Подключаем видеорегистратор в Калине - простое решение

Понадобится только прищепка.

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В своей Калине видеорегистратор подключаю к USB-разъему, расположенному на облицовке туннеля пола. При переключении передач задеваю провод.

Самый простой способ — закрепить его прищепкой из хозмага к пластине дефлектора системы отопления. Провод больше не мешает.

А. Степанов, г. Иваново

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Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.

На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ вплоть до Гранты неудачно выбрано место подключения провода от минусовой клеммы аккумулятора к двигателю. Он крепится к корпусу термостата, который изолирован прокладкой и весь ток идет по двум шпилькам. Со временем контакт из-за окисления начинает пропадать, что затрудняет пуск. Я перенес место подключения поближе к стартеру, — пишет читатель «За рулем» А. Самойленко из Ставрополя. — Проложил провод перед аккумулятором, зачистил наконечник и закрепил. Начиная с семейства Калина заменяем провод на более длинный от Нивы.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Фото: А. Степанов