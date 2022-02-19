Из простых массовых вазовских моделей классической компоновки делали быстрые и даже очень быстрые машины. И этим занимались отнюдь не только в СССР.

СССР: ротор под капотом

В 1970-х Жигули в СССР по динамике были эталоном. Стандартный ВАЗ-2101 развивал 100 км/ч за 20 секунд, а максимальная скорость составляла 142 км/ч.

Потом эталоном долго были «шестерка» и «семерка» с максималкой 150 км/ч и разгоном до сотни за 16 секунд. Кстати, даже первый роторный ВАЗ-21018 в кузове «копейки» на их фоне не выглядел особо быстрым.

Под капотом не отличимой внешне от «копейки» машины поначалу ставили односекционный роторный двигатель Ванкеля с приведенным объемом 1,3 л и мощностью 70 л.с.

Но вскоре Жигули (в основном это были ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106) стали оснащать двухсекционными роторами мощностью 140 л.с.

Это был уже другой автомобиль! Машина развивала около 180 км/ч, что для советских машин являлось фантастической скоростью.

ВАЗ-21018 с односекционным роторным двигателем

Но ни подвеска, ни тормоза, ни даже шины не были рассчитаны на длительную езду в таком темпе. Мой приятель, заместитель главного конструктора по испытаниям завода РАФ, несколько лет ездил на такой «трешке». И подтверждал — эта машина не для частников. Поэтому и делали роторные Жигули штучно, в основном, для советских спецслужб.

Уже в перестроечные времена тольяттинская мастерская Lada Engineering создала «шестерку» для милиции, у которой тогда еще почти не было иномарок. На автомобиль поставили мотор 1,8 л с щадящей во имя сохранения ресурса форсировкой — 110 л.с. Максимальная скорость практически не увеличилась: около 150 км/ч, но разгон заметно улучшился: 13 с до 100 км/ч — на 3 секунды быстрее, чем у стандартного ВАЗ-2106.

Но существовали и куда более быстрые Жигули. Причем построенные не заводом, а сторонними умельцами в Прибалтике и даже в иных странах Европы.

ВАЗ-2106 с форсированным мотором фирмы Lada Engineering.

Прибалтика: мастер спорта

Жигули постепенно стали главным спортивным автомобилем СССР. И именно в этом направлении работал и сам ВАЗ, и многие клубы, и две знаменитых в Союзе прибалтийские мастерские.

Эстонский ВАЗ-21011 Vihur Ralli.

Эстонская фирма Вихур (Vihur) делала версию ВАЗ-21011 по имени Ralli. Двигатель 1,3 л форсировали до 88 л.с. (примерно на 20 л.с. больше, чем у стандартного мотора). Заметно облегченный автомобиль достигал 170 км/ч.

Но самые быстрые Жигули строила Вильнюсская фабрика транспортных средств (ВФТС — VFTS), возглавляемая Стасисом Брундзой — самым титулованным раллистом СССР, успешно выступающим и на зарубежных трассах.

Лада-1600 вильнюсского завода ВФТС.

Первой машиной ВФТС стал ВАЗ-21011 с двигателем 1,6 л и двумя карбюраторами Weber. Такой мотор развивал 140 л.с. при 7000 об/мин, а специально подготовленный облегченный автомобиль достигал скорости 180 км/ч.

ВАЗ-2105 ВФТС.

Затем появилась знаменитая Лада-2105 ВФТС. Ее двигатель выдавал уже 160 л.с. при 7000 об/мин. Разгон до 100 км/ч составлял всего 8,4 с, а максимальная скорость — 190 км/ч.

Таких машин выпустили около тридцати. На них гонялись не только в СССР. Автомобили по линии Автоэкспорта продавали и за границу, в том числе в страны Восточной Европы и даже в Скандинавию.

Финляндия: родился Turbo

Финская Lada с турбонаддувом.

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В небогатой Финляндии Лады были популярны. Именно там соорудили экстремальную «семерку», установив на советский двигатель турбонаддув. Подробной информации об этом автомобиле нет. Судя по публикациям в финской прессе, делал ее частный владелец, но при участии фирмы Konela — импортера советских автомобилей.

Писали, что Лада с турбонаддувом достигала 180 км/ч. Сделали такой автомобиль, видимо, в единственном экземпляре.

Чехословакия: Жигули, как Шкода (почти!)

Чехословацкая фирма Metalex долгие годы проектировала и выпускала специальные, но в основном — гоночные автомобили. Делали и формульные машины, базировавшиеся на серийных узлах (как наши гоночные Эстонии), и варианты серийных автомобилей для кольцевых гонок и ралли.

В основном чехи работали со своими Шкодами, но очень активно занимались и нашими Ладами классической компоновки.

Один из вариантов «копейки», подготовленный фирмой Metalex.

Существовала, например версия VAZ-2101 MTX Racing для кольцевых гонок. Двигатель объемом 1,3 л литра форсировали до 150 л.с при 7600 об/мин. В 1972–1974 годы собрали три таких машины.

В 1975-м сделали два кольцевых автомобиля и в кузове «трешки» — VAZ-2103 MTX Racing c мотором рабочим объемом 1, 6 л, но чуть меньшей мощности — 142 л.с. при 7600 об/мин.

VAZ 2103 MTX Rallye.

Для ралли собрали восемнадцать VAZ-2103 Rallye A2. Двигатель 1,6 л на этой версии развивал 115 л.с. при 7200 об/мин. Но даже этот не самый мощный автомобиль от Metalex достигал 160 км/ч.

VAZ 2105 VFTS MTX.

Самой быстрой чешской Ладой стала доработанная литовская Lada VFTS MTX (чешское фабричное обозначение — MTX 5–04). Мощность и без того сильно форсированного двигателя рабочим объемом 1,6 л довели до 170 л.с. (при 7800 об/мин). Максимальная скорость таких чешско-советских Жигулей превышала 200 км/ч! Помимо подвески, усовершенствовали и тормозную систему, используя комплектующие от спортивной Skoda 130 RS.

Франция: три литра на четыре колеса

Полноприводная Lada Proto от фирмы Poch.

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Спортивные Нивы и Самары, подготовленные французским импортером советских машин парижской фирмой Poch для ралли Париж-Дакар, хорошо известны. В отличие от еще более удивительной машины, на которой на Дакаре французские экипажи участвовали в 1983–1987 гг.

От нашей «пятерки» в этой машине осталось совсем мало. Автомобиль построен на пространственном каркасе с легкими наружными панелями. В базе — за передними сиденьями — установили двигатель V6 рабочим объемом 2,7 л. Этот мотор, известный под именем PRV, совместно разработали и применяли на своих моделях компании Peugeot, Renault и Volvo. На французской Ладе двигатель развивал около 300 л.с. Полноприводную трансмиссию автомобиля создали с использованием узлов и агрегатов Нивы.

Спортивных успехов бешеная «пятерка» французам не принесла, но в истории след оставила.

Впрочем, как и многие другие «нестандартные» Жигули.

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Фото: из архива «За рулем»