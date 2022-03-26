Простейший лайфхак для чистоты в гараже

Чтобы не разводить сырость в гараже, зимой или в дождливую погоду использую пятилитровые бутылки из-под омывайки для сбора воды с подкрылков и брызговиков.
Вырезаю из каждой боковину, чтобы получилось корыто, и подкладываю их под брызговики. Талая вода с подкрылков и брызговиков стекает в бутыль, и пол гаража остается практически сухим.
Главное — не забыть убрать водосборники при выезде.
В. Сидоров, г. Ульяновск
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Фото: В. Сидоров