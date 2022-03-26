Простейший лайфхак для чистоты в гараже

«Бутылочки не выбрасывайте — пригодятся!» — советует читатель «За рулем».

Материалы по теме «Обуваем» багажник — полезный гаражный лайфхак

Чтобы не разводить сырость в гараже, зимой или в дождливую погоду использую пятилитровые бутылки из-под омывайки для сбора воды с подкрылков и брызговиков.

Вырезаю из каждой боковину, чтобы получилось корыто, и подкладываю их под брызговики. Талая вода с подкрылков и брызговиков стекает в бутыль, и пол гаража остается практически сухим.

Главное — не забыть убрать водосборники при выезде.

В. Сидоров, г. Ульяновск

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.