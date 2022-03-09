Duster после зимы - претензии к кузову и электронике

Редакционный Renault Duster с турбомотором 1.3 и механической коробкой уже пробежал 30 тысяч километров. И за это время накопилось немало впечатлений и вопросов.

Проблемы с лакокрасочным покрытием

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Еще в начале осени появились трещины в лакокрасочном покрытии на крыше. Сначала было непонятно, с чем это связано: с дефектом самой краски или лака либо с недостаточной жесткостью кузова.

Но, учитывая, что за весь зимний период трещины не разрослись и не появилось новых, стало ясно — проблема в лаке. Тем не менее, дефект неприятный. И уже проявился на многих Дастерах, причем на разных пробегах.

Но на этом проблемы с кузовом не закончились. В проемах задних дверей мы нашли потертости. Причем с левой стороны краска и грунт стерлись до металла!

Осмотрев место контакта на дверном уплотнителе, выяснили причину. Мягкий дверной уплотнитель в этом месте спаян с жестким элементом (по эластичности он ближе к пластику). Он и стирает краску.

Если бы мягкий уплотнитель шел по всему периметру двери, краска (скорее всего) осталась бы нетронутой.

Грязь в моторном отсеке

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Неприятным сюрпризом стала плохая изоляция моторного отсека от пыли и грязи. Причиной тому явился просчет в конструкции уплотнения по стыку капота и передней панели. Конечно, что-то попадает и снизу, через защиту двигателя. Но по следам на внутренней стороне капота четко видно, что основное загрязнение идет сверху. Причем только с одной стороны.

Слева центральный и боковой уплотнитель перекрываются. А вот справа на месте перекрытия есть кронштейн проводки. Из-за него уплотнитель сделали короче.

Именно через эту «дыру» грязь летит в моторный отсек. Самое неприятное, что поток направлен на маслозаливную горловину. Попадает ли грязь в моторное масло, покажут пробы. Их мы брали каждые 5000 км и сейчас ждем результатов анализов из лаборатории.

Уплотнение состоит из трех частей. Слева центральный уплотнитель перекрывается с боковым, а справа — нет. Через эту дыру грязь и попадает в моторный отсек.

Теряются заглушки бамперов

Буксировочные проушины в переднем и заднем бампере закрыты декоративными пластиковыми заглушками. Чтобы их демонтировать, нужно поддеть ключом или плоской отверткой за специальные пазы. Но если давление создается с обратной стороны, заглушки вылетают на раз. И у заглушек нет никаких страховочных тросиков, которые бы удерживали их в открытом состоянии.

Передняя левая заглушка потерялась в глубокой луже, а задняя — в сугробе. По словам менеджера отдела запчастей, эти заглушки стали настоящим расходником. Владельцы их теряют постоянно. Так что лучше всего вытаскивать заглушки перед преодолением брода или глубокого снега. Целее будут!

Заглушки стоят в среднем по 600 рублей за штуку. Но запчасть, скорее всего, придется ждать.

Особенности электроники

У Дастера можно отключить противобуксовочную систему и систему стабилизации. Но по достижении 55 км/ч страхующая электроника сама включается. Этого порога может быть мало, ведь на бездорожье или льду даже при фактически меньшей скорости вращение колес легко достигнет этой скорости.

Но если перевести шайбу режимов трансмиссии в положение Lock (то есть заблокировать межосевую муфту), порог включения электроники повышается до 80 км/ч. Такого скоростного ограничения уже хватает в большинстве ситуаций.

При заблокированной межосевой муфте противобуксовочная система и система стабилизации не включаются до скорости 80 км/ч.

Зимой тепло!

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Duster хорошо приспособлен к зиме. В систему отопления встроены электрофены — теплый воздух начинает дуть из дефлекторов сразу после запуска.

Плюс есть заводская система автозапуска. Мотор можно завести дистанционно с ключа или запрограммировать старт через меню мультимедиа на конкретное время. Длительности работы в десять минут при небольшом минусе вполне достаточно, чтобы салон немножко прогрелся.

Вдобавок есть набор всех необходимых обогревов — электронагревателями в Дастере оборудованы все сиденья, лобовое стекло и руль. Так что не замерзнете!

Автозапуск можно запрограммировать на определенное время через меню.

Промежуточный итог

Если не брать в расчет мелкие недочеты, ничего серьезного за 30 тысяч километров с нашим Дастером не случилось. За исключением кузова, разумеется! Кстати, если на вашем Дастере вылезли дефекты ЛКП — обращайтесь в официальный сервис. Это заводской дефект, и он устраняется бесплатно по гарантии.

А наш кроссовер продолжает наматывать километры. И совсем скоро появится свежая информация о нюансах эксплуатации, интересных особенностях этого автомобиля, затратах на ремонт и обслуживание. И мы этими ценными сведениями обязательно с вами поделимся.

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