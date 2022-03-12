10 советских малолитражек, которых вы (точно!) не видели

Ока была самым маленьким автомобилем в СССР. Но чего только из нее не делали: кабриолеты, грузовики и даже гоночные автомобили с мотором в 210 сил!

Замена мотоколяске

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Первоначально микролитражку задумали только как транспорт для инвалидов на смену безнадежно устаревшей серпуховской мотоколяске С3Д. Эта повозка к началу 1980-х с трудом укладывалась в советские ГОСТы по безопасности.

Разработкой новой модели занялись совместно НАМИ и СМЗ — мотоциклетный завод, которому еще только предстояло переименование в автомобильный СеАЗ.

FIAT задом наперед

Польский FIAT с передним приводом и переставленным вперед мотором.

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Первый опытный образец НАМИ-0231 (он же СМЗ-1101) сделали в 1979 году. Плохо оборудованный серпуховской завод по планам должен был выпускать всего 10 тысяч автомобилей в год. Поэтому проектировать новый двигатель было невыгодно, а подходящего современного мотора для микроавтомобиля в СССР не производили.

Тогда и возникала идея закупать в Польше моторы от FIAT 126. Двухцилиндровый двигатель рабочим объемом 0,65 л развивал 23 л.с. Но на ФИАТе мотор стоял сзади, а в СССР такую компоновку считали бесперспективной.

Поэтому в НАМИ создали необычный опытный образец: польский FIAT 126Р с переработанным передком, где продольно стоял двухцилиндровый двигатель, и передним приводом.

Опытный СМЗ-1101 уже получил имя Ока.

Однако в начале 1980-х из-за политических событий Польшу перестали рассматривать как поставщика моторов. Пришлось создавать свой агрегат.

Мотор-половинка

Тогда и приняли решение подключить к работе ВАЗ. А чтобы окупить затраты на создание и подготовку производства нового мотора, выпуск решили увеличить. Машину, которая уже получила имя Ока, должны были производить ВАЗ и КАМАЗ — по 20 тысяч в год. И еще 10 тысяч в год СеАЗ — в версиях для инвалидов.

Двигатель ВАЗ-1101 поначалу создавали с нуля. Двухцилиндровый мотор развивал 32,5 л.с. Сделали тридцать опытных моторов. Но в итоге приняли решение спроектировать более дешевый двигатель, максимально унифицированный с ВАЗ-2108. Условно говоря, разрезав его пополам.

Получился двигатель ВАЗ-1111 — двухцилиндровый объемом 0,65 л мощностью 29,7 л.с. А из 1,5-литрового мотора ВАЗ-11113 —более мощный: 0,75 л, 36 л.с.

На фоне зарубежных аналогов начала 1980-х, двигатели выглядели вполне конкурентоспособными. Тот же FIAT 126 имел моторы 0,6–0,7 л мощностью 24–26 л.с., а базовый двигатель на FIAT Panda объемом 0,6 л развивал 30 л.с.

Кувырок по-японски

В качестве некоего образца для Оки поначалу выбрали Daihatsu Cuore с колесной базой 2150 мм и моторами 0,6 л мощностью 30–41 л.с. Но японская машина, по справедливому мнению советских испытателей, оказалась пригодной лишь к спокойной городской езде.

Высокие скорости, особенно на неровных покрытиях, выявили склонность Daihatsu к опрокидыванию. Как и первых коротких (с базой всего 2080 мм) опытных образцов ВАЗ-1111, выпущенных весной 1984 года.

Советскую машину срочно удлинили в базе на 100 мм, а подвеску (по сравнению с японской) заметно переделали. Такими стали прототипы Оки так называемой серии 200 1985 года. Эти машины были уже близки к серийным.

Почему Ока не стала Камой

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Первым заводом, начавшим в конце 1987 года серийное производство Оки, стал камский. Правда, выпуск поначалу был мизерным — за 1988-й изготовили 129 автомобилей. Однако в прессе с подачи КАМАЗа стало даже появляться имя Кама. Но серпуховчане отстояли свой приоритет, окончательно закрепив название Ока.

СеАЗу наладить серийный выпуск было труднее всего. Полноценное производство в Серпухове развернули лишь в 1995-м, когда ВАЗ, с самого начала тяготившийся невыгодной для себя машиной, снял ее с производства. В Тольятти оставили лишь выпуск двигателей и некоторых комплектующих, а основное оборудование отправили в Серпухов.

Зато именно СеАЗ первым стал делать версии для инвалидов с электровакуумным сцеплением, срабатывающим без педали, — некий аналог роботизированной коробки передач.

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