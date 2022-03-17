Премиальный «китаец» против дорогого «японца» - тест больших кроссоверов

Китайский кроссовер Exeed VX считается премиальным, но при этом дешевле «непремиального» Nissan Pathfinder. Выходит, «китаец» хуже? Не спешите с выводами.

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В нынешней ситуации к «китайцам» более пристальный интерес. Автопроизводители из Поднебесной предлагают богатый ассортимент моделей, причем уже вполне пристойного качества.

А как «китайцы» выглядят на фоне конкурентов?

Вот что может противопоставить самый дорогой китайский кроссовер Exeed VX новому Nissan Pathfinder.

Разгоняются одинаково. Но Nissan надежнее

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Китайцы быстро заимствуют и внедряют современные технологии. Exeed VX оснащен двухлитровой турбо-«четверкой» внушительной отдачей 249 сил и роботом с двумя сцеплениями. Коробка современная, но над настройками еще стоит поколдовать — робот суетится по передачам, порой ощутимо дергается. Но едет кроссовер шустро — избыток «лошадей» выручает.

В параллельном старте Exeed VX и Nissan Pathfinder едут вровень. Заявленные для «китайца» 8,5 с до сотни кажутся правдой. Однако управлять Ниссаном приятнее. Его 9-ступенчатый автомат ZF настроен лучше. И 275-сильная «шестерка» объемом 3,5 л звучит приятнее.

И что особенно важно, связка японского атмосферного мотора и немецкого автомата выглядит потенциально надежнее китайских турбодвигателя и преселектива.

Капот Патфайндера подпирает «кочерга», что странно для столь дорогого автомобиля. У VX всё пафосно закрыто пластиком: даже уровень масла не проверишь без лишних телодвижений. И при этом неизбежно оцарапаешь руку.

По бездорожью Pathfinder едет увереннее

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Прошли времена, когда за именем Pathfinder скрывался серьезный внедорожник. Теперь он типичный кроссовер. Даже защиты штатной нет, только символические фетровые пыльники — и не по всей площади под силовым агрегатом.

Но клиренс приличный — 195 мм. И уникальный случай: он одинаковый по всему днищу. Благо, на дворе богатая снегом зима, ничего твердого не попадется. Поэтому на нем можно утюжить глубокий снег, где Pathfinder чувствует себя очень уверенно вне зависимости от выбранного ездового режима.

У «вэ-икса» дорожный просвет скромнее: до самой нижней точки всего 175 мм. Стальная защита есть, только вот из-за ступенчатой формы будет работать скребком-тормозом. Да и без нее машине ехать по снежной целине тяжело. Электроника душит двигатель, муфта подключает задние колеса с запаздыванием.

Итог: «китаец» не беспомощен, но «японец» все же сильнее.

Внутри «китаец» современнее, но «японец» удобнее

По первому впечатлению Exeed круче: сенсорные панели, модный минимализм клавиш, ромбовидная строчка сидений и неплохо сделанные декоративные вставки. Правда, блок управления микроклиматом и клавиши около него нещадно бликуют. И сиденья китайцы еще не научились кроить под европейские фигуры. Может, в светлом цвете интерьер заиграл бы еще приятнее, но такого варианта оформления салона нет.

Nissan внутри выглядит архаичнее. Климат-контроль на кнопках, медиасистема не стремится поразить размахом экрана, во всём нарочитая угловатость. Но быстро понимаешь, что такая грубоватость отлично гармонирует с мускулистой внешностью. И пользоваться приборами и органами управления удобнее, хотя физических клавиш по нынешним меркам многовато.

Интерьер «китайца» могли бы развеселить иные цвета, но их нет. Кожаная отделка в японском кроссовере может быть черной, серой или коричневой.

Nissan чуть просторнее и вместительнее

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Формально Pathfinder восьмиместный. На то, что галерка рассчитана на троих, указывают три подголовника. Взрослым тут не усесться, но школьникам — можно. Даже крепление Isofix есть, что совсем редкость. На втором ряду удобно и посередине: спасибо мягкой подушке. Вход-выход почти идеальный благодаря распахивающимся очень широко дверям.

VX на восьмерых не рассчитан, но семерых взрослых примет легко. Здесь чуть менее комфортно среднему пассажиру на втором ряду. Солнцезащитные шторки на дверях отсутствуют — на Патфайндере они есть. И багажник у «китайца» менее вместительный: 144 л против 204 со всеми посадочными местами, 372 л против 524 при сложенном третьем ряде.

С учетом того, что обе машины большие, незначительная разница во внутренних размерах не столь важна. Вряд ли кто-то пожалуется, что Exeed VX недостаточно вместительный. А вот странную особенность в оснащении наверняка заметят многие: у сидений подогреваются только подушки. Причем как спереди, так и сзади. Нонсенс!

Водитель Ниссана смотрит назад через видеозеркало, в котором не маячат подголовники и головы пассажиров. У Эксида другая занятная фишка — система безопасного выхода. Если сзади приближается автомобиль, мигают пиктограммы в задних дверях и пищит зуммер.

На асфальте Pathfinder комфортнее

Ходовые качества Ниссана приятны во всех отношениях. Рулится адекватно, к неровностям индифферентен, тормозит уверенно.

У Иксида более ватный руль, тормозам недостает информативности. Но самое неприятное — «китайца» сильно трясет на кочках и ямах. Если по всем предыдущим параметрам Exeed VX ненамного хуже Патфайндера, то по плавности хода отставание заметно. И это многим не понравится. Нацелитесь покупать — тест-драйв обязателен.

Nissan оснащен комфортной энергоемкой подвеской. Exeed отрабатывает неровности шумно и жестко.

Какой брать?

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В итоге почти по всем критериям Nissan Pathfinder пусть ненамного, но все же лучше, чем Exeed VX. Зато «китаец» дешевле — причем существенно.

До падения курса Exeed VX стоил 3,3–3,6 млн рублей, Nissan Pathfinder — 4,3–5 млн. Сейчас цен на официальном сайте китайского производителя нет — новый прайс-лист пока не утвержден. Но марка остается на рынке. Ожидаемая прибавка в ценах — минимум миллион.

Японцы добавили по полтора миллиона для всех версий (+ 30–35%) — стало 5,8–6,5 млн рублей. Это рекомендованные цены, реальные в автосалонах будут еще выше. Только вот Pathfinder к нам должны были везти из США. Когда машины появятся у дилеров? Неизвестно.

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