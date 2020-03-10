Облегчаем пуск на Гранте: простой совет — журнал За рулем

Облегчаем пуск на Гранте: простой совет

Читатель «За рулем» внес полезное усовершенствование в электрику переднеприводных ВАЗов.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

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На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ вплоть до Гранты неудачно выбрано место подключения провода от минусовой клеммы аккумулятора к двигателю. Он крепится к корпусу термостата, который изолирован прокладкой и весь ток идет по двум шпилькам.

Со временем контакт из-за окисления начинает пропадать, что затрудняет пуск.

Я перенес место подключения поближе к стартеру. Проложил провод перед аккумулятором, зачистил наконечник и закрепил, как показано на фото.

Начиная с семейства Калина заменяем провод на более длинный от Нивы.

А. Самойленко, Ставрополь

Приз автору совета — светодиодный фонарь Osram Foldable 80.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Фото: А. Самойленко

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