Загадка: где придумали Кар-а-Пет? — журнал За рулем

Загадка: где придумали Кар-а-Пет?

Автомобиль-тандем был... самодельным!

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Одной из первых советских автосамоделок стал автомобильчик образца 1930 года, выполненный по схеме «тандем».

Забавное название «Карапет» (Кар-а-Пет) было образовано по фамилиям создателей машинки — инженеров НАМИ Д. Карельских и И. Петрова.

Кузов — несущий, коробка передач — ­планетарная, мотор — мотоциклетный, мощностью 8 л.с.

Загадка: где придумали Кар-а-Пет?

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Фото: НАМИ

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