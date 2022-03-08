Платная парковка с подвохом — попадаются 50% водителей

Типичная ситуация — въезд на парковку или во двор преграждает шлагбаум. Случается, что проехать дальше не удается и надо как-то выбираться назад. Но как?

Материалы по теме Самый запутанный (пожалуй) перекресток — ошибается больше 80% водителей Водитель подъехал к стоянке. Но, узнав стоимость, передумал парковаться. Как ему вернуться на первоначальный маршрут? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.