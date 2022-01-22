Надежное крепление для видеорегистратора — водительская хитрость — журнал За рулем

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Надежное крепление для видеорегистратора — водительская хитрость

До такого не каждый додумается, а ведь работает!

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Чтобы присоска видеорегистратора хорошо держалась на стекле, нужно взять зубчик чеснока, разрезать его, намазать соком присоску и сразу закрепить. Сок чеснока очень липкий, а запах быстро выветривается.

А. Калинникова, г. Горячий Ключ

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

А. Габитов (г. Барнаул) решил проблему надежного крепления гаджетов к ветровому стеклу по-своему:

«Я использую моторное масло, слегка покрыв им присоску. Прочное крепление обеспечено».


Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


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