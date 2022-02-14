Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — журнал За рулем

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Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»

Renault Duster, Лада Нива Travel и УАЗ Патриот - более доступных пятидверных внедорожников на нашем рынке не найти. У вас есть миллион? Нет, этого не хватит!

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Патриот, Duster, Niva: большой тест на нашем родном бездорожье

Патриоту подписан смертный приговор. Нет-нет, его не снимают с производства. Но нового Патриота уже не будет. А нынешний продолжат выпускать до тех пор, пока будет спрос. Впрочем, это относится ко всем нынешним автомобилям УАЗ.

Но пока Патриот еще в строю, это хороший повод собрать вместе относительно доступные внедорожники российского производства. Последний раз мы сводили эти три машины два с половиной года назад. С той разницей, что Duster теперь полностью иной, а Нива сменила облик, марку и даже место сборки.

УАЗ Патриот
Развитие семейства УАЗ‑3160, которое конструировали с начала 1980‑х, а серийный выпуск вели в 1997–2004 годах. Имя Патриот появилось с первым рестайлингом в 2005 году. С тех пор было еще несколько масштабных обновлений.
ДВИГАТЕЛИ
бензиновый:
2.7 (150 л.с.) — от 1 164 000 ₽		Renault Duster
Дастер второго поколения дебютировал в 2017 году. Выпускается в Москве с начала 2021‑го. Широкий выбор двигателей и вариантов трансмиссии, включая уникальный в сегменте дизель.
ДВИГАТЕЛИ
бензиновые:
1.6 (114 л.с.) — от 1 147 000 ₽
1.6 (117 л.с.) — от 1 232 000 ₽
2.0 (143 л.с.) — от 1 312 000 ₽
2.0 (143 л.с.) — от 1 312 000 ₽
2.0 (143 л.с.) — от 1 312 000 ₽
1.3 турбо (150 л.с.) — от 1 437 000 ₽
дизельный:
1.5 (109 л.с.) — от 1 322 000 ₽		 Lada Niva Travel
Разработка велась с 1980‑х годов. Первые машины выпустили в начале 2000‑х под именем ВАЗ‑2123. В 2002–2020 годах — Chevrolet Niva, с 2021 года — Lada Niva Travel. Два рестайлинга прошли в 2009 и 2021 годах.
ДВИГАТЕЛЬ
бензиновый:
1.7 (80 л.с.) — от 879 900 ₽

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Что изменилось в Ниве...

Год назад внедорожник Chevrolet Niva превратился в Ниву Travel и перебрался с конвейера СП GM-АВТОВАЗ под крышу основного завода АВТОВАЗа. От перемены места качество не изменилось — оно по-прежнему хромает. Через мои руки проходили все вазовские новинки последних лет, и пятидверная Нива оставила худшее впечатление.


Lada Niva Travel

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Устаревшая комбинация приборов этой машине подходит. Новый дизайн шкал — не в тему.
Устаревшая комбинация приборов этой машине подходит. Новый дизайн шкал — не в тему.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Эта медиасистема — заводское решение! Кнопки на нижнем блоке особо не нужны, ведь дисплей сенсорный. Работает система вменяемо, но синхронизироваться со смартфоном не захотела.
Эта медиасистема — заводское решение! Кнопки на нижнем блоке особо не нужны, ведь дисплей сенсорный. Работает система вменяемо, но синхронизироваться со смартфоном не захотела.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Понижающий ряд включает древний рычаг. За блокировкой заднего дифференциала — только в тюнинговые конторы. Системы стабилизации нет.
Понижающий ряд включает древний рычаг. За блокировкой заднего дифференциала — только в тюнинговые конторы. Системы стабилизации нет.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Интерьер при рестайлинге изменился минимально.
Интерьер при рестайлинге изменился минимально.

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Новая «морда» на 43 мм длиннее старой. Из-за этого слегка уменьшился угол въезда, но в целом внедорожная геометрия не пострадала. Реальной пользы от метаморфоз — никакой. Фары светят не лучше старых, узким пучком. Уходящие вниз окрашенные секции по углам бампера можно поцарапать на бездорожье, а с красивой серебристой накладкой внизу это гарантированно случится. У дорестайлинговой Шнивы с оффроуд-пакетом краска заканчивалась сразу под фарами, что было правильнее.


Силовую установку не трогали: те же 1,7 л рабочего объема и 80 недокормленных лошадей. Нива не едет, а ползет. Менять мотор дорого, но надо. Шанс есть — но случится это не ранее, чем на свет появится принципиально новая Нива, на реношной платформе. Она будет заметно дороже — и тогда Тревелу можно дать и мотор помощнее: на фоне принципиально новой машины подорожание не будет выглядеть столь шокирующим. А в качестве стартовой ступеньки еще долго будет оставаться трехдверная Niva Legend.


