Загадка: где придумали Кар-а-Пет?

Материалы по теме«Магистр» из Калуги: мотор от ВАЗ-2106, салон-трансформер...
Одной из первых советских автосамоделок стал автомобильчик образца 1930 года, выполненный по схеме «тандем».
Забавное название «Карапет» (Кар-а-Пет) было образовано по фамилиям создателей машинки — инженеров НАМИ Д. Карельских и И. Петрова.
Кузов — несущий, коробка передач — планетарная, мотор — мотоциклетный, мощностью 8 л.с.
Материалы по темеУсталость за рулем приравняют к пьянствуПешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?
Материалы по теме15 уникальных самодельных автомобилей времен СССР
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
- Самые продвинутые самодельные машины советских лет авто смотрите тут.
- Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях! Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!
- «За рулем» можно смотреть и в YouTube.
Фото: НАМИ