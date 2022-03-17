Мотор съедает полкило пыли за год

Задача воздушного фильтра кажется невозможной: не препятствовать потоку воздуха, одновременно задерживая всю пыль и грязь с дороги. Но способны на это не все изделия, продающиеся на рынке.

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Что, в основном, сжигают в своих цилиндрах двигатели внутреннего сгорания? Вовсе не бензин и не дизельное топливо. И даже не пропан с бутаном, а воздух! Для полного сгорания горючей смеси нужно, чтобы масса содержащегося в ней воздуха была примерно в 15 — 20 раз больше, чем масса топлива.

Отсюда следует, что малолитражка с расходом топлива около 8 — 10 литров на сотню километров потребляет примерно центнер воздуха! А при годовом пробеге в 25 тыс. км — 25 тонн воздуха. А педантичные немцы как-то подсчитали, что за десять лет эксплуатации вместе с воздухом среднестатистический двигатель проглатывает более 6 кг пыли.

Самая опасная для мотора пыль — кварцевая, резко ускоряющая износ цилиндропоршневой группы и прочих пар трения. А загрязненный датчик массового расхода воздуха начинает врать. Вслед за ним сходит с ума электронная система управления двигателем. Падает динамика, растет топливный аппетит, ухудшается токсичность. Поэтому верный способ прикончить двигатель — удалить воздушный фильтр, предусмотренный разработчиками, или установить некачественный.

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На древних автомобилях типа ГАЗ-24 использовались инерционно-масляные воздухоочистители. Роль фильтра играла пропитанная маслом набивка из капроновых нитей. Их основным достоинством была готовность работать вечно: промыли фильтр, плеснули свежего масла в специальную ванночку — и снова в путь.

Но был и смертельный недостаток: отсев пыли оказывался недостаточно тонким. А более современные моторы становились все более чувствительными к любым загрязнениям. Поэтому инерционно-масляные фильтры ушли в историю, уступив место сухим фильтрующим элементам.

Основой любого фильтрующего элемента является его штора, сочетающая в себе указанные требования. «На коленке» ее не сделать: фильтрация воздуха требует строго определенной плотности и пористости фильтровального материала и нуждается в специальной пропитке, защищающей ее от влаги и перегрева, а также повышающей ее механическую прочность.

Заменить фильтр на автомобилях Рио и Солярис проще простого: достаточно отстегнуть две защелки и приподнять крышку.

Существуют воздушные фильтры двух типов — бумажные и волокнистые. Первые производят основной отсев на поверхности, а вторые улавливают и накапливают твердые частицы по всей глубине слоя. В этом смысле волокнистые фильтры —это очередной виток развития старых фильтров, состоящих из капроновой путанки.

У каждого типа фильтра свои особенности обслуживания. Владелец автомобиля с бумажным фильтром после поездки по очень запыленной дороге может вынуть фильтрующий элемент и продуть его сжатым воздухом. В крайнем случае пыль можно просто выбить. Это полезно и поможет снизить его сопротивление.

С завода на Hyundai Solaris / Kia Rio III ставится фильтр волоконного типа.

Но так нельзя поступать с волокнистым фильтром, накапливающим частицы в толще материала. Частицы, осевшие на волокнах, сорвутся с насиженных мест, только небольшая их часть вылетит наружу при вытряхивании. А большинство частиц при первом же пуске двигателя с таким «очищенным» фильтром окажется в двигателе, что не прибавит ему здоровья.

Перед установкой нового фильтра стоит очистить (пропылесосить) полость корпуса воздушного фильтра. Затем ставим новый фильтрующий элемент.

Вытряхивать нельзя, а это значит — только замена. Владельцам массовых автомобилей резонно делать ставку на бюджетные изделия известных поставщиков, компенсируя их ограниченные возможности более частыми заменами. Ведь воздушный фильтр — это типичный расходник, при частой замене которого владелец только выгадывает.

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