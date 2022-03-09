Такое предложение поступило от читателя «За рулем» в адрес главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Под окнами дорога, на ней стоит знак «20», поскольку рядом школа, а сразу за знаком — камера. Не все успевают оттормозиться с 80 (60+20) до 20 и попадают на штраф. Измените ПДД, чтобы водителям не приходилось резко тормозить: это опасно и уже достал визг тормозов и днем, и ночью.

А. Старостин, г. Санкт-Петербург

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Внесение изменений в ПДД РФ не требуется, так как применение дорожных знаков регламентируются ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Если на данном участке дороги устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии вне населенных пунктов от 100 до 150 м, а в населенных пунктах — от 50 до 100 м друг от друга.

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Таким образом, если речь идет о населенном пункте, то за 50–100 метров до знака, ограничивающего скорость на отметке 20 км/ч, должен стоять аналогичный знак с ограничением скорости 40 км/ч. Если это не так, обратитесь в администрацию города или района, которая является владельцем соответствующего участка дороги и, следовательно, осуществляет мероприятия по организации дорожного движения на нем, или в Госавтоинспекцию. По вашему обращению проведут проверку, в случае подтверждения факта нарушения требований национального стандарта устранят его и проинформируют о результатах.

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Фото: depositphotos.com и «За рулем»