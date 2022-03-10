Развод для водителей в жилых зонах (все дело в обуви!)

Мошенников легко распознать по нескольким признакам.

Материалы по теме У мошенников на дорогах появилась новая схема

Спектакль будет разыгрываться во дворе многоквартирного дома. Придомовая территория не всегда отмечается знаками «Жилая зона», хотя таковой является. Здесь водитель должен везде и всегда уступать дорогу пешеходам. Именно этим фактом и пользуются мошенники.

Схема развода водителей

Автоподставщики выбирают дворовые участки, где очень узкий проезд. Действуют мошенники группами по 2–3 человека. С виду это обычные граждане, стоящие возле дома на дороге и мирно беседующие между собой. И вот появляется автомобиль, который приближается к «разговаривающим» гражданам, останавливается и ждет, когда его пропустят. Но поскольку этого не происходит, водитель обращается к стоящей группе людей с устной просьбой предоставить возможность проехать. В это время один из мошенников затевает спор с водителем, а другой начинает вести видеосъемку «конфликта» на смартфон. И это уже повод насторожиться. Согласитесь, подобный конфликт на пустом месте — явление редкое.

В какой-то момент пешеходы все же позволяют проехать. Но освобождают минимум пространства. Водитель начинает движение, а в это время один из мошенников выставляет ногу под колесо. В итоге по формальному признаку происходит «наезд на пешехода в жилой зоне» .

«Пострадавший» принимается очень театрально мучиться от полученной травмы. Фокус в том, что на ноге «потерпевшего» очень жесткая травмобезопасная обувь — никто в здравом уме не будет калечить себя, ведь такой заработок поставлен на поток. За день мошенники могут провернуть такую схему несколько раз.

Далее «потерпевший» и «свидетель» со смартфоном начинают психологическую обработку «жертвы». Угрозы обращения в медучреждение с подтверждением «вины» водителя плавно переходят в намек на то, что уладить конфликт и сохранить права можно. Но для этого нужно раскошелиться на определенную сумму.

Как поступить?

В такой ситуации водителю не стоит паниковать. Лучше как можно быстрее вызвать ГИБДД. Необходимо дождаться приезда сотрудников и не покидать места ДТП, даже если злоумышленники скрылись.

Имейте в виду, что из статьи 12.24 КоАП РФ следует, что ответственность наступает только в случае причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. И в том, и в другом случае возможно лишение водительского удостоверения. Но...

В нашем случае мошенник не сможет предъявить даже синяк, поскольку был обут в спецботинки. Чтобы не стать жертвой, запомните три простых совета.

Не стоит ввязываться в конфликт с мошенниками. Безопаснее всего остаться в закрытой машине и снять на видео лица злоумышленников.

И еще. Мошенники стараются не связываться с водителями, если видят, что в салоне машины установлен видеорегистратор. Так что рекомендуем потратиться на этот полезный девайс.

Не беда, если у вас нет видеорегистратора в автомобиле. Сейчас практически на каждом подъезде установлена видеокамера. Осмотрите местность в поисках таковой. Видеозапись может помочь, если дело все же дойдет до разбирательства в суде.

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Фото: Depositphotos