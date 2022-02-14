Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»

Патриоту подписан смертный приговор. Нет-нет, его не снимают с производства. Но нового Патриота уже не будет. А нынешний продолжат выпускать до тех пор, пока будет спрос. Впрочем, это относится ко всем нынешним автомобилям УАЗ.
Но пока Патриот еще в строю, это хороший повод собрать вместе относительно доступные внедорожники российского производства. Последний раз мы сводили эти три машины два с половиной года назад. С той разницей, что Duster теперь полностью иной, а Нива сменила облик, марку и даже место сборки.
|УАЗ Патриот
Развитие семейства УАЗ‑3160, которое конструировали с начала 1980‑х, а серийный выпуск вели в 1997–2004 годах. Имя Патриот появилось с первым рестайлингом в 2005 году. С тех пор было еще несколько масштабных обновлений.
ДВИГАТЕЛИ
бензиновый:
2.7 (150 л.с.) — от 1 164 000 ₽
|Renault Duster
Дастер второго поколения дебютировал в 2017 году. Выпускается в Москве с начала 2021‑го. Широкий выбор двигателей и вариантов трансмиссии, включая уникальный в сегменте дизель.
ДВИГАТЕЛИ
бензиновые:
1.6 (114 л.с.) — от 1 147 000 ₽
1.6 (117 л.с.) — от 1 232 000 ₽
2.0 (143 л.с.) — от 1 312 000 ₽
2.0 (143 л.с.) — от 1 312 000 ₽
2.0 (143 л.с.) — от 1 312 000 ₽
1.3 турбо (150 л.с.) — от 1 437 000 ₽
дизельный:
1.5 (109 л.с.) — от 1 322 000 ₽
| Lada Niva Travel
Разработка велась с 1980‑х годов. Первые машины выпустили в начале 2000‑х под именем ВАЗ‑2123. В 2002–2020 годах — Chevrolet Niva, с 2021 года — Lada Niva Travel. Два рестайлинга прошли в 2009 и 2021 годах.
ДВИГАТЕЛЬ
бензиновый:
1.7 (80 л.с.) — от 879 900 ₽
Что изменилось в Ниве...
Год назад внедорожник Chevrolet Niva превратился в Ниву Travel и перебрался с конвейера СП GM-АВТОВАЗ под крышу основного завода АВТОВАЗа. От перемены места качество не изменилось — оно по-прежнему хромает. Через мои руки проходили все вазовские новинки последних лет, и пятидверная Нива оставила худшее впечатление.
Lada Niva Travel
Новая «морда» на 43 мм длиннее старой. Из-за этого слегка уменьшился угол въезда, но в целом внедорожная геометрия не пострадала. Реальной пользы от метаморфоз — никакой. Фары светят не лучше старых, узким пучком. Уходящие вниз окрашенные секции по углам бампера можно поцарапать на бездорожье, а с красивой серебристой накладкой внизу это гарантированно случится. У дорестайлинговой Шнивы с оффроуд-пакетом краска заканчивалась сразу под фарами, что было правильнее.
Силовую установку не трогали: те же 1,7 л рабочего объема и 80 недокормленных лошадей. Нива не едет, а ползет. Менять мотор дорого, но надо. Шанс есть — но случится это не ранее, чем на свет появится принципиально новая Нива, на реношной платформе. Она будет заметно дороже — и тогда Тревелу можно дать и мотор помощнее: на фоне принципиально новой машины подорожание не будет выглядеть столь шокирующим. А в качестве стартовой ступеньки еще долго будет оставