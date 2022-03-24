Нива-трехдверка - обычная или «злая»? Сравнили Урбан и Бронто

Lada Niva Legend

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,7 л (83 л.с.)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: 5-ступенчатая механика

ПРИВОД: полный

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Urban Lada Niva Bronto

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,7 л (83 л.с.)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: 5-ступенчатая механика

ПРИВОД: полный

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Prestige









Техника — что общего и в чем разница

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Расширенные арки, большие колеса и люстра на крыше удачно подчеркивают гениальность простого образа трехдверной Нивы. Хотя не покидает ощущение, что пластиковый обвес нужен лишь для того, чтобы оторвать его на бездорожье.





Даже у базовой машины под защитой моторного отсека мы намерили 235 мм, а у Бронто — 275 мм! А еще у него усиленный задний мост, иная подвеска и внедорожные колеса диаметром по протектору 29 дюймов (шины размерности 235/75 R15).





Но главное в Бронто — межколесные дифференциалы повышенного трения. Самоблоки спереди и сзади привнесли в характер Нивы интересные нотки. На скользкой дороге можно смело идти под газом в управляемом скольжении. На стандартной Легенде такая езда требует ювелирной работы рулем и газом, чтобы не завертеться волчком. Но это — единственный плюс.

Обновленный Бронто появился у дилеров в конце прошлого года. Справа от кнопки кондиционера — кнопка включения люстры.

Нормальный отопитель с тремя регуляторами удобен и понятен. По-хорошему, он должен был появиться еще лет десять назад. На обычной Ниве и коробка передач, и понижающая с блокировкой дифференциала включаются отменно. А вот на Бронто переключения требуют заметных усилий. Разброс качества сборки?

Двигатель мощностью 83 л.с. с трудом крутит большие колеса, медленно разгоняя потяжелевшую машину. Согласно техническим данным, машины весят одинаково, но наши замеры показали, что Бронто на 70 кг тяжелее. Укороченная до 4,1 главная пара (у стандартной Нивы отношение 3,9) не спасает. Чтобы хоть как-то держать темп, нужно отношение 4,3 или даже четыре с половиной. С обычной трехдверкой таких проблем нет.

У Бронто карданы — с крестовинами. С ними вернулись все шумы и вибрации, которых в стандартной Ниве уже давно нет.

Обычный Урбан, несмотря на короткую базу, более-менее стабилен и понятен водителю. Плавность хода для машины такого типа — отменная. Нива невозмутимо садит по дорогам любого качества без малейшего намека на пробой.

Все эти качества Бронто растерял! Повышение клиренса, изменение колеи и увеличение жесткости пружин даром не проходят. Бронто требует постоянной коррекции рулем даже на прямой уже после 70 км/ч . Очень неприятным сюрпризом стало то, что по грейдеру и разбитой дороге Бронто идет намного жестче. Каждая кочка, каждая яма сопровождаются подскоками.

Предел возможностей на бездорожье

Наконец-то, бездорожье! Сначала пускаюсь в снежную целину на Урбане. Включаю понижающую, блокирую центр и штурмую спрессованный снег.

На Ниве тяжелые участки нужно проходить ходом. Остановился — считай, засел. Что и случилось — оба редуктора уперлись в «зацементированный» снег. И я поймал главный недостаток Нивы — боязнь «диагоналки». Одно колесо еще имело зацеп, но этого не хватило. Дальше — или откапывай, или цепляй трос.

Спрессованный в твердый наст снег просто так не возьмешь. Нива повисла на нем всеми четырьмя колесами — и ее массы не хватило, чтобы продавить плотный снег.

Вентилятор отказал, когда я начал буксовать. Машина «закипела», но осталась в живых.

Бронто лучше? Как сказать… Тяги жестко не хватает, и приходится делать то, чего на Ниве я не делал никогда — ползти внатяг на первой понижающей! Добираюсь до участка, где засел Убран. Клиренс у Бронто больше: и он даже не заметил снежной ловушки. Внаглую лезу по диагонали, чтобы половина колес потеряла сцепление. Но самоблоки «решают» — и Бронто продолжает идти вперед.





Пытаюсь пробить дорогу там, где глубина снега уже по пояс. Скоро все четыре колеса повисают в воздухе. Предел возможностей Бронто найден, и он явно выше, чем у базовой Нивы.

Стоило потерять скорость, и машина встала: половина колес потеряла сцепление, и этого было достаточно. А Бронто прошел тут без проблем.

Пружины у Бронто более жесткие. Отличаются и амортизаторы: они с иными калибровками и увеличенным ходом. Сверху на балке моста наварен усилитель. Выше перенесли нижние чашки задних пружин.

Дергать Бронто обычной Нивой в этом месте — дохлый номер, она сюда не проедет. Что делать? Травить давление в шинах или пытаться выбраться враскачку?





Пытаюсь враскачку! Когда дело вроде бы пошло, отказал вентилятор системы охлаждения — и температура охлаждающей жидкости резко пошла вверх в самый важный момент. Выбраться успел, но и закипеть тоже! Антифриз хлынул через пробку расширительного бачка.





Повезло, что головку блока не повело. Долил охлаждающую жидкость и аккуратно поехал в редакцию, избегая пробок: вентилятор так и не заработал.

ШРУСы на карданах базовой Нивы не так вибронагружены. Но вой трансмиссии не исчез. Накладки на арках крепятся к подкрылкам. Металл для их установки не сверлят.

Что выбрать?

Имеет ли смысл покупать Бронто за такие деньги или проще допилить стандартную машину самостоятельно? Все «ингредиенты» для превращения обычной Нивы в Бронто есть в свободной продаже. Самоблоки фирмы Вал-Рейсинг со средней степенью блокировки можно купить за 11–13 тысяч рублей за штуку. Есть и все элементы подвески, большие шины, иная главная пара, усиленная балка заднего моста. На круг все детали вместе с установкой и «распилом» арок обойдутся в 170–200 тысяч рублей. Не сильно дешевле готовой машины.

Жертва дизайна: вкручивать проушины на бездорожье — так себе занятие. Нужно было оставить силовые петли и на Урбане. Вкручиваемые проушины на серьезном внедорожнике — это моветон. Особенно когда прочность у металла как у плавленого сыра.





Но ведь и Бронто не выглядит готовым продуктом. Его нужно дорабатывать: как-то бороться с вибрациями, нарастить сил мотору. И если сборка почти ручная (с завода на фирму ВИС-Авто приходят уже окрашенные и собранные кузова), почему нельзя поставить управление понижающей передачей и блокировкой одним рычагом, как у Тревела? Перенести рычаг переключения передач ближе к водителю. Установить в коробку другой ряд с нормально обработанными шестернями, чтобы она не выла, как волк на Луну.

Единственное серьезное преимущество Бронто в том, что переделку не нужно регистрировать в ГИБДД.





Я остановился бы на промежуточном варианте. Взял бы стандартную машину с обычными жесткими бамперами (а не с пластиковым «урбанским» обвесом), поставил хорошие шины и дифференциалы повышенного трения. И морока с регистрацией не грозит. Такая Нива хорошо пойдет по любым дорогам. Главное — не терять ход!

У Бронто есть позитивные стороны, но среди всех вазовских полноприводников обычная Нива по-прежнему нравится мне больше всего.





Лада Нива Урбан Неплохое поведение на ровной дороге, отличная энергоемкая подвеска, доступная цена Неудобное рабочее место, тесный салон Лада Нива Бронто Потрясающий внешний вид, легальность всех переделок, отличная геометрическая проходимость Нарушен баланс шасси, нехватка тяги, зуд и вибрации от трансмиссии

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