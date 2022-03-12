Как я превратил Лада Ларгус в настоящий внедорожник — журнал За рулем

Как я превратил Лада Ларгус в настоящий внедорожник

На выручку пришла простейшая конструкция, состоящая из двух отрезков цепи, ленты и самозатягивающегося замка.

LADA LARGUS, 1.6 (105 л. с.), М5

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 140 500 км

Материалы по теме
Лада Ларгус: 8 частых вопросов владельцев

Нынешней снежной зимой мне удалось превратить Ларгус в настоящий внедорожник. Выбираться из самых безвыходных ситуаций помогали браслеты на колеса. Это простейшая конструкция, состоящая из двух отрезков цепи, ленты и самозатягивающегося замка. Достаточно установить по одному браслету на передние колеса — проходимость машины увеличивается многократно.

Когда мой Ларгус заперли во дворе другими автомобилями, удалось вскарабкаться на обледеневший бордюр и таким образом выбраться из плена. Времени на установку браслета уходит меньше двух минут, а снимается он мгновенно. Весной эти браслеты пригодятся при первых вылазках на природу.

Как я превратил Лада Ларгус в настоящий внедорожник

Материалы по теме
Пешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

Материалы по теме
Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» — ответим!

Наше новое видео
Зачем в СССР делали кабриолеты из этих грузовиков. И почему перестали
Новый большой корейский минивэн: дизель, автомат и полный привод
Ниссан Патфайндер или китайский премиум EXEED VX?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров198
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: