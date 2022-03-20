Загадка: где придумали Кар-а-Пет?

Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?





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Фото: НАМИ