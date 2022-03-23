Взамен нового УАЗа: 5 крутых внедорожников за ту же цену

Новый УАЗ Патриот с автоматом и в хорошей комплектации стоит 2-2,5 млн рублей - сейчас цена сильно разнится в зависимости от аппетитов продавца и сговорчивости покупателя. Дорого? Ищем альтернативный вариант на вторичке.

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Главные плюсы Патриота: много пространства и хорошая проходимость. Из новых полноприводников за 2–2,5 млн рублей можно взять лишь компактный Renault Duster, а дешевле окажется только Нива. Но они будут уступать УАЗу по вместительности, да и по бездорожью едут менее уверенно.

А с пробегом можно подыскать настоящий внедорожник. Причем эти машины будут по многим параметрам даже лучше УАЗа.

Toyota Land Cruiser Prado

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Любая Toyota всегда отличалась высокой остаточной стоимостью на вторичке. А уж Land Cruiser Prado и подавно. За два с небольшим миллиона сейчас можно купить 120-й «Прадик» 2007–2008 года с показателями на одометре далеко за 200 тысяч километров. Однако бояться серьезных пробегов не стоит, ибо с надежностью у Круизера полный порядок.

Большинство автомобилей продают с бензиновым двигателем объемом 4 л и мощностью 249 л.с. Этот мотор отличается хорошим аппетитом, зато долго не потребует внимания. Из слабых мест Prado 120 стоит отметить актуатор раздаточной коробки. При покупке обязательно проверьте блокировку межосевого дифференциала.

Часто выходит из строя и датчик положения кузова, редко выхаживающий больше 100 тысяч километров. В случае поломки кузов всегда будет находиться в верхнем положении.

Лакокрасочное покрытие тонкое и передняя часть быстро становится «матовой» Салон собран качественно, но материалы не отличаются износостойкостью. Это касается и кожи, и пластика.

Mitsubishi Pajero Sport

Идеологически Mitsubishi Pajero Sport, наверное, наиболее близок к нашему Патриоту. Сделанный из пикапа внедорожник не претендует на престиж, зато очень прочный и неприхотливый. По цене нового Патриота можно купить Pajero Sport предыдущего поколения (2014–2015 год выпуска) с пробегом 140–150 тысяч км.

Большая часть машин — с дизелем объемом 2,5 литра мощностью 178 л.с. Есть машины с механической коробкой, попадаются с автоматом.

Из немногих болячек можно вспомнить поломку блока управления полным приводом. Но массовой такую проблему не назовешь. У любителей регулярного оффроуда нужно проверить работоспособность датчиков ABS. Частенько стучит рулевой вал, но такова особенность конструкции, и замена узла не решит проблему. В рулевом управлении нужно проверить состояние маятникового рычага и пыльников рулевых наконечников.

Подвеска у Pajero Sport живучая — ревизии требуют только сайлентблоки передних верхних рычагов. Они редко ходят дольше 100 тысяч км и меняются только вместе с рычагами.

Краска на порогах Mitsubishi Pajero Sport очень быстро стирается до металла. Материалы отделки салона дешевые, пластик жесткий. Посадка не идеальная, а руль регулируется лишь по углу наклона.

Nissan Pathfinder

Pathfinder R51 — честный рамный внедорожник. Автомобили 2013–2014 года с пробегом в 150–160 тысяч км стоят примерно как новый УАЗ.

Есть машины с трехлитровым дизелем мощностью 231 л.с. Также встречаются экземпляры с бензиновым V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 л.с.

Владельцы дизелей частенько вырезали сажевый фильтр с последующей корректировкой управляющей двигателем программы. Такие машины предпочтительнее, ведь замена сажевого фильтра влетит в круглую сумму, а его выход из строя сопровождается заметным падением мощности и увеличением расхода топлива.

Иногда встречаются версии с механической коробкой, в которой не отличается живучестью сцепление — в среднем оно работает 140–150 тысяч км.

В ходовой части слабыми являются шаровые опоры, требующие ревизии раз в 80–90 тысяч км. У многих Патфайндеров часто стучит рулевая рейка. Но с ремонтом можно и повременить — это конструктивная особенность.

Передней частью Nissan Pathfinder похож на родственный пикап Navara. Жесткий пластик салона скрепит на кочках, а декоративные элементы быстро теряют товарный вид.

Jeep Grand Cherokee

Но не только в Японии есть большие внедорожники. По цене нового Патриота можно купить американский Jeep Grand Cherokee. Машина четвертого поколения 2012–2013 года как раз обойдется в 2 с небольшим миллиона рублей.

Большая часть Джипов с трехлитровым дизелем мощностью 245 л.с. При диагностике обязательно нужно проверить состояние ТНВД, который у дорестайлинговых автомобилей был ненадежным. Это же относится к системе рециркуляции отработавших газов EGR. Обязательно проверьте работоспособность кондиционера. У дорестайлинговых автомобилей часто течет радиатор, что лечится установкой модернизированной детали.

Не стоит забывать про автоматическую коробку, которой особенно тяжело работать именно в паре с моментным дизелем. Чтобы продлить срок ее службы, нужно каждые 40–50 тысяч км менять масло.

Хромированный декор не отличается стойкостью и в наших условиях быстро вспучивается. На фоне японских внедорожников салон «американца» дольше сопротивляется пробегу и времени.

Chevrolet Tahoe

Рамный Chevrolet Tahoe третьего поколения в десятилетнем возрасте и пробегом под 200 тысяч км по цене близок к новому Патриоту. Но автомобиль крепкий и хорошо сопротивляется пробегу.

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В первую очередь, это касается основных агрегатов. Бензиновый V8 объемом 5,3 литра обладает большим ресурсом. Его главный недостаток — чрезмерная мощность в 324 л.с. Каждый год придется платить повышенный транспортный налог (в Москве — около 50 тысяч рублей).

Автомат также надежен. Иногда при переключениях возникают легкие пинки, что в большинстве случаев лечится перепрошивкой блока. К 140–150 тысячам км сдаются шаровые опоры и подшипники передних ступиц. Появляется люфт в нижней крестовине рулевого вала, но критичных последствий он не вызовет.

Многие автомобили оснащались электроприводом подножек, который требует регулярной профилактики. В противном случае подножки заедают или вовсе перестают выдвигаться.

Быстрее всего краска у Шеви облезает на бамперах и двери багажника. Первыми индикаторами солидного возраста и пробега становятся затертые руль и кнопки.

Что берем?

Достойную альтернативу УАЗу из числа классических внедорожников подобрать нетрудно. Конечно, возраст сказывается — даже самые надежные модели требуют ремонта.

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С другой стороны, и новый УАЗ Патриот не блещет надежностью. Да и содержать его недешево. На одно только топливо придется серьезно раскошелится — в среднем Патриот потребляет 17–18 л/100 км.

Наилучшим вариантом среди подержанных моделей видится Mitsubishi Pajero Sport. Он наиболее свежий из всей выборки, не уступает УАЗу в проходимости и гарантированно будет надежнее даже в преклонном возрасте.

Впрочем, это только совет. Окончательные выбор каждый делает, исходя из своих предпочтений и запросов.

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Фото: фирмы-производители