Как я превратил Лада Ларгус в настоящий внедорожник

LADA LARGUS, 1.6 (105 л. с.), М5
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 140 500 км
Нынешней снежной зимой мне удалось превратить Ларгус в настоящий внедорожник. Выбираться из самых безвыходных ситуаций помогали браслеты на колеса. Это простейшая конструкция, состоящая из двух отрезков цепи, ленты и самозатягивающегося замка. Достаточно установить по одному браслету на передние колеса — проходимость машины увеличивается многократно.
Когда мой Ларгус заперли во дворе другими автомобилями, удалось вскарабкаться на обледеневший бордюр и таким образом выбраться из плена. Времени на установку браслета уходит меньше двух минут, а снимается он мгновенно. Весной эти браслеты пригодятся при первых вылазках на природу.
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» — ответим!
- Полный отчет по поломкам редакционного Ларгуса — тут.
- Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения! Навести порядок в багажнике автомобиля поможет наш фирменный органайзер!
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