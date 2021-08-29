Подключаем видеорегистратор в Калине — простое решение — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Подключаем видеорегистратор в Калине - простое решение

Понадобится только прищепка.

Материалы по теме
Зачем сосед льет керосин в радиатор? Эксперт все объяснил

В своей Калине видеорегистратор подключаю к USB-разъему, расположенному на облицовке туннеля пола. При переключении передач задеваю провод.

Самый простой способ — закрепить его прищепкой из хозмага к пластине дефлектора системы отопления. Провод больше не мешает.

А. Степанов, г. Иваново

Материалы по теме
base_photo_img_hd.php 14 операций по техобслуживанию Lada Kalina, которые помогут сэкономить

Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.

На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ вплоть до Гранты неудачно выбрано место подключения провода от минусовой клеммы аккумулятора к двигателю. Он крепится к корпусу термостата, который изолирован прокладкой и весь ток идет по двум шпилькам. Со временем контакт из-за окисления начинает пропадать, что затрудняет пуск. Я перенес место подключения поближе к стартеру, — пишет читатель «За рулем» А. Самойленко из Ставрополя. — Проложил провод перед аккумулятором, зачистил наконечник и закрепил. Начиная с семейства Калина заменяем провод на более длинный от Нивы.

Материалы по теме
Как сэкономить пару тысяч рублей: гаражный лайфхак

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: А. Степанов

Наше новое видео
Новый Renault Duster после 12 000 км: подробный отчет
Самый народный Volkswagen: видеотест Жука
5 важных изменений в моторе Гранты. Что не так?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров409
Оцените материал
0:—1

Отзывы о LADA Kalina (8)

LADA 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Большой дорожный просвет, всеядная подвеска. Откатала со мной 128ткм, за 10 лет)))

Недостатки:

Не могу сказать, что очень ломучая, но новые запчасти не выдерживают и 1/3 того ресурса, который выдержали заводские элементы.

Комментарий:

Машина была в моих руках с января 2011г по май 2021г, за это время проехала 128 ткм. Было заменено или отремонтировано не по регламенту (т.е. сломалось неожиданно) — Родное литье очень мягкое и гнется варили один диск; — РХХ (регулятор холостого хода) не смогу посчитать сколько я их поменял пос...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...