«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Но где «видеть», если вдруг YouTube станет недоступным?

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Современный автомобиль сложен со всех точек зрения, и описать его только словами, подкрепляя рассказ фотографиями, становится всё проблематичнее. Современный автомобилист тоже изменился: он хочет видеть, как работает мультимедийная система, как складываются спинки кресел, слышать звук мотора и хлопки дверей, а также приятный голос рассказчика. Всё это можно найти на YouTube, где уже много лет работает канал «За рулем». И не только он. Там же вы найдете каналы всех топовых автоблогеров не только России, но и мира.

Если заблокируют YouTube

Слухи о том, что в России могут заблокировать этот популярный видеохостинг, идут давно. YouTube то и дело блокирует каналы российских СМИ и политиков, что вызывает недовольство, в том числе, Роскомнадзора. Кроме того, среди требований Роскомнадзора — заблокировать видео с призывами к насилию, рецептами наркотиков и, например, коктейлей Молотова. За все это «Ютьюбу» было выписано несколько штрафов на сумму более 7 млрд рублей, но видеохостинг их не оплатил, и срок добровольной уплаты уже истек. Риск блокировки YouTube растет с каждым днем.

Елена Мизулина, член Совета Федерации:

Где искать видео про автомобили

В случае блокировки YouTube выбор для переезда видеоконтента не так велик, как кажется. Аналогов же нет вовсе.

Первое, что приходит на ум, — это «Яндекс.Дзен». Здесь можно размещать видеоконтент, но блогерам может не понравиться партнерская программа по монетизации. Проще говоря, зарабатывать здесь несколько сложнее, чем на «Ютьюбе», но переехать в «Дзен» можно быстро и без проблем.

Вместе с «Дзеном» на ум приходит и «ВКонтакте», который никогда не торопился привлекать авторов. Но теперь, вероятно, тут тоже озаботятся партнерской программой, что увеличит количество интересных видео, в том числе про автомобили и мототехнику.

Также есть «Пульс» (Mail.ru), но эта площадка практически не раскручена. Сложно сказать, насколько интересной она окажется для автоизданий и блогеров.

Что касается RuTube, то у этой площадки до сих пор очень мало поклонников, что отражается на количестве подписчиков. Но, конечно, все это может измениться после блокировки YouTube, которая кажется очень вероятной.

Где можно найти «За рулем»

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«За рулем» — старейшее автомобильное издание России и остается одним из немногих печатаемых на бумаге. Также у «За рулем» есть канал на том же YouTube, и не только. Вы можете найти наш контент в:

С появлением новых площадок мы будем открывать свои каналы и там.

Кроме того, у «За рулем» есть собственный торговый дом с проверенными и доступными по цене запчастями, расходниками и аксессуарами для отечественных автомобилей и иномарок.

Фото: АГН «Москва», depositphotos