Коварная уловка ДПС — попадаются 50% водителей

На кругах традиционно нарушают чаще, чем на обычных перекрестках. Тем более, если круг многополосный. В правилах есть нюансы, о которых обычно забывают... и ошибаются.

Материалы по теме 60% вспоминают этот пункт ПДД, когда угодят в аварию Водитель красного автомобиля подъезжает к круговому перекрестку. Ему нужно проехать прямо. Как ему это сделать, не нарушая ПДД? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.