Renault Duster из парка «За рулем»: обнаружен неприятный дефект

Renault Duster, 1.3Т (150 л.с.), M6
Изготовитель — Рено Россия
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года
Пробег на момент отчета — 30 000 км
Открыв заднюю дверь, я обратил внимание на серое пятно в верхней части проема. Сначала подумал — грязь. Однако при детальном осмотре выяснилось: лакокрасочное покрытие протерлось до грунта! Но почему? Недостаточная жесткость кузова?
Осмотрел внимательно дверь — и всё стало понятно. Именно в этом месте основной уплотнитель сварен с дополнительным уплотнителем другой жесткости. Образуется нахлест двух резинок, который и протирает краску. Аналогичная ситуация и с другой стороны.
Возможно, у заводских специалистов уже есть готовое решение? Выясню и расскажу в ближайшем материале про наш Duster.
В начале осени появились трещины в лакокрасочном покрытии на крыше. Сначала было непонятно, с чем это связано: с дефектом самой краски или лака либо с недостаточной жесткостью кузова. За зиму трещины не разрослись и не появилось новых, так что проблема в лаке. Дефект уже проявился на многих Дастерах, причем на разных пробегах.
Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.
- О том, какое главное преимущество Дастера проявилось зимой, узнайте тут.
- Запасные части и расходники под ТМ «За рулем» можно купить оптом и в розницу в нашем фирменном магазине.
- «За рулем» можно читать и ВКонтакте.