Сейчас сложно что-то прогнозировать — события развиваются стремительно, остановка быстро меняется. Но рискнем предположить, что в ближайшие три месяца эти автомобили все же появятся в автосалонах.

Европейские производители явно сбавляют темп — поставки новинок не такие ритмичные, как раньше. Дебюты все чаще переносят, а то и вовсе отменяют. И дело не только в нынешней ситуации — такое положение дел сложилось еще до истории с Украиной.

Европейцы все прочнее встают на рельсы электрификации. Привычных премьер с ДВС становится все меньше, а ввозить к нам электромобили в большом количестве пока бесперспективно — нет необходимой инфраструктуры, да и желающих их приобрести по пальцам пересчитать.

Зато в Китае готовят немало новинок. И в свете нынешних событий куда больше вероятность, что у нас появятся «китайцы», а не «европейцы» или «японцы».

Changan CS55 Plus

Changan CS55 Plus

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Запуск среднеразмерного (по габаритам он схож с Маздой СХ5 и VW Tiguan) кроссовера второго поколения запланирован на апрель. Внешне на Фольксвагены Changan больше не похож — дизайн оригинальный. Впечатляет, что уже в базовой версии будут предлагаться огромные для машины такого класса 19-дюймовые колеса — пока другой размерности не планируют.

Больше всего изменений в салоне. Как и в автомобилях Peugeot, компактный руль-штурвал, а приборы располагаются над ободом. И парящая центральная консоль, с которой исчез традиционный рычаг автомата, — его заменил Г-образный нефиксируемый селектор.

Автомата больше нет — вместо него семиступенчатый робот с «мокрыми» (читай, более надежными) сцеплениями. Бензиновый турбомотор 1.5 заметно прибавил в мощности (181 против 143 л.с.), но по-прежнему способен переваривать бензин АИ-92. А вот трансмиссии 4х4 так и не появилось — привод только передний.

Changan UNI-K

Changan UNI-K

В марте модельный ряд Чангана расширится — привезут кроссовер UNI-K, который получит статус флагмана. Низкая линия крыши, мускулистые бока, лихо ниспадающая багажная дверь — на редкость бодрый интерьер! Базовые версии будут с 20-дюймовыми колесами, богатые — с 21-дюймовками!

Самой интересной деталью можно назвать утапливаемые дверные ручки — таких в китайских машинах еще не было. По габаритам (длина кузова 4865 мм) UNI-K сравним с кроссоверами Range Rover Velar и Lexus RX.

В салоне — виртуальная приборка, большой экран медиасистемы и сенсорные кнопки на центральной консоли. Производитель обещает высокий уровень отделки.

Возможности выбора силового агрегата нет — только двухлитровый 226-сильный турбомотор и восьмиступенчатый автомат Aisin. Однако UNI-K сертифицирован как с передним, так и с полным приводом — за подключение задней оси отвечает многодисковая муфта.

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