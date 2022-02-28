Банковская карта не только упрощает процесс оплаты, но и поможет открыть бензобак, если подморозило.

Доступ к горловине бака может покрыться льдом в трех местах.

Крышка лючка бензобака: может потрескаться при очистке

Обычно крышку прихватывает льдом по контуру проема во время ледяного дождя. Пролейте промерзший участок размораживателем для стекол (замков). Или попробуйте удалить лед пластиковой картой. Только осторожно, чтобы не повредить краску и саму крышку (особенно если она сделана из пластмассы).

Лучшая профилактика — нанести по контуру крышки лючка бензобака аэрозольную смазку (так, чтобы она попала в щель), а затем насухо вытереть видимую поверхность чистой ветошью.

Защелка: просто добавь воды (не горячей!)

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Часто замерзает не сам лючок, а защелка — механизм, что его отпирает. На многих автомобилях установлен электропривод защелки. Усилие привода невелико, поэтому лед может парализовать подвижность защелки. Если есть размораживатель, обрызгайте им зону защелки через щель. Или полейте замерзший участок теплой водой (найдется на любой заправке).

Важно. Горячую воду лить нельзя — от сильного перепада температур растрескается краска.

Вода не понадобится, если электропривод машины продублирован специальной петелькой (читайте инструкцию к автомобилю). Просовываем руку под обивку багажника, потихоньку тянем за петельку… готово, можно вставлять в горловину пистолет.

Некоторые защелки отпираются из салона — ручка обычно находится на полу рядом с углом водительского сиденья. (В этом случае защелка приводится тросом, который тянется от ручки под полом.) Важно рассчитывать усилие, чтобы не повредить тросик. Если не поддается сразу, лучше не рисковать и приступить к разморозке защелки.

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Пробка бензобака: проще предотвратить

Вода, попавшая на резьбу пробки из-за высокой влажности воздуха, при понижении температуры превращается в лед. Провернуть пробку руками, скорее всего, не получится. Использовать инструмент опасно, поскольку пробка содержит внутри трещотку, которая снижает прочность (и одновременно ограничивает усилие затяжки).

Чтобы пробка не примерзла, наносите на нее зимой тонкий слой любой консистентной смазки. А вот силиконовую смазку лучше не использовать. Соединения кремния, попав на кислородный датчик, могут вывести его из строя.

Тонкая полиэтиленовая пленка не даст пробке примерзнуть. Главное — не забыть проделать отверстие против канала системы вентиляции бака через пробку.

Не докатывайте до пустого бака. Особенно зимой

Автоматических заправок, где не раздобыть ни размораживателя, ни теплой воды, становится все больше. Запас топлива позволит доехать до мойки, чтобы отогреть заправочную горловину. Или до магазина, чтобы купить размораживатель.

Мнение эксперта

Илья Автушенко, технический специалист компании RUSEFF

Для разморозки подойдет даже незамерзайка

Не все водители знают, что даже при сильном обледенении растопить лед помогает незамерзайка. Только есть один минус: обрабатывать небольшие участки из обычной канистры неудобно. Поэтому для такого случая стоит держать в багажнике специальные средства с распылителями.

Например, справиться с примерзшим лючком бензобака или замерзшим замком поможет размораживатель для стекол. Он эффективно убирает лед и с других поверхностей благодаря изопропиловому спирту и поверхностно-активным веществам. Не повреждает ЛКП и резиновые уплотнители. Можно использовать вплоть до —40oC.

Поддержать хорошее состояние узлов и агрегатов автомобиля поможет американская автохимия Cyclo и присадки SUPROTEC. О том, как правильно обслуживать автомобиль, читайте в книгах издательства «За рулем».

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