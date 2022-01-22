Материалы по темеНужно затянуть хитрую гайку? Есть идея!
Чтобы присоска видеорегистратора хорошо держалась на стекле, нужно взять зубчик чеснока, разрезать его, намазать соком присоску и сразу закрепить. Сок чеснока очень липкий, а запах быстро выветривается.
А. Калинникова, г. Горячий Ключ
Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.
А. Габитов (г. Барнаул) решил проблему надежного крепления гаджетов к ветровому стеклу по-своему:
«Я использую моторное масло, слегка покрыв им присоску. Прочное крепление обеспечено».
Материалы по темеПринять участие в розыгрыше автомобилей
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Тест самых дешевых видеорегистраторов тут. Спойлер: есть вполне годные!
- В нашем интернет-магазине снижены цены на техническую литературу, руководства по ремонту и книги и журналы издательства «За рулем».
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.