Renault Duster

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Режимы работы трансмиссии меняются шайбой между сиденьями...
Режимы работы трансмиссии меняются шайбой между сиденьями...

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»...и отображаются между основными приборами. Режим Auto подойдет для 99% ситуаций.
...и отображаются между основными приборами. Режим Auto подойдет для 99% ситуаций.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Помочь Дастеру на бездорожье можно, отключив систему стабилизации и активировав ассистента спуска.
Помочь Дастеру на бездорожье можно, отключив систему стабилизации и активировав ассистента спуска.


Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Интерьер со сменой поколения ощутимо похорошел. Но медиасистема периодически глючит.
Интерьер со сменой поколения ощутимо похорошел. Но медиасистема периодически глючит.

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Тест-драйв Lada Niva Travel: 80 «лошадей», 13 л/100 км и 22 см

Пятиступенчатая механика привычно воет. Не нравится? Звук можно перебить уже первой скоростью вентилятора печки. Хорошо, что греет отопитель на славу, потому что переходить на вторую-третью ступени не хочется. Если бы не воющие мотор и отопитель, шумоизоляцию можно было бы признать сносной.


Понижайка включается олдскульным рычагом с вменяемыми усилием и четкостью. На панели приборов её активация никак не отражается. Нет и вкладки со средним расходом бензина: Нива теперь смущается этого параметра. Выступлений девочки Греты насмотрелась или с Патриотом пообщалась?


УАЗ Патриот

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Симпатичной приборке недостает экрана побольше и указателя среднего расхода бензина.
Симпатичной приборке недостает экрана побольше и указателя среднего расхода бензина.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Медиасистема не захотела дружить со смартфоном по проводу, но сделала это беспроводным способом. Экран зеркалится на дисплей полностью, можно пользоваться всеми приложениями.
Медиасистема не захотела дружить со смартфоном по проводу, но сделала это беспроводным способом. Экран зеркалится на дисплей полностью, можно пользоваться всеми приложениями.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Интерьер сплошь из жесткого пластика, но более-менее современный вид спасает ситуацию.
Интерьер сплошь из жесткого пластика, но более-менее современный вид спасает ситуацию.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Полным приводом управляет удобная шайба. Рядом клавиша включения опционной блокировки заднего дифференциала.
Полным приводом управляет удобная шайба. Рядом клавиша включения опционной блокировки заднего дифференциала.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Все изменения отображаются на центральном дисплее.
Все изменения отображаются на центральном дисплее.

... в Патриоте...

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УАЗ Патриот постепенно обзавелся приличным интерьером, обновленными двигателем и подвеской, современными опциями. А еще — экспедиционной комплектацией с лебедкой, багажником, силовыми порогами и броским оранжевым цветом. Забавно, что Лада включила в оффроуд-пакет только шноркель, которого у УАЗа нет. Видимо, ульяновцы посчитали, что при такой высоте капота шноркель не нужен. Набор экспедиционных опций и без него стоит 190 тысяч рублей.


Из Патриота долгие годы старательно изводили армейское наследие, чтобы покупателям не приходилось «стойко переносить все тяготы и лишения». Местами получилось, хотя рудименты видны.


Lada Niva Travel

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Сиденье на удивление удобное. Регулировка по высоте и настройка поясничного упора появляются только в топовой комплектации.
Сиденье на удивление удобное. Регулировка по высоте и настройка поясничного упора появляются только в топовой комплектации.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Сзади теснота и никаких дополнительных удобств. Стеклоподъемники — ручные. Можно отобрать у водителя подлокотник. Он умеет откидываться на 180 градусов назад, превращаясь в два подстаканника для задних пассажиров.
Сзади теснота и никаких дополнительных удобств. Стеклоподъемники — ручные. Можно отобрать у водителя подлокотник. Он умеет откидываться на 180 градусов назад, превращаясь в два подстаканника для задних пассажиров.

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Усилия на руле и педалях — самые «мужские». Демпфер снизил вибрации на рычаге коробки передач, но не убрал их полностью. Доработанная ходовая часть улучшила поведение на асфальте, однако за ней нужно следить, чтобы положительный эффект сохранялся. Как минимум — часто делать сход-развал, который, по ощущениям, «уходит» после каждой вылазки на бездорожье или через 1000–1500 км по хорошим дорогам.


