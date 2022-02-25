Только Лада и УАЗ? Что будет с нашим автопромом после новых санкций

Бегство автопроизводителей, захват рынка Китаем и полный коллапс — есть три варианта развития ситуации. Все зависит от степени давления на российскую экономику.

Сценарий 1. Рост цен и бегство производителей

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Самый «лайтовый» удар для авторынка произойдет при попытке финансового удара по российской экономике. Возможен запрет на валютные транзакции российских банков, запрет на торговлю российскими долговыми обязательствами, делистинг акций российских компаний с международных бирж, отключение отечественных банков от международной системы платежей SWIFT.

Это неприятно, но не смертельно. Иран уже многие годы живет в подобных условиях и как-то справляется.

Тем не менее, в этом случае удорожание валют и общее сжатие российской экономики приведут к резкому снижению емкости российского авторынка и скачку цен. Автобренды, не имеющие на российской территории собственного сборочного производства будут вынуждены уйти с нашего рынка. Объемы их продаж, и сейчас невысокие, упадут еще сильнее. Такая угроза нависла, например, над японской Subaru.

Премиальные бренды, «не прописанные» в России, останутся на нашем рынке. Просто российские богачи станут платить за свои машины больше.

Сценарий 2. До последнего смартфона

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При более жестком сценарии России закроют доступ к новым технологиям в сфере IT, приборо- и станкостроении и прочих чувствительных областях экономики. В этом случае только ростом цен и уходом с рынка ряда автопроизводителей нам не отделаться.

Мы рискуем остаться в автомобильном прошлом — новые модели автомобилей просто не будут поступать в продажу. Заводы начнут обновлять свои модельные линейки с частотой АВТОВАЗа времен СССР. То есть, фактически, ограничиваться лишь рестайлингом той или иной глубины, как это было с «копейкой» ВАЗ-2101, модифицированной в конце концов до ВАЗ-2107.

Сценарий 3. Нокаут российского автопрома

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Третий возможный сценарий окажется наиболее шокирующим. Все современные автомобили, в том числе и выпускаемые АВТОВАЗом, работают под управлением электронных «мозгов».

Известно, что США уже договорились с ведущими производителями полупроводников (Тайванем и Японией, в частности) о возможном прекращении поставок в Россию полупроводниковых компонентов и содержащей их продукции. Если такое эмбарго будет введено, то о российском автопроме и авторынке в текущем их виде можно забыть.

Отечественный авторынок быстро превратится в рынок подержанных авто. Через несколько лет, с помощью Китая, в нашей стране все-таки создадут собственные производства по выращиванию полупроводниковых кристаллов и изготовлению из них различных микросхем. А до тех пор российским автовладельцам придется ездить на автохламе.

Политика VS экономика?

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Международные автоконцерны могут оказаться под давлением правительств западных стран и свернуть свою деятельность в нашей стране без каких-то особых экономических причин, просто «по велению демократии». В этом случае прогнозировать что-либо сложно.

С уверенностью можно лишь сказать, что АВТОВАЗ с УАЗом останутся с нами. Как и китайские марки. Более того, возможно, к нам вернутся уже ушедшие или новые для отечественного авторынка бренды из Поднебесной. Они не упустят шанса заполнить вакуум, образовавшийся после ухода «европейцев», «японцев» и «корейцев».

Как изменится ассортимент марок и моделей? Сколько они будут стоить? И не остановится ли вовсе в России производство автомобилей? Все будет зависеть от того, насколько жесткими будут санкции против нас.

Чем мы можем ответить?

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На жесткие санкции Россия может ответить несимметрично и очень болезненно для всего мира. Так, при изготовлении микросхем применяются лазерные установки, в которых используется инертный газ неон. Россия является поставщиком 90% объемов этого газа на мировой рынок. Оставленная без поставок промышленной и бытовой электроники, наша страна вполне может прекратить отправку неона за рубеж.

Тогда мировая индустрия электроники и, соответственно, авторынок на себе ощутит последствия антироссийских экономических санкций. Понятно, что со временем неон в нужном количестве начнут добывать в других странах.

Но случится это не скоро. Гораздо раньше отечественная промышленность научится делать пусть морально устаревшие и не самые технологичные, но зато собственные микросхемы.

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Фото: Валентин Егоршин, Владимир Гердо/ТАСС