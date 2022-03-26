Простейший лайфхак для чистоты в гараже — журнал За рулем

Простейший лайфхак для чистоты в гараже

«Бутылочки не выбрасывайте — пригодятся!» — советует читатель «За рулем».

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Чтобы не разводить сырость в гараже, зимой или в дождливую погоду использую пятилитровые бутылки из-под омывайки для сбора воды с подкрылков и брызговиков.

Вырезаю из каждой боковину, чтобы получилось корыто, и подкладываю их под брызговики. Талая вода с подкрылков и брызговиков стекает в бутыль, и пол гаража остается практически сухим.

Главное — не забыть убрать водосборники при выезде.

В. Сидоров, г. Ульяновск

Простейший лайфхак для чистоты в гараже

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.



Фото: В. Сидоров

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