Двигатель, подкачавшись со 135 до 150 л.с., стал недурно тянуть внизу. Патриот поехал явно легче и резвее — легко оставляет Ниву позади, а в городе не пасует в потоке из легковушек и кроссоверов.


Renault Duster

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Сиденье аморфное — тут Duster верен себе. Вместо псевдокожи лучше бы добавили регулировок.
Сиденье аморфное — тут Duster верен себе. Вместо псевдокожи лучше бы добавили регулировок.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Сзади в Renault заметно больше места, чем в Ладе. Традиционный набор удобств дополняют обогрев сиденья и USB-порты.
Сзади в Renault заметно больше места, чем в Ладе. Традиционный набор удобств дополняют обогрев сиденья и USB-порты.

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Новый УАЗ Патриот или 10-летний Land Cruiser 200: тест-драйв

Только аккуратнее со скоростью: спидометр не завышает, а занижает показания! При 100 км/ч по спидометру в реальности оказывается 102 км/ч.


Всевозможные обогревы, неплохо работающий однозонный климат-контроль, штатная медиасистема — это прекрасно. USB-порт в бардачке? Сойдет!


Сиденье классное по профилю, но хочется набивку помягче. Кстати, на нашем Патриоте стоят сиденья нового образца, а старые были еще жестче (они остались только в базовой комплектации).


УАЗ Патриот

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Сиденье хорошего профиля, но излишне жесткое.
Сиденье хорошего профиля, но излишне жесткое.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Сзади места — для баскетболистов. Замерзнуть не дадут своя печка и обогрев подушек.
Сзади места — для баскетболистов. Замерзнуть не дадут своя печка и обогрев подушек.

... и в Дастере

Со стереотипом, что российскому покупателю обязательно нужно подешевле, можно распрощаться. С выходом первого Дастера резко просел спрос на Chevrolet Niva. А затем Duster, в свою очередь, многие легко променяли на Крету: она дороже, но современнее. Поэтому создатели нового Дастера абсолютно правильно избавили его от нарочитой аскетичности.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»На асфальте Нива довольно тихая и удручающе тихоходная.
На асфальте Нива довольно тихая и удручающе тихоходная.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Багажник крошечный. Висящая снаружи запаска формально является докаткой: основные колеса на размер больше. Чехол на колпаке сшит почти без запаса, надевать его — мучение.
Багажник крошечный. Висящая снаружи запаска формально является докаткой: основные колеса на размер больше. Чехол на колпаке сшит почти без запаса, надевать его — мучение.

Конечно, это не идеал. Бесит частокол рисок на основных приборах, а дисплей между ними хотелось бы посовременнее. Медиасистема хочет казаться вершиной прогресса, но тормозит и глючит. И в качестве привета от старой машины — раздражающе короткие дворники.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»На асфальте Duster на фоне российских внедорожников кажется спорткаром.
На асфальте Duster на фоне российских внедорожников кажется спорткаром.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Объем багажника зависит от типа трансмиссии: с полным приводом паспортный объем на 67 л меньше. Запаска полноразмерная, что ценно.
Объем багажника зависит от типа трансмиссии: с полным приводом паспортный объем на 67 л меньше. Запаска полноразмерная, что ценно.

Турбомотор 1.3 — классная вещь! Duster на голову шустрее соперников по тесту, а экономичнее чуть ли не вдвое. Тягу легко дозировать во всем диапазоне оборотов — и никакой турбоямы. Шестиступенчатая механика по четкости и тишине работы словно инопланетный пришелец на фоне коробок отечественных внедорожников. Аналогичная пропасть и по управляемости. После Лады и УАЗа — это автомобиль!

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Патриот неплохо разгоняется и тормозит. Чтобы он не «гулял», требуется постоянно уделять внимание подвеске.
Патриот неплохо разгоняется и тормозит. Чтобы он не «гулял», требуется постоянно уделять внимание подвеске.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»Багажник огромный, но без дополнительных удобств. Запаска — с штатной для экспедиционной серии внедорожной резиной.
Багажник огромный, но без дополнительных удобств. Запаска — с штатной для экспедиционной серии внедорожной резиной.


Продолжение — на следующей странице.

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»

Renault Duster, Лада Нива Travel и УАЗ Патриот — более доступных пятидверных внедорожников на нашем рынке не найти. У вас есть миллион? Нет, этого не хватит!

Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313351Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313353Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313354Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313352Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313345Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313343Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313344Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313341Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313362Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313365Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313361Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313363Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313364Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313355Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313356Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313342Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313346Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313366Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313367Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313349Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313358Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313338Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313347Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313359Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313368Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313350Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313357Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313340Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313348Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313360Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313369Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем» — фото 1313497Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»
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