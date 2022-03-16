7 проблем массового двигателя азиатских легковушек и внедорожников

Двигатели Mitsubishi 4G63 и 4G64 объемом 2,0 и 2,4 л cхожи по конструкции и имеют общие достоинства и недостатки. Их можно встретить не только на японских моделях, но и на популярных у нас «корейцах» и «китайцах».

Куда их устанавливали

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Концерн Mitsubishi выпускает двигатели 4G63 и 4G64 с начала 1980-х годов. Их устанавливали на Lancer, Galant, Outlander, Pajero, L200 и многие другие автомобили, хорошо известные по праворульному рынку на Дальнем Востоке нашей страны.

Существовала даже версия с турбонаддувом 4G63T для Mitsubishi Lancer Evolution.

Некоторые модификации для британского рынка развивали 411 л.с. и 481 Н·м.

Тот же агрегат некоторое время использовался компанией Hyundai под именем G4JP, G4JS. Он ставился на модели Santa Fe, Sonata и Kia Sorento.

Затем двигателем заинтересовались китайцы. Производство моторов освоил Great Wall и начал ставить их на пикапы и внедорожники. У нас он более всего известен по внедорожникам Hover H3 и Haval H5.

На этом история не заканчивается. На его базе созданы моторы для автомобилей Brilliance, Chery, Landwind и Zotye.

Ресурс под миллион?

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Четырехцилиндровый мотор — с чугунным блоком цилиндров, который обеспечивает высокую жесткость, долговечность и ремонтопригодность.

Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна. Алюминиевые поршни имеют довольно высокую юбку и терморегулирующие вставки. Смазка из отверстия в шатуне подается на стенки цилиндра и для охлаждения поршня.

Головка блока из алюминиевого сплава вмещает шестнадцать клапанов с гидрокомпенсаторами. Всё это в сочетании с невысокой степенью сжатия (9,8 и 10) позволяет агрегату претендовать на титул двигателя-миллионника.

Блок цилиндров отлит из чугуна. Основные преимущества перед алюминиевыми моторами: выше ресурс, проще и дешевле ремонт.

Но есть и проблемы, осложняющие жизнь владельцев автомобилей с таким мотором.

1. Мудреный ременный привод

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Сколько всего ремней установлено на двигателе? Два? Три? Пять! Три вращают вспомогательные агрегаты, а два зубчатых приводят ГРМ и балансирный вал.

Обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов безопасен. По крайней мере, пока его ошметки не намотаются на шкив привода вспомогательных агрегатов, не протрут пластиковый кожух ремня ГРМ и не выведут его из строя. Так что гирлянда ремней привода вспомогательных агрегатов — не подарок, особенно на внедорожнике, где на них может попадать грязь, вода и камни.

В автомобиле Great Wall Hover H5 установлены три ремня привода вспомогательных агрегатов. Отдельно приводятся насос охлаждающей жидкости и генератор, ГУР, а также компрессор кондиционера.

2. Опасные течи масла

Двигатель имеет простую схему привода всех шестнадцати клапанов — одним распределительным валом. Никаких фазовращателей нет и не может быть, что еще больше упрощает конструкцию мотора и повышает его надежность.

Хотя встречались и двигатели, где привод клапанов осуществлялся двумя распределительными валами. При этом конструкторы решили, что двигатель чересчур вибрирует, и установили балансирные валы, вращающиеся вдвое быстрее коленвала. Причем один балансирный вал вращает ремень ГРМ через шестерни масляного насоса, а другой — небольшой отдельный, но тоже зубчатый.

Балансирные валы установлены внутри блока цилиндров (один еще и совмещен с масляным насосом), а значит увеличивается число сальников для герметизации. Течь любого приведет к замасливанию ремней и выходу их из строя. Поэтому на этих моторах нужно очень внимательно следить за утечками масла. И на этом проблемы, связанные с балансирными валами, не заканчиваются.

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3. Подшипники чувствительны к качеству масла

Недостаточное качество масла или большой перепробег до его замены приводят к заклиниванию подшипников балансирных валов. Заклинивший вал приводит к обрыву ремня ГРМ. Или рвется маленький ремень, а его обрывки за считаные обороты рвут ремень ГРМ. А двигатель — втыковый, поршни достают до приоткрытых клапанов и — здравствуй, капремонт. Чаще всего повреждается головка блока цилиндров.

4. Стучащие гидрокомпенсаторы

Загрязнения, циркулирующие в системе смазки, приводят к быстрому выходу из строя гидрокомпенсаторов. Нередко они начинают стучать к пробегу 50 000 км. Грязь в масле вредна для любого мотора, но двигатели рассматриваемого семейства отличаются повышенной чувствительностью.

5. Плавающие обороты двигателя

Даже несильное загрязнение дроссельной заслонки и регулятора холостого хода приводят к нестабильным оборотам на холостом ходу. Болезнь лечится регулярной промывкой.

6. Трещины на впуске и выпуске

Долговечность впускного трубопровода и выпускного коллектора сравнительно низкая. Зато их нетрудно (и недорого) приобрести на сайтах, торгующих бэушными запчастями.

Выпускной коллектор — расходник. Иногда он лопается до 50 000 км. Чинить его бессмысленно — на разборках деталь в среднем стоит 2–3 тысячи рублей.

7. Разрушение опор силового агрегата

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Владельцы часто отмечают разрушение опор силового агрегата и связывают их с недостатками в работе балансирных валов.

Это странно, ведь правильно выставленные балансирные валы снижают вибрации, а подклинивающие выведут мотор из строя настолько быстро, что опоры не успеют разрушиться. Скорее, причина в посредственном качестве опор и в большой массе чугунного мотора.

Подводим итог

У двигателя старая, проверенная десятилетиями конструкция, а потому и высокая надежность. При правильном уходе он прослужит владельцу не одну сотню тысяч километров.

Рекомендации просты: используйте качественное моторное масло и меняйте его вовремя. Следите за течами масла и своевременно меняйте приводные ремни. Остальные дефекты случаются реже и не наносят серьезного ущерба — ни двигателю, ни бюджету владельца.