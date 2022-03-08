Платная парковка с подвохом — попадаются 50% водителей
Типичная ситуация — въезд на парковку или во двор преграждает шлагбаум. Случается, что проехать дальше не удается и надо как-то выбираться назад. Но как?
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Водитель подъехал к стоянке. Но, узнав стоимость, передумал парковаться. Как ему вернуться на первоначальный маршрут?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
Как с примыкания вернуться на дорогу без нарушения ПДД?
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