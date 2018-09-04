Инспектор просит пройти в патрульный автомобиль. А если я откажусь?

Часто для составления протокола или просто для проверки документов инспекторы приглашают водителя «на свою территорию» — в патрульный автомобиль. Можете ли вы остаться у себя в машине или это предложение, от которого невозможно отказаться?