Рубиновая Нива из детства. Осторожно! Возможен приступ ностальгии

Читатель «За рулем» поделился душевной историей о семейном автомобиле.

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Помню далекое детство, солнце и яркий рубиновый автомобиль. Когда я вернулся из школы, возле ворот блестела красная Нива. Это был советский город Фрунзе — моя теплая и далекая Родина.

В окружении семьи первая Нива появилась за два года до моего рождения — у дядьки. Это был 1982 год. К Нивам тогда только присматривались. Отец и дядька рассказывали, что мечтой их (как охотников и рыбаков) был «козлик» ГАЗ-69. Причем купить его можно было только по частям. Так местные мужики и жили: собирали из запчастей машину.

«Козлика» купить не получилось даже в разобранном виде, что-то там сорвалось. Зато появилась возможность купить непонятную диковинку — Ниву.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Первые впечатления

Купили через силу, не хотели. Приятно удивила цена: 9 тысяч рублей за Ниву против 15 тысяч за «козлика». Первая езда по городу прямо удивила — можно было тягаться с таксистами на Волгах, полный привод и мотор 1.6 стартовали с места непривычно и даже дерзко.

Дальше был выезд на охоту в горы, до которых нужно было ехать еще около 100 километров. Поехали на двух машинах — серая дядькина Нива и «козлик» товарищей. Зима была, холодно. Нива добралась по трассе намного раньше, отец и дядька ждали товарищей, сидя в одних рубашках, настолько в Ниве было тепло. Это сейчас диковато, что машина может быть холодной. Но те, кто помнит восьмидесятые, понимает, о чем речь. Товарищи на «козлике», наконец, приехали — не то что в куртках, а даже в завязанных ушанках. Мысли их были следующими: по трассе вы быстрые, в горах «козлик» отыграется.

Не тут-то было! Нива, как лягушка, перепрыгивала неровности, с ходу пробивала сугробы. Ползла на подъемы с такой прытью, что те, кто был на «козлике», открывали рты.

Горы не прощали ошибок, и там, где машины не могли вскарабкаться на подъем, глохли, а порой и переворачивались, Нива творила чудеса.

Что, если не Нива?

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Пришло начало девяностых, и засобиралась моя семья переезжать в Россию. Продали квартиру, попали под инфляцию. Денег оставалось только на машину. Как сейчас, помню этот разговор мамы и отца: не вздумай покупать Ниву! Опять будут гонки на охоту и издевательство над машиной!

Отец отнекивался и сам признавался, что не хочет Ниву — обычную машину возьму, говорил. Тогда в моду вошли «девятки» и «девяносто девятые» (где они сейчас? А Нива выпускается до сих пор). Цвета «мокрый асфальт», кто помнит. С таким прицелом отец и уехал на авторынок.

Именно в тот день я пришел домой из школы и увидел ее — возле ворот стояла блестящая рубиновая Нива! Смотрела на нас своими круглыми фарами. Это была первая машина уже именно в нашей семье.

Оформляли Ниву всем мужским составом: купить-то купили, а дошло дело до регистрации — хитрый продавец развел руками, мол, инфляция, доплачивайте еще. Утром отец, двоюродный брат и дядька приехали на переговоры в полном охотничьем обмундировании. Нива переоформилась.

Попытка угона и другие приключения

Мы уехали в Россию. Из двадцатиградусного тепла в холодную Нижегородскую область. Мы, дети, ехали с мамой на поезде, а отец с вещами и Нивой — в товарном вагоне за пару месяцев до этого. Россия встретила нас морозом и снегом по колено. Отец был в тулупе, встречал нас на вокзале ночью. Нива краснела на привокзальной площади. Помню свой шок от такого глубокого снега.

И еще больший шок от того, что мы увидели возле машины — милиционеры скручивали двух мужчин. Они провернули личинку дверного замка на Ниве. Еще пара минут, и уехала бы наша машина в неизвестном направлении. На следующий день я, второклассник, разглядывал кровавые подтеки на стекле водительской двери — это милиционер приложил одного из угонщиков.

Сколько Нива нас катала по снежным просторам — просто не счесть. Сколько было случаев ночных походов за трактором, снега там были, прямо скажем, очень обильные. Теплая, даже какая-то добрая Нива — зависть местных жителей и водителей обычных машин.

Угон состоялся!

В первый раз отец посадил меня за руль Нивы, когда мне было 8 лет. И я справился! В 12 лет, уже когда мы переехали в другую область, я первый раз угнал Ниву со двора. Меня поймал участковый, и родителей вызывали в школу. Получил я тогда серьезную взбучку и дома, и на учебе.

Своим детям я, конечно, не позволю вытворять то, что вытворял я — так, наверное, думает большинство родителей. Но что было — то было. Как только не боролись со мной: снимали аккумулятор, снимали трамблер, даже секретку отец ставил на зажигание. Все равно я умудрялся утащить Ниву со двора. Я рос, и отец, конечно, сам часто разрешал погонять. Все выезды на рыбалку и охоту, когда кончался асфальт, проходили под моим управлением.

Спорный момент

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Неподалеку от дома был пруд, а с другой стороны — крутой подъем на дамбу. Когда Нива без особых напрягов заехала на этот подъем, заволновались рыбаки на своих машинках. Повторите? Нет, сказали они.

Спорным было решение дядьки, когда он купил новый «уазик», отдав свою серую Ниву моему двоюродному брату в Омск. А рубиновой Ниве исполнилось 13 лет.

Начался период борьбы за звание лучшего внедорожника. Нигде, ни в чем не уступила наша машина. Мы всегда быстрее проскакивали бездорожье и первыми приходили на любой подъем. Помню спор на зимней рыбалке, и нам кричали: кто, Нива? Я майор милиции, я всю жизнь на УАЗах! У вашей Нивы нет шансов! Половина рыбаков на пруду — за Нивы, половина — за УАЗы. Жаркий был спор, чуть не передрались.

Новая жизнь

Институт, новый город Белгород, студенчество, новая жизнь. Все реже и реже я приезжал к родителям в Новый Оскол. Почему-то всегда вспоминается зима, и мы с друзьями рассекаем на родительской Ниве. Постарела она, проржавела до дыр. Чинил ее батя, ремонтировал, перебирал. Но время брало свое.

Привез к родителям свою красотку-одногруппницу. Поехали кататься на Ниве. И встала машина вдруг на месте, как заговоренная. Что я только с ней не делал. Пока не пришел отец, Нива не двинулась с места. У него же завелась и как ни в чем не бывало поехала домой. Наверное, это была ревность, автомобильная ревность к девчонке.

Еще пара лет, и я бессовестно забыл про Ниву, закружили голову старые «немки» — «сигары» и «бочки». До конца нулевых я не вспоминал о родительской машине. Так, видел ее во дворе и проходил мимо без интереса. Жизнь вертелась, и не всегда в нужную сторону. Уехали родители в Москву. Приезжая изредка проведать пустой дом, я однажды решил забрать Ниву с собой. Так она переехала во двор многоэтажки, где я снимал квартиру.

Предательство

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Делать в машине нужно было много, и я все тянул и тянул. Потом болезненно расстался с девушкой и уехал в Москву, а Нива осталась во дворе чужой многоэтажки в полном одиночестве. Я не знаю, как ее не увез эвакуатор. Когда я через полтора года вернулся в Белгород, Нива стояла с разбитым лобовым, с помятой крышей, вся разрисованная детворой. Подошли люди и вежливо поинтересовались, когда этот хлам будет отсюда убран. Я ничего им не ответил. Смотрел на Ниву, а она — на меня. Разбитыми глазами-фарами.

Через неделю я перевез Ниву на эвакуаторе к месту нового жилья. Но денег на ремонт не было, и продолжила Нива стоять во дворе уже другой многоэтажки. Пока не пришел участковый и не попросил убрать ее. Сдай, говорит, в металлолом и не морочь голову ни мне, ни соседям, ни себе… Я стоял рядом, смотрел на нее и вспоминал детство — неужели когда-то эта машина была частью жизни? «Машина умная, она меня к бабушке везет, а не в школу!» — и я, совсем маленький, глажу Ниву по дверной ручке и прошу отвезти подальше от учебы.

Из темноты двора ко мне подошел дедушка и сказал, что всю жизнь хотел такую машину, да только никак не успевал накопить деньги. Уже почти купил в 1998 году, но пришел дефолт. Я отдал ему Ниву бесплатно. Отец прислал доверенность и документы: практически чистенький ПТС с одним хозяином — батей, вписанным по тем давним временам еще прописью.

Не знаю, чем занимался дедушка, но через год я встретил его в городе на нашей блестящей рубиновой Ниве. Я узнал Ниву в потоке машин, я почувствовал, что это именно она.

Послесловие

Другой Нивы у меня так и не появилось.

Это лично моя история любви и предательства. Если и есть малое оправдание, так это то, что наша Нива обрела новую жизнь. Бегает она по просторам Белгородской области, и ей 35 лет. А в Омске ездит серая дядькина Нива, которая когда-то тягалась с «козликом» в горах, и ей 40 лет. Уже нет ни дядьки, ни детства. Осталась одна память...

Гран-при «За рулем»

Нива заняла достойное место в истории, но кроме нее есть и другие интересные автомобили. А мы с вашей помощью ежегодно выбираем лучшие из них. К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем.

Давайте проголосуем за лучшие автомобили вместе! Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

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