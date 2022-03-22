Коварная уловка ДПС — попадаются 50% водителей
На кругах традиционно нарушают чаще, чем на обычных перекрестках. Тем более, если круг многополосный. В правилах есть нюансы, о которых обычно забывают... и ошибаются.
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Водитель красного автомобиля подъезжает к круговому перекрестку. Ему нужно проехать прямо. Как ему это сделать, не нарушая ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
По какой траектории красный автомобиль может продолжить движение?
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