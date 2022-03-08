Платная парковка с подвохом — попадаются 50% водителей — журнал За рулем

Платная парковка с подвохом — попадаются 50% водителей

Типичная ситуация — въезд на парковку или во двор преграждает шлагбаум. Случается, что проехать дальше не удается и надо как-то выбираться назад. Но как?

Материалы по теме
Самый запутанный (пожалуй) перекресток — ошибается больше 80% водителей

Водитель подъехал к стоянке. Но, узнав стоимость, передумал парковаться. Как ему вернуться на первоначальный маршрут?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Платная парковка с подвохом — попадаются 50% водителей

Как с примыкания вернуться на дорогу без нарушения ПДД?

Наше новое видео
Популярный китайский кроссовер — проверили в деле и (честно) есть вопросы
Haval Jolion: первые 6000 км и много зимних проблем
Универсалы окончательно вышли из моды: да/нет?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1451
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: