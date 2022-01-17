Самые дешевые видеорегистраторы (до 3000 руб.): нашли вполне годные!

Эксперты «За рулем» испытали семь гаджетов с привлекательной ценой и хорошим рейтингом на популярном маркетплейсе. Внимание: есть подвох!

В тренде — вынужденная экономия. Собирая этот тест регистраторов, мы смотрели не на новинки, а на цену. Верхней планкой установили 3000 рублей.

Далее действовали как все покупатели: смотрели на рейтинг на крупнейшем интернет-маркетплейсе. По идее, рейтинг должен основываться на честных отзывах реальных пользователей. Однако в реальности — «накрутки» сплошь и рядом. Но иного инструмента у потребителя нет. Вот и проверим: мы купили устройства с рейтингом не ниже 4,2.

Значительную часть компании составили представители малоизвестных брендов, обычно в наши тесты не попадающие, — «ноунейм». Это Autoexpert DVR‑810 (2800 рублей), Car Camcorder RS500 (2800 рублей), Harper DVHR‑410 (2500 рублей) и Vehicle Blackbox DVR (1350 рублей). После вскрытия упаковки оказалось, что последний называется Trikli Hawkeye. Условно известны Dunobil Spiegel Duo Touch (3000 рублей) и Eplutus DVR‑936 (2500 рублей).

Autoexpert DVR-810 Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,2

Процессор Ambarella A2s70

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея 2,7"

Заявленный угол обзора 140°

Тип крепления кронштейн + скотч

Крупный, но с компактным креплением (двухсторонний скотч, а не присоска, в бюджетных моделях это редкость). Есть запасная площадка со скотчем: можно сделать крепеж под один регистратор сразу в двух машинах. Породистый процессор Ambarella и лучшее в тесте качество видео. Необычная карта памяти: не microSD, а полноценная SD — вставлять проще, а потерять сложнее.

Стоящее приобретение за свои деньги Car Camcorder RS500 Рейтинг на Яндекс.Маркете 5,0

Процессор н.д.

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея 2,0"

Заявленный угол обзора 170°

Тип крепления кронштейн + скотч

Привет с «алиэкспресса»: инструкция на английском на одном рваном листе и кривой перевод меню («запись в петле», слово «близко» вместо «выкл.»). Зернистая, худшая в тесте съемка. Угол обзора 170˚ вместо обычных 140˚ — заведомая ложь, но и по сравнению с другими моделями он оказался меньше. Фактически несъемный, а микроскопическая площадка на двухстороннем скотче отклеилась после нескольких дней нагрузок на сдвиг.

Выброшенные деньги

Dunobil Spiegel Duo Touch Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,5

Процессор JL5601

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с (задняя камера 640×480 при 25 к/с)

Диагональ дисплея 4,4"

Заявленный угол обзора 140°

Тип крепления зеркало

Бренд сильно прибавил в качестве за последнее время. Раньше были намного хуже и сами изделия, и их упаковка. Модель предлагает много за свои деньги: есть вторая камера и тачскрин. Причем есть и кнопки, если вы не хотите пачкать лицевую сторону пальцами. Само зеркало тонкое и после установки не режет глаз инородностью. Отличное качество видео за такую цену — четкое и красочное.

Стоящее приобретение Eplutus DVR-936 Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,7

Процессор GVCV6247A

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея 2,0"

Заявленный угол обзора 170°

Тип крепления резьба + присоска

Металлический корпус, самая солидная по размерам линза, толковое и не тормозящее меню. Первым плохим звоночком стал разброс в данных о диагонали экрана. Инструкция говорит о 1,5 дюймах, сайт производителя — 2,0 на одной странице и 2–3 на другой. А потом карта памяти вставилась мимо слота. Вытащить ее не удалось, получилось только протолкнуть внутрь. Видимо, что-то она повредила в недрах прибора, потому что ни одну другую карту он уже не видел.

Выброшенные деньги

Harper DVHR-410 Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,4

Процессор Generalplus 5158

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея 3,0"

Заявленный угол обзора 170°

Тип крепления кронштейн + присоска

Неплох для дешевого ноунейма по качеству записи. Почти невесомый, с большим экраном. Хромает эргономика: все кнопки управления по бокам, их функции на лицевой стороне никак не обозначены, поэтому нужно постоянно заглядывать вбок. Но и это не помогает, потому что выдавленные на клавишах пиктограммы незаметны. Периодически отключался микрофон и, соответственно, запись звука при неизменном «вкл.» в меню.

Середнячок Navitel R200NV Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,2

Процессор JL5601

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея 2,0"

Заявленный угол обзора 140°

Тип крепления кронштейн + присоска

Брендовая вещь с неплохими видеоспособностями в бюджетном формате. Бесплатный бонус — ваучер на навигацию Navitel в комплекте. Самые приличные упаковка и брошюры. Маленький эргономический просчет: язычок кронштейна и слот провода питания очень близко друг к другу. В повседневном использовании со сниманием прибора это мешает.

Стоящее приобретение за свои деньги Vehicle Blackbox DVR (в упаковке — Trikli Hawkeye) Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,2

Процессор н.д.

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Диагональ дисплея 2,2"

Заявленный угол обзора 120°

Тип крепления резьба + присоска

Вынутый из запечатанной коробки регистратор оказался поцарапанным со всех сторон. Кнопка «ок» работает через раз. Тонкий провод, по опыту, долго не живет: лопается оплетка или весь целиком. Очень маленький угол обзора, кажется вдвое меньше обещанных 120˚. Изображение сильно увеличенное. Из-за этого при объективно низком качестве картинки номер читается на том же расстоянии, что и у лидера теста. Однако если увеличить скриншот, как того требуют остальные аппараты, вся четкость уходит.

Выброшенные деньги





В чем подвох?

Удивительно, что в заданный ценовой диапазон вписался Navitel R200NV за 3000 рублей. Он не единственный из известных в бюджетном сегменте, но, как правило, рейтинги хромают — 4,0 и ниже. И это первый парадокс «народных» оценок: в бюджетном сегменте они выше у безвестных моделей. Или «ноунейм» предпочитает вкладываться в накрутку рейтинга вместо качества (это проще), или потребители заведомо ждут от известных брендов более высокого уровня и при обнаружении даже мелких недочетов ставят низкий рейтинг.

Результаты замеров и экспертные оценки мы свели в таблицу и даем детальную характеристику каждому прибору.

Что в итоге?

Car Camcorder RS500 и Vehicle Blackbox DVR — откровенная «китайщина»: ощущения качества нет, официальных сайтов на русском языке — тоже. Даже информации о процессоре не найти. Но второй хотя бы предельно дешев.

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Eplutus DVR‑936 отличился существенной неисправностью и не смог выполнить всю программу теста. Это тоже «неуд».

Navitel R200NV выступил на уровне безвестного Харпера DVHR‑410 по качеству съемки, но Harper подкачал с микрофоном. В общем, из группы «не выигравших» можем уверенно порекомендовать только Navitel.

Лучшее видео оказалось у модели Autoexpert DVR‑810. Dunobil Spiegel Duo Touch от нее почти не отстал и вдобавок предлагает за свою цену вторую камеру. Эти двое и стали победителями теста. Рекомендуем.

А к рейтингу в Сети подходите критически.

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