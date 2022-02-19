Главное преимущество Renault Duster (проявилось зимой)

Renault Duster, 1.3Т (150 л.с.), M6
- Изготовитель — Рено Россия
- Год выпуска — 2021
- В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года
- Пробег на момент отчета — 22 000 км
Новый Duster по технике имеет много общего с Арканой. Но много и отличий — в частности, в калибровках двигателя и настройках электронных систем. Например, у Арканы противобуксовочная система сама переключается после 55 км/ч во всех режимах трансмиссии. Это неудобно в снегу и на бездорожье. При активной пробуксовке скорость вращения колес легко преодолевает эту отметку, хотя фактическая скорость намного меньше.
У Дастера — иначе. Если межосевая муфта не заблокирована вручную, электроника также активируется при 55 км/ч. Но если муфта замкнута, этот порог повышается до 80 км/ч.
Недавний тест самых доступных по цене 5-дверных полноприводников, в котором вместе с Дастером участвовали Нива Travel и УАЗ Патриот, показал, что мягкий снег наш кроссовер раздвигает не менее шустро, чем внедорожники.
Renault увереннее всех трогается в глубоком снегу. А разгоняется так, что приходится себя сдерживать и сбрасывать скорость. Вперед, назад, бочком — Duster позволяет всё! Муфту привода задних колес можно и не блокировать: электроника отлично играет моментом и в автоматическом режиме, справляясь даже с диагональным вывешиванием.
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