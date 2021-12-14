Это зависит от того, связана ли замена двигателя с изменением конструкции автомобиля.

После пожара под капотом решил заменить двигатель на аналогичный. Надо ли это как-то оформлять с учетом того, что теперь его номер в документы не вписывают?

Алексей, Дагестан

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Несмотря на то, что сведения о модели и номере двигателя не указываются в регистрационных документах, они вносятся в государственный реестр ТС, который ведется Госавтоинспекцией в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 1874. Таким образом, при замене двигателя владелец ТС обязан обратиться в Госавтоинспекцию для внесения соответствующих изменений в указанный государственный реестр.

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При этом согласно Правилам государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 1764, в случае, если замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений в государственный реестр транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра.

Иными словами, если вы планируете установить двигатель той же модели, то сведения о нем будут внесены в государственный реестр транспортных средств при следующем регистрационном действии с автомобилем (например, изменении регистрационных данных в связи с продажей).

Фото: Depositphotos