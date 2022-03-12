Как я превратил Лада Ларгус в настоящий внедорожник

На выручку пришла простейшая конструкция, состоящая из двух отрезков цепи, ленты и самозатягивающегося замка.

LADA LARGUS, 1.6 (105 л. с.), М5

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2012

В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года

Пробег на момент отчета — 140 500 км

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Нынешней снежной зимой мне удалось превратить Ларгус в настоящий внедорожник. Выбираться из самых безвыходных ситуаций помогали браслеты на колеса. Это простейшая конструкция, состоящая из двух отрезков цепи, ленты и самозатягивающегося замка. Достаточно установить по одному браслету на передние колеса — проходимость машины увеличивается многократно.

Когда мой Ларгус заперли во дворе другими автомобилями, удалось вскарабкаться на обледеневший бордюр и таким образом выбраться из плена. Времени на установку браслета уходит меньше двух минут, а снимается он мгновенно. Весной эти браслеты пригодятся при первых вылазках на природу.

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