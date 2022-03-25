5 свойств новых шин Goodyear

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Что за шина такая?

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 — наследник премиальной модели пятого поколения, которая входила в топ-3 по итогам тестов многих европейских автомобильных изданий. Шестую версию представили в конце 2021 года, и эта шина считается одним из фаворитов лета 2022.

Новинка относится к категории UHP (Ultra High Performance) или сверхвысокоскоростных шин. Это значит, что она предназначена для мощных автомобилей, которые справляются с более интенсивными нагрузками, чем модели категории HP.

1. Адаптируется под погоду

Главными инновациями Eagle F1 Asymmetric 6 стали передовая технология сцепления с сухой дорогой благодаря адаптивному пятну контакта и оптимизированной полости, что позволяет шинам реагировать на изменения нагрузки, а также технология отличного торможения на мокрой дороге. Последняя достигается за счет инновационного резинового состава верхнего слоя протектора, обеспечивающего больше микроконтактов шины с поверхностью дороги, и способствует увеличению сцепных свойств шин на мокрой или влажной дороге.

По европейским маркировкам у Eagle F1 Asymmetric 6 — самая высокая категория «А» по торможению на влажном покрытии. За отведение воды отвечают четыре глубоких продольных канала в центральной зоне протектора, а также прорези в плечевых зонах.

2. Тихо едет

За счет инновационных технологий и использования новых типов полимеров шина получила показатель шумности «А». Это значит, что Eagle F1 Asymmetric 6 — одна из самых тихих шин на рынке. Показатель особенно важен во время дальних поездок.

3. Держит скорость

Инженеры готовили эту шину для тех владельцев, которые любят динамичную езду на высоких скоростях. Поэтому посадочная зона диска дополнительно усилена, чтобы шина удерживалась на диске и прогнозируемо реагировала на резкие повороты руля. Также за счет асимметричного строения шины получается сохранять большое пятно контакта при входе в вираж.

4. Экономична. Даже для электромобилей

Модель адаптирована под электрокары.

Во-первых, индекс нагрузки у Eagle F1 Asymmetric 6 — Extra Load. Это означает, что шина может выдерживать бóльшую нагрузку в сравнении с другими моделями. По статистике, самый частый инцидент, связанный с электрокарами на дороге, - спущенное колесо, которое не выдержало нагрузки.

Во-вторых, шина Eagle F1 Asymmetric 6 получила высокие оценки по экономичности по европейской маркировке. А все из-за низкого уровня сопротивлению качению — двигателю нужно меньше энергии, чтобы провернуть колесо.

5. Универсальна. Для небольших и крупных

Goodyear продолжает придерживаться философии универсальности шин и поэтому спроектировала новую модель таким образом, чтобы она подходила как небольшим заряженным хэтчбекам, которые иногда выезжают на трек, так и крупным семейным седанам.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 — одна из оптимальных универсальных моделей летних шин нового сезона, которая подойдет и любителям комфорта, и участникам трек-дней. А учитывая, что предыдущая модель Asymmetric 5 получила положительные отзывы прессы и владельцев, то призываем внимательно изучить новую модель.