До такого не каждый додумается, а ведь работает!

Материалы по теме Нужно затянуть хитрую гайку? Есть идея!

Чтобы присоска видеорегистратора хорошо держалась на стекле, нужно взять зубчик чеснока, разрезать его, намазать соком присоску и сразу закрепить. Сок чеснока очень липкий, а запах быстро выветривается.

А. Калинникова, г. Горячий Ключ

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

А. Габитов (г. Барнаул) решил проблему надежного крепления гаджетов к ветровому стеклу по-своему:

«Я использую моторное масло, слегка покрыв им присоску. Прочное крепление обеспечено».



Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей



