Функции Лады, о которых не знают даже владельцы — журнал За рулем

Функции Лады, о которых не знают даже владельцы

Удивительно, но современные модели Lada буквально нашпигованы удобными функциями. А о них порой даже не пишут в инструкциях.

Дистанционное управление стеклоподъемниками

На Lada Granta и Kalina опускать и поднимать стекла можно при помощи пульта дистанционного управления. Сделать это можно даже когда зажигание выключено. Для активации электропривода стеклоподъемников необходимо на брелоке удерживать кнопки блокировки 3 секунды. Казалось бы мелочь, но об этом мало кому известно. Вот выдержка из инструкции от Lada Kalina:

Функции Лады, о которых не знают даже владельцы

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Кстати, есть у этих машин и автодоводчик стекол, хотя никаких обозначений на клавишах стеклоподъемников не предусмотрено. Даже дополнительного положения нажатой клавиши не предусмотрено, как в большинстве других автомобилей. Именно поэтому некоторые владельцы не подозревают о наличии этой функции. В инструкции к Калине об этом сказано следующее:

Если воздействовать на клавишу управления стеклом водителя в режиме подъема/опускания не более 1,5 секунды, то после пре кращения воздействия стекло останавливается. Если время воздействия превышает 1,5 секунды, то после прекращения воздействия стекло продолжает движение в автоматическом режиме до распознавания препятствия, но в течение времени не более 10 секунд.

Эта функция есть и у соплатформенных Datsun.

Перетаскиваем ярлыки ММС

На Лада Веста для удобства управления можно менять расположение ярлыков на экране мультимедиа. Достаточно удерживать пальцем ярлык несколько секунд и можно перетащить его левее или правее. Кстати, в автомобильной инструкции на этот счет нет ни одного слова.

Функции Лады, о которых не знают даже владельцы

Проводи меня домой

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Простыми словами, это функция задержки отключения фар. Удобство этой опции в том, что после того, как вы заглушили двигатель фары продолжают гореть в течение некоторого времени. При этом автовладельцу освещается дорога к дому. На Granta и Kalina такая опция может быть включена в штатные комплектации.

Что касается Vesta и XRAY, то здесь эту функцию можно активировать. Для этого необходимо заглушить двигатель и выключить зажигание. Затем достать ключ, а дальше моргнуть дальним. Если моргнули один раз. то фары будут гореть 30 секунд, 2 раза — минуту и так далее (до 5 минут). Теперь когда вы заглушите двигатель после очередной поездки и откроете дверь, ближний свет будет провожать вас.

Еще несколько интересных функций Lada — на следующей странице

Функции Лады, о которых не знают даже владельцы

Удивительно, но современные модели Lada буквально нашпигованы удобными функциями. А о них порой даже не пишут в инструкциях.

Функции Лады, о которых не знают даже владельцы — фото 1317927Функции Лады, о которых не знают даже владельцы — фото 1317933Функции Лады, о которых не знают даже владельцы — фото 1317932Функции Лады, о которых не знают даже владельцы — фото 1317938Функции Лады, о которых не знают даже владельцы — фото 1317937Функции Лады, о которых не знают даже владельцы
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