грузовика и прицепа, а также долговечность пневматической подвески и ее компонентов: инженеры автопарков и СТО неспроста выбирают продукцию фирм-лидеров сегмента.

Картриджи WABCO поставляются на сборочные конвейеры большинства автопроизводителей по всему миру, а также для свободной продажи на рынке запасных частей.

Об этом и не только читайте на сайте журнала «Рейс».

Какой картридж выбрать?

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Блоки подготовки воздуха в зависимости от модели и года выпуска грузовика имеют существенные конструктивные различия.

Например, в системах современных машин экокласса Евро‑5 и Евро‑6 есть электронные компоненты управления. Осушители 10-летних грузовиков классов Евро‑3 и Евро-4 проще по конструкции, и электроники там минимум. Но именно они составляют костяк парка большинства отечественных перевозчиков.

Картриджи WABCO

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Белый (Essential). Самый массовый, самый бюджетный и самый популярный у российских перевозчиков защищает тормозную систему только от попадания в нее влаги и предназначен для установки на автомобили с истекшим гарантийным сроком.

Самый массовый, самый бюджетный и самый популярный у российских перевозчиков защищает тормозную систему только от попадания в нее влаги и предназначен для установки на автомобили с истекшим гарантийным сроком. Черный. Отличия от белых минимальны. Их поставляют на сборочные конвейеры и для рынка послепродажного обслуживания. Не используются в блоках подготовки воздуха с электронным управлением.

Отличия от белых минимальны. Их поставляют на сборочные конвейеры и для рынка послепродажного обслуживания. Не используются в блоках подготовки воздуха с электронным управлением. Серебряный (Air System Protector). У картриджей такого цвета есть дополнительный фильтр, который улавливает аэрозоли масла, содержащиеся в воздухе. Применимы в блоках подготовки воздуха с электронным управлением и способны защитить пневматическую систему машин с большими пробегами и значительным износом воздушного компрессора.

У картриджей такого цвета есть дополнительный фильтр, который улавливает аэрозоли масла, содержащиеся в воздухе. Применимы в блоках подготовки воздуха с электронным управлением и способны защитить пневматическую систему машин с большими пробегами и значительным износом воздушного компрессора. Один из самых популярных и востребованных на рынке запчастей — золотой (Air System Protector PLUS). Применяются в блоках подготовки воздуха современных грузовиков экологических классов Евро‑5 и выше. Особенность таких картриджей — ​два фильтра для удаления масляных аэрозолей.

Взаимозаменяемость и особенности конструкции

В простой, не имеющий электронных компонентов блок подготовки воздуха теоретически можно установить любой из производимых фирмой картриджей, хоть белый, хоть золотой — главное, чтобы подходил по присоединительным размерам и габаритам и не противоречил рекомендациям автопроизводителя.

Совсем другое дело — современная техника, которая оснащается блоками подготовки воздуха с электронным управлением. Для таких грузовиков и автобусов подходят картриджи с маслоотделительными фильтрами, защищающими агрегаты тормозной системы не только от попадания влаги, но и от масляных аэрозолей, которые присутствуют в воздухе, так как пневматический компрессор смазывается моторным маслом от общей с ДВС системы смазки.

Из-за того, что масло обволакивает гранулят картриджа, абсорбирующие свойства гранул ухудшаются. Влага, попадающая в систему, приводит к сбоям в работе пневматического привода тормозов и портит агрегаты пневмоподвески. Стоит ли говорить, насколько важно избавляться от масляных аэрозолей?

Коалесцирующая технология



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Лучший вариант для современных блоков подготовки воздуха с электронным управлением — картридж «золотой». Ведь в нем не один, а два фильтра! Первый стоит на входе воздуха, и на него ложится основная нагрузка по отсеканию масляных аэрозолей и прочих примесей. От его эффективности зависит ресурс абсорбирующего материала, через который проходит воздух для удаления из него влаги.

Для обеспечения высокого ресурса в «золотом» картридже WABCO реализовано оригинальное конструкторское решение. Купольная часть, в которой располагается прижимная пружина, заполнена гранулятом, за счет чего достигнуто увеличение объема абсорбирующего материала.Для повышения эффективности процесса инженеры применили гранулят двух фракций, разных по размеру.

Много технологий в небольшом устройстве



На финальном этапе очистки воздух проходит через второй фильтр, который удаляет из воздуха остатки масляных аэрозолей и иных примесей.

Обеспечить максимальную защиту пневматической системы способен «золотой» картридж. Выручит он и при забросах масла в магистраль компрессором. Такое может произойти, например, в случае аварийного разрушения агрегата или при естественном износе цилиндропоршневой группы компрессора.

Ресурс картриджей

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Картриджи осушителей необходимо менять в строгом соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства. Как показывает практика, Essential в идеальных условиях может прослужить до одного года. Air System Protector, при прочих равных условиях, вдвое превосходит его по ресурсу, что объясняется наличием в конструкции фильтра-маслоотделителя. Периодичность замены прогрессивного картриджа Air System Protector PLUS — один раз в три года.

Однако всегда стоит учитывать, что ресурс картриджа сильно зависит от условий эксплуатации автомобилей и, в частности, от объема прокачиваемого через него воздуха. Так, автобус часто используется в городском трафике с большим числом остановок, а вдобавок имеет систему изменения уровня пола, облегчающую процесс посадки и высадки. Понятно, что расход воздуха в этом случае будет значительно больше, чем при магистральных перевозках.

Большой расход характерен и для спецмашин, например мусороуборочной техники. Кроме того, необходимо учитывать климатические особенности региона. В частности, чем выше влажность, тем больше нагрузка на осушитель.

О компании

С 2020 года WABCO входит в концерн ZF Friedrichshafen AG — поставщик систем для легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств и промышленной техники. ZF объединяет около 260 представительств в 41 стране мира, а общая численность сотрудников составляет 160 тысяч человек. Решения и услуги ZF Friedrichshafen AG для рынка послепродажного обслуживания и автопарков основаны на таких сильных брендах, как Lemförder, SACHS, TRW и WABCO. В 2019 году независимые на тот момент компании достигли объема продаж в 36,5 (ZF) и 3,4 (WABCO) млрд евро.

Фото: WABCO и depositphotos.com