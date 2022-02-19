Главное преимущество Renault Duster (проявилось зимой)

Дастер лучше Арканы, с которой у него много общего, на снегу и бездорожье - в том числе благодаря настройкам электронных систем

Renault Duster, 1.3Т (150 л.с.), M6

Изготовитель — Рено Россия

— Рено Россия Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2021 года

— с мая 2021 года Пробег на момент отчета — 22 000 км

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Новый Duster по технике имеет много общего с Арканой. Но много и отличий — в частности, в калибровках двигателя и настройках электронных систем. Например, у Арканы противобуксовочная система сама переключается после 55 км/ч во всех режимах трансмиссии. Это неудобно в снегу и на бездорожье. При активной пробуксовке скорость вращения колес легко преодолевает эту отметку, хотя фактическая скорость намного меньше.

У Дастера — иначе. Если межосевая муфта не заблокирована вручную, электроника также активируется при 55 км/ч. Но если муфта замкнута, этот порог повышается до 80 км/ч.

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Недавний тест самых доступных по цене 5-дверных полноприводников, в котором вместе с Дастером участвовали Нива Travel и УАЗ Патриот, показал, что мягкий снег наш кроссовер раздвигает не менее шустро, чем внедорожники.

Renault увереннее всех трогается в глубоком снегу. А разгоняется так, что приходится себя сдерживать и сбрасывать скорость. Вперед, назад, бочком — Duster позволяет всё! Муфту привода задних колес можно и не блокировать: электроника отлично играет моментом и в автоматическом режиме, справляясь даже с диагональным вывешиванием.

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