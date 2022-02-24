Не у всех есть время изучать инструкцию по эксплуатации. Некоторые водители порой ездят не зная обо всех функциях своей машины, так же как мы не знаем, на что способен наш смартфон или даже микроволновка. А вы из таких?

Дополнительная светотехника

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Первые два символа (на фото ниже) обозначают управление противотуманными фарами. Однако их отличие не всегда понятно даже опытным водителям. Пиктограмма со световым потоком, направленным вниз, обозначает передние противотуманки, а с горизонтальным ― задние. На приборном щитке при включении отобразятся соответствующими символами.

Зачем об этом знать? ПДД весьма лояльно относятся к использованию передних противотуманных фар. В светлое время суток их можно включать вместо ближнего света. В ночное время ослепить встречный транспорт штатными передними противотуманками также невозможно. В отношении использования задних противотуманных огней в Правилах имеется четкая формулировка: «могут применяться только в условиях недостаточной видимости». Использование задних туманок в городе при хорошей погоде может спровоцировать дорожный конфликт. Вам это нужно?

Секретная кнопка возле АКП

На панели у рычага АКП есть кнопка, обозначенная как Shift lock. Иногда эту кнопку закрывают декоративной заглушкой. Предназначена кнопка для экстренных случаев. При ее нажатии происходит разблокировка селектора автомата и селектор можно перевести в нейтральное положение. Речь именно о гидромеханическом автомате. Вариаторы и роботизированные коробки такой опции не имеют. А классическому автомату она пригодится при погрузке автомобиля на эвакуатор. Запускать двигатель не придется.

Чтобы окна не потели?

Спросите у любого таксиста о предназначении этой кнопки, и вряд ли вы получите правильный ответ. В зависимости от марки автомобиля кнопка может иметь разное обозначение.

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Эта кнопка не что иное, как включение рециркуляции воздуха в салоне. Функция полезна, если дорога сильно загазована или запылена. Также включение рециркуляции будет незаменимо, если впереди движется дымящий грузовик «застойных времен». Рециркуляция воздуха поможет летом охладить салон, а зимой быстрее его обогреть. Следует учитывать, что включение рециркуляции вызовет запотевание стекол. Использовать эту функцию лучше всего вместе с кондиционером.

Секрет на приборке

Этот лайфхак полезен для тех, кому часто приходится оказываться за рулем разных автомобилей. При заезде на АЗС вдруг приходится вспоминать, с какой стороны расположена заливная горловина топливного бака. Чтобы не ошибиться, достаточно взглянуть на указатель уровня топлива на приборном щитке. У многих марок там расположена стрелочка, которая и напомнит, с какой стороны заправлять автомобиль.

Максимальная сложность

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Эти кнопки предназначены для отключения штатной сигнализации. Для эвакуации машины, особенно ночью, чтобы не шуметь сиреной, необходимо нажать кнопку с изображением автомобиля, стоящего под уклоном, или с крючком.

При нажатии на вторую кнопку отключаются расположенные на потолке салона ультразвуковые датчики. По замыслу автопроизводителя, это отключение необходимо, чтобы можно было оставить в салоне автомобиля домашнего питомца. Только лучше этого не делать, поскольку для животного возникает риск задохнуться или получить тепловой удар. Хозяин в этом случае попадает под уголовную статью «Жестокое обращение с животными». Так что если в вашей машине есть подобная кнопка, лучше ею вообще не пользоваться, то есть не оставлять никого в машине.

А в вашем автомобиле есть подобные рычажки и клавиши, о назначении которых вы пока только догадываетесь? Расскажите в комментариях!

А может, пока забыть про постоянно дорожающие автомобили с кучей допоборудования и купить мотоцикл или хороший скутер?

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: фирмы-производители и «За рулем»