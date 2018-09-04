Делаем Гранту тише — простой совет читателя — журнал За рулем

Делаем Гранту тише — простой совет читателя

Владелец обновленной Lada Granta сильно удивился, обнаружив, что после модернизации автомобиля исчезла крышка, прикрывавшая мотор на дореформенной модели. Впрочем, проблема оказалась решаемой.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

На Гранте после фейслифтинга исчезла декоративная крышка на двигатель. Жаль, ведь она не только улучшает эстетический вид, но и снижает шум от мотора.

Чтобы ее установить, заменяем короткие шпильки клапанной крышки длинными от Калины, а во впускной ресивер вкручиваем шпильки М6.

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Посадочные местá готовы, осталось купить крышку. Кстати, можно приобрести бэушную запчасть.

А. Диденко, Новгородская область

Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Все отличия новой Гранты от старой вы найдете тут.

Фото: А. Диденко

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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