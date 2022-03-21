Освободившаяся ниша при нынешнем дефиците точно не будет пустовать. И не факт, что на смену европейским придут только китайские марки.

Пока ни один бренд не заявил об уходе с российского рынка. Формально все приостановили деятельность. Официально озвучиваемые причины — сбои в логистике и неопределенность с ценами. Сегодня работать у нас продолжают компании из Японии, Кореи и Китая.

Впрочем, в ближайшее время выбор у покупателя может расшириться за счет новых марок и моделей. И вот откуда их повезут.

Из Китая

Материалы по теме Цены на запчасти в 2022 году — реальная ситуация и прогноз

Главный кандидат на серьезное усиление своих позиций на российском рынке. Кстати, прогресс заметен уже на протяжении последних полутора лет. Ныне представители Поднебесной есть и в топ-10 марок по продажам, и в топ-25 моделей.

Самые популярные марки сейчас — Haval, Chery и Geely. К нам поставляют исключительно кроссоверы разного калибра. Но при необходимости китайцы сделают что угодно.

Перечислять весь ассортимент моделей из Китая — все равно что писать автомобильную энциклопедию. Причем пока ее допишешь, многое уже устареет. Для местных производителей в порядке вещей обновлять машины каждые год-два. И порой это даже не рестайлинг, а полноценная смена поколений.

Традиционные седаны и хэтчбеки к нам вряд ли повезут. В- и D-классы насыщены корейскими и японскими марками, позиции которых не перебить. Гольф-класс медленно вымирает. Ну а большие и дорогие седаны из Китая, полагаем, станут брать, только если вымрут и Дженезисы.

И всё же несколько интересных экземпляров из свежих «китайцев» упомянем. Есть, например, трехметровый электромобильчик Wuling Mini EV. У него 20- или 27-сильный электромотор, четыре (!) посадочных места, запас хода в 120–170 км (по сертификационному циклу NEDC). Цена — 4,5–6 тысяч долларов, что обеспечивает машине статус самого продаваемого электрокара в мире.

Wuling Mini EV

На другом полюсе — электроседан Lucid Air. Максимальная мощность — 1080 л.с., запас хода — 810 км, разгон до сотни — 2,5 с. Даже есть предложения пригнать такую машину в Россию... за 23 млн рублей.

Lucid Air

А между Вулингом и Люсидом — множество китайских электромобилей. И некоторые, как и Lucid Air, частным порядком ввозят к нам.

Roewe Whale

Безусловно, найдется альтернатива и автомобилям с ДВС. Место BMW X4 займет 231-сильный Roewe Whale, а «пятерки» заменит Hongqi H5. Эта марка производит лимузины и внедорожники, по шику сравнимые с Майбахами.

Hongqi H5

Продолжение — на следующей странице.