Автопроизводители ушли, а гарантия осталась? Да! Но...

Какие проблемы ждут владельцев машин «ушедших» с нашего рынка марок? Как быть, если компании откажутся от выполнения своих обязательств? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Самый страшный сценарий...

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Иностранные автопроизводители уходили с российского рынка и раньше. Например, если в 2013 году в России было представлено 450 моделей, то к 2021 году их осталось около 300. В те годы, покидая рынок, компании продолжали выполнять обязательства по гарантийному обслуживанию своих автомобилей.

Сегодняшняя ситуация, на первый взгляд, выглядит патовой. Если покинувшие рынок бренды остановят отгрузку узлов и деталей дилерам, те продержатся несколько месяцев — пока не закончатся запасы оригинальных комплектующих на складах. А приобретать неоригинальные комплектующие рискнут не все — детали могут оказаться некачественными.

…и почему он не сбудется

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В реальности такое развитие событий маловероятно. Несмотря на громкие заявления, бренды не ушли с рынка навсегда — они «приостановили» деятельность и внимательно следят за развитием событий. Это значит, что до лучших времен автопроизводители постараются удержать уже существующих клиентов.

Хотя проблем у них хватает: логистические цепочки, и прежде-то работавшие с перебоями из-за дефицита комплектующих, сейчас страдают от новых проблем (например, неразберихи в курсах валют).

Конечно, мы столкнемся и с увеличением сроков поставки, и с временным дефицитом редких деталей, и с подорожанием комплектующих минимум на треть. Но о коллапсе и несоблюдении гарантийных обязательств речь на сегодняшний день не идет.

В разговоре с «За рулем» автопроизводители подтвердили — гарантийные обязательства выполняться будут.

Автопроизводители: запчасти дилерам отгружаются

Porsche

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Все автомобили со склада в РФ, которые были оплачены дилерами, переданы в дилерскую сеть для дальнейшей реализации конечным покупателям. Компания Porsche продолжает выполнять свои гарантийные обязательства в России, запасные части отгружаются дилерам. Дилерская сеть функционирует.

Mitsubishi («ММС Рус»)

Более 80% запасных частей для наших автомобилей производятся в Японии. Их доставка на российский рынок занимает продолжительное время — порядка 50–70 дней. Поэтому мы всегда стремились обеспечить большой запас внутри страны. И в текущей ситуации это дает нам определенное преимущество.

На сегодняшний день работы по гарантийным обязательствам ведутся в штатном режиме. Удовлетворение потребностей наших клиентов всегда было и остается одним из главных приоритетов деятельности компании, несмотря на происходящие на рынке события. И мы продолжим работать с фокусом на удовлетворение запросов клиентов и выполнение обязательств перед ними.

Volvo

В настоящее время Volvo Cars Russia предоставляет существующим клиентам максимальную поддержку, в которой он нуждаются. Пока импорт новых автомобилей в Россию не осуществляется, однако Volvo Cars Russia оказывает гарантийную поддержку в рамках актуальной гарантийной политики и законодательства РФ.

Автодилеры: запас оригинальных комплектующих есть

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево

«В текущий момент все бренды, с которыми мы сотрудничаем, поддерживают гарантийные обязательства в полном объеме. Собственный запас деталей и доступность запчастей на центральных складах автопроизводителей позволяют обслуживать автомобили в соответствии с регламентом.

Ремонты, требующие редких запасных частей, отсутствующих на складе дилера и импортера, временно не выполняются. Большинство поставщиков скорректировали прайсы, увеличив цены на 20–30%. Стоимость обслуживания увеличилась на аналогичную величину. С расходниками пока перебоев нет. В текущий момент мы используем оригинальные запчасти, но также изучаем рынок поставщиков на предмет альтернативных качественных поставок».

Отказали в гарантии — что делать?

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Представим, что худшее все же произошло. Гарантийный автомобиль сломался. Дилер отказывается устранять неисправность, потому что ему самому отказывает производитель, приостановивший деятельность в России.

Но по закону приостановка деятельности автопроизводителя не является основанием для прекращения гарантийного обслуживания. Для потребителя не имеет никакого значения, по какой именно причине его требования не исполняются в установленный законом срок.

Ссылка дилеров в такой ситуации на форсмажорные обстоятельства несостоятельна, так как отсутствие необходимых запасных частей не является форс-мажором.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист

«Если гарантийный автомобиль не может быть отремонтирован за 45 дней (это максимальный срок, прописанный в законе „О защите прав потребителей“), то потребитель имеет право или расторгнуть договор купли-продажи (хотя сейчас это не актуально), или потребовать компенсации всех затрат, связанных с устранением неисправности в ином месте.

То есть вы можете самостоятельно заказать и купить деталь, заплатить за ремонт и потребовать уплаченные за это денежные средства с дилера. Гарантийные обязательства осуществляются непосредственно дилерской сетью, а та уже в свою очередь решает все финансовые вопросы с производителем».

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Предъявить требование о компенсации затрат на самостоятельно проведенный ремонт можно автопроизводителю или импортеру. Но в случае, если автопроизводитель ушел с российского рынка, получить денежные средства по решению суда будет затруднительно.

Повторение пройденного

В 1990-е стоимость оригинальных запчастей также делала их труднодоступными для отечественных автовладельцев. Да и логистические цепочки также «сбоили». Тогда один за другим открывались и неплохо себя чувствовали мелкие и средние автосервисы. Возможно, мы увидим это снова.

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