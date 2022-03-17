Мотор съедает полкило пыли за год — журнал За рулем

Мотор съедает полкило пыли за год

Задача воздушного фильтра кажется невозможной: не препятствовать потоку воздуха, одновременно задерживая всю пыль и грязь с дороги. Но способны на это не все изделия, продающиеся на рынке.

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Что, в основном, сжигают в своих цилиндрах двигатели внутреннего сгорания? Вовсе не бензин и не дизельное топливо. И даже не пропан с бутаном, а воздух! Для полного сгорания горючей смеси нужно, чтобы масса содержащегося в ней воздуха была примерно в 15 — 20 раз больше, чем масса топлива.

Отсюда следует, что малолитражка с расходом топлива около 8 — 10 литров на сотню километров потребляет примерно центнер воздуха! А при годовом пробеге в 25 тыс. км — 25 тонн воздуха. А педантичные немцы как-то подсчитали, что за десять лет эксплуатации вместе с воздухом среднестатистический двигатель проглатывает более 6 кг пыли.

Самая опасная для мотора пыль — кварцевая, резко ускоряющая износ цилиндропоршневой группы и прочих пар трения. А загрязненный датчик массового расхода воздуха начинает врать. Вслед за ним сходит с ума электронная система управления двигателем. Падает динамика, растет топливный аппетит, ухудшается токсичность. Поэтому верный способ прикончить двигатель — удалить воздушный фильтр, предусмотренный разработчиками, или установить некачественный.

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На древних автомобилях типа ГАЗ-24 использовались инерционно-масляные воздухоочистители. Роль фильтра играла пропитанная маслом набивка из капроновых нитей. Их основным достоинством была готовность работать вечно: промыли фильтр, плеснули свежего масла в специальную ванночку — и снова в путь.

Но был и смертельный недостаток: отсев пыли оказывался недостаточно тонким. А более современные моторы становились все более чувствительными к любым загрязнениям. Поэтому инерционно-масляные фильтры ушли в историю, уступив место сухим фильтрующим элементам.

Основой любого фильтрующего элемента является его штора, сочетающая в себе указанные требования. «На коленке» ее не сделать: фильтрация воздуха требует строго определенной плотности и пористости фильтровального материала и нуждается в специальной пропитке, защищающей ее от влаги и перегрева, а также повышающей ее механическую прочность.

Мотор съедает полкило пыли за годЗаменить фильтр на автомобилях Рио и Солярис проще простого: достаточно отстегнуть две защелки и приподнять крышку.
Заменить фильтр на автомобилях Рио и Солярис проще простого: достаточно отстегнуть две защелки и приподнять крышку.

Существуют воздушные фильтры двух типов — бумажные и волокнистые. Первые производят основной отсев на поверхности, а вторые улавливают и накапливают твердые частицы по всей глубине слоя. В этом смысле волокнистые фильтры —это очередной виток развития старых фильтров, состоящих из капроновой путанки.

У каждого типа фильтра свои особенности обслуживания. Владелец автомобиля с бумажным фильтром после поездки по очень запыленной дороге может вынуть фильтрующий элемент и продуть его сжатым воздухом. В крайнем случае пыль можно просто выбить. Это полезно и поможет снизить его сопротивление.

Мотор съедает полкило пыли за годС завода на Hyundai Solaris / Kia Rio III ставится фильтр волоконного типа.
С завода на Hyundai Solaris / Kia Rio III ставится фильтр волоконного типа.

Но так нельзя поступать с волокнистым фильтром, накапливающим частицы в толще материала. Частицы, осевшие на волокнах, сорвутся с насиженных мест, только небольшая их часть вылетит наружу при вытряхивании. А большинство частиц при первом же пуске двигателя с таким «очищенным» фильтром окажется в двигателе, что не прибавит ему здоровья.

Мотор съедает полкило пыли за годПеред установкой нового фильтра стоит очистить (пропылесосить) полость корпуса воздушного фильтра. Затем ставим новый фильтрующий элемент.
Перед установкой нового фильтра стоит очистить (пропылесосить) полость корпуса воздушного фильтра. Затем ставим новый фильтрующий элемент.

Вытряхивать нельзя, а это значит — только замена. Владельцам массовых автомобилей резонно делать ставку на бюджетные изделия известных поставщиков, компенсируя их ограниченные возможности более частыми заменами. Ведь воздушный фильтр — это типичный расходник, при частой замене которого владелец только выгадывает.

Мотор съедает полкило пыли за годИнтернет-магазин «За рулем» предлагает недорогой и эффективный фильтр ZR.AF27 бумажного типа.
Интернет-магазин «За рулем» предлагает недорогой и эффективный фильтр ZR.AF27 бумажного типа.

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Мотор съедает полкило пыли за год

Задача воздушного фильтра кажется невозможной: не препятствовать потоку воздуха, одновременно задерживая всю пыль и грязь с дороги. Но способны на это не все изделия, продающиеся на рынке.

Мотор съедает полкило пыли за год — фото 1320726Мотор съедает полкило пыли за год — фото 1320727Мотор съедает полкило пыли за год — фото 1320728Мотор съедает полкило пыли за год — фото 1320729Мотор съедает полкило пыли за год
Мотор съедает полкило пыли за год

Задача воздушного фильтра кажется невозможной: не препятствовать потоку воздуха, одновременно задерживая всю пыль и грязь с дороги. Но способны на это не все изделия, продающиеся на рынке.

Мотор съедает полкило пыли за год — фото 1320727Мотор съедает полкило пыли за год — фото 1320726Мотор съедает полкило пыли за год — фото 1320728Мотор съедает полкило пыли за год — фото 1320729Мотор съедает полкило пыли за год
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