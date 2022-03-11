Самый (пожалуй) однозначный пункт ПДД. Но почему 50% путаются?!

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Автобус и автомобиль службы спасения с включенной мигалкой одновременно подъехали к регулируемому перекрестку. Кто в этой ситуации проедет первым и почему?
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