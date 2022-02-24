Дополнительная светотехника
Первые два символа (на фото ниже) обозначают управление противотуманными фарами. Однако их отличие не всегда понятно даже опытным водителям. Пиктограмма со световым потоком, направленным вниз, обозначает передние противотуманки, а с горизонтальным ― задние. На приборном щитке при включении отобразятся соответствующими символами.
Зачем об этом знать? ПДД весьма лояльно относятся к использованию передних противотуманных фар. В светлое время суток их можно включать вместо ближнего света. В ночное время ослепить встречный транспорт штатными передними противотуманками также невозможно. В отношении использования задних противотуманных огней в Правилах имеется четкая формулировка: «могут применяться только в условиях недостаточной видимости». Использование задних туманок в городе при хорошей погоде может спровоцировать дорожный конфликт. Вам это нужно?
Секретная кнопка возле АКП
На панели у рычага АКП есть кнопка, обозначенная как Shift lock. Иногда эту кнопку закрывают декоративной заглушкой. Предназначена кнопка для экстренных случаев. При ее нажатии происходит разблокировка селектора автомата и селектор можно перевести в нейтральное положение. Речь именно о гидромеханическом автомате. Вариаторы и роботизированные коробки такой опции не имеют. А классическому автомату она пригодится при погрузке автомобиля на эвакуатор. Запускать двигатель не придется.
Чтобы окна не потели?
Спросите у любого таксиста о предназначении этой кнопки, и вряд ли вы получите правильный ответ. В зависимости от марки автомобиля кнопка может иметь разное обозначение.
Эта кнопка не что иное, как включение рециркуляции воздуха в салоне. Функция полезна, если дорога сильно загазована или запылена. Также включение рециркуляции будет незаменимо, если впереди движется дымящий грузовик «застойных времен». Рециркуляция воздуха поможет летом охладить салон, а зимой быстрее его обогреть. Следует учитывать, что включение рециркуляции вызовет запотевание стекол. Использовать эту функцию лучше всего вместе с кондиционером.
Секрет на приборке
Этот лайфхак полезен для тех, кому часто приходится оказываться за рулем разных автомобилей. При заезде на АЗС вдруг приходится вспоминать, с какой стороны расположена заливная горловина топливного бака. Чтобы не ошибиться, достаточно взглянуть на указатель уровня топлива на приборном щитке. У многих марок там расположена стрелочка, которая и напомнит, с какой стороны заправлять автомобиль.
Максимальная сложность
Эти кнопки предназначены для отключения штатной сигнализации. Для эвакуации машины, особенно ночью, чтобы не шуметь сиреной, необходимо нажать кнопку с изображением автомобиля, стоящего под уклоном, или с крючком.
При нажатии на вторую кнопку отключаются расположенные на потолке салона ультразвуковые датчики. По замыслу автопроизводителя, это отключение необходимо, чтобы можно было оставить в салоне автомобиля домашнего питомца. Только лучше этого не делать, поскольку для животного возникает риск задохнуться или получить тепловой удар. Хозяин в этом случае попадает под уголовную статью «Жестокое обращение с животными». Так что если в вашей машине есть подобная кнопка, лучше ею вообще не пользоваться, то есть не оставлять никого в машине.
А в вашем автомобиле есть подобные рычажки и клавиши, о назначении которых вы пока только догадываетесь? Расскажите в комментариях!
- А может, пока забыть про постоянно дорожающие автомобили с кучей допоборудования и купить мотоцикл или хороший скутер?
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.