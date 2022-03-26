Renault Duster из парка «За рулем»: обнаружен неприятный дефект — журнал За рулем

Renault Duster из парка «За рулем»: обнаружен неприятный дефект

Лакокрасочное покрытие в проеме двери у кроссовера, которому не исполнилось и года, протерлось до грунта! Причина - в уплотнителях.

Renault Duster, 1.3Т (150 л.с.), M6

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Изготовитель — Рено Россия
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года
Пробег на момент отчета — 30 000 км

Открыв заднюю дверь, я обратил внимание на серое пятно в верхней части проема. Сначала подумал — грязь. Однако при детальном осмотре выяснилось: лакокрасочное покрытие протерлось до грунта! Но почему? Недостаточная жесткость кузова?


Осмотрел внимательно дверь — и всё стало понятно. Именно в этом месте основной уплотнитель сварен с дополнительным уплотнителем другой жесткости. Образуется нахлест двух резинок, который и протирает краску. Аналогичная ситуация и с другой стороны.


Renault Duster из парка «За рулем»: обнаружен неприятный дефектМягкий дверной уплотнитель в этом месте спаян с жестким элементом (по эластичности он ближе к пластику). Он и стирает краску. Если бы мягкий уплотнитель шел по всему периметру двери, краска, скорее всего, осталась бы нетронутой.
Мягкий дверной уплотнитель в этом месте спаян с жестким элементом (по эластичности он ближе к пластику). Он и стирает краску. Если бы мягкий уплотнитель шел по всему периметру двери, краска, скорее всего, осталась бы нетронутой.

Возможно, у заводских специалистов уже есть готовое решение? Выясню и расскажу в ближайшем материале про наш Duster.

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В начале осени появились трещины в лакокрасочном покрытии на крыше. Сначала было непонятно, с чем это связано: с дефектом самой краски или лака либо с недостаточной жесткостью кузова. За зиму трещины не разрослись и не появилось новых, так что проблема в лаке. Дефект уже проявился на многих Дастерах, причем на разных пробегах.


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Отзывы о Renault Duster (25)

Renault 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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