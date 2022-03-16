7 проблем массового двигателя азиатских легковушек и внедорожников

Куда их устанавливали
Концерн Mitsubishi выпускает двигатели 4G63 и 4G64 с начала 1980-х годов. Их устанавливали на Lancer, Galant, Outlander, Pajero, L200 и многие другие автомобили, хорошо известные по праворульному рынку на Дальнем Востоке нашей страны.
Существовала даже версия с турбонаддувом 4G63T для Mitsubishi Lancer Evolution.
Некоторые модификации для британского рынка развивали 411 л.с. и 481 Н·м.
Тот же агрегат некоторое время использовался компанией Hyundai под именем G4JP, G4JS. Он ставился на модели Santa Fe, Sonata и Kia Sorento.
Затем двигателем заинтересовались китайцы. Производство моторов освоил Great Wall и начал ставить их на пикапы и внедорожники. У нас он более всего известен по внедорожникам Hover H3 и Haval H5.
На этом история не заканчивается. На его базе созданы моторы для автомобилей Brilliance, Chery, Landwind и Zotye.
Ресурс под миллион?
Четырехцилиндровый мотор — с чугунным блоком цилиндров, который обеспечивает высокую жесткость, долговечность и ремонтопригодность.
Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна. Алюминиевые поршни имеют довольно высокую юбку и терморегулирующие вставки. Смазка из отверстия в шатуне подается на стенки цилиндра и для охлаждения поршня.
Головка блока из алюминиевого сплава вмещает шестнадцать клапанов с гидрокомпенсаторами. Всё это в сочетании с невысокой степенью сжатия (9,8 и 10) позволяет агрегату претендовать на титул двигателя-миллионника.
Но есть и проблемы, осложняющие жизнь владельцев автомобилей с таким мотором.
1. Мудреный ременный привод
Сколько всего ремней установлено на двигателе? Два? Три? Пять! Три вращают вспомогательные агрегаты, а два зубчатых приводят ГРМ и балансирный вал.
Обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов безопасен. По крайней мере, пока его ошметки не намотаются на шкив привода вспомогательных агрегатов, не протрут пластиковый кожух ремня ГРМ и не выведут его из строя. Так что гирлянда ремней привода вспомогательных агрегатов — не подарок, особенно на внедорожнике, где на них может попадать грязь, вода и камни.
2. Опасные течи масла
Двигатель имеет простую схему привода всех шестнадцати клапанов — одним распределительным валом. Никаких фазовращателей нет и не может быть, что еще больше упрощает конструкцию мотора и повышает его надежность.
Хотя встречались и двигатели, где привод клапанов осуществлялся двумя распределительными валами. При этом конструкторы решили, что двигатель чересчур вибрирует, и установили балансирные валы, вращающиеся вдвое быстрее коленвала. Причем один балансирный вал вращает ремень ГРМ через шестерни масляного насоса, а другой — небольшой отдельный, но тоже зубчатый.
Балансирные валы установлены внутри блока цилиндров (один еще и совмещен с масляным насосом), а значит увеличивается число сальников для герметизации. Течь любого приведет к замасливанию ремней и выходу их из строя. Поэтому на этих моторах нужно очень внимательно следить за утечками масла. И на этом проблемы, связанные с балансирными валами, не заканчиваются.
3. Подшипники чувствительны к качеству масла
Недостаточное качество масла или большой перепробег до его замены приводят к заклиниванию подшипников балансирных валов. Заклинивший вал приводит к обрыву ремня ГРМ. Или рвется маленький ремень, а его обрывки за считаные обороты рвут ремень ГРМ. А двигатель — втыковый, поршни достают до приоткрытых клапанов и — здравствуй, капремонт. Чаще всего повреждается головка блока цилиндров.
4. Стучащие гидрокомпенсаторы
Загрязнения, циркулирующие в системе смазки, приводят к быстрому выходу из строя гидрокомпенсаторов. Нередко они начинают стучать к пробегу 50 000 км. Грязь в масле вредна для любого мотора, но двигатели рассматриваемого семейства отличаются повышенной чувствительностью.
5. Плавающие обороты двигателя
Даже несильное загрязнение дроссельной заслонки и регулятора холостого хода приводят к нестабильным оборотам на холостом ходу. Болезнь лечится регулярной промывкой.
6. Трещины на впуске и выпуске
Долговечность впускного трубопровода и выпускного коллектора сравнительно низкая. Зато их нетрудно (и недорого) приобрести на сайтах, торгующих бэушными запчастями.
7. Разрушение опор силового агрегата
Владельцы часто отмечают разрушение опор силового агрегата и связывают их с недостатками в работе балансирных валов.
Это странно, ведь правильно выставленные балансирные валы снижают вибрации, а подклинивающие выведут мотор из строя настолько быстро, что опоры не успеют разрушиться. Скорее, причина в посредственном качестве опор и в большой массе чугунного мотора.
Подводим итог
У двигателя старая, проверенная десятилетиями конструкция, а потому и высокая надежность. При правильном уходе он прослужит владельцу не одну сотню тысяч километров.
Рекомендации просты: используйте качественное моторное масло и меняйте его вовремя. Следите за течами масла и своевременно меняйте приводные ремни. Остальные дефекты случаются реже и не наносят серьезного ущерба — ни двигателю, ни бюджету владельца.
- Поддержать хорошее состояние узлов и агрегатов автомобиля поможет американская автохимия Cyclo и присадки SUPROTEC. О том, как правильно обслуживать автомобиль, читайте в книгах издательства «За рулем».
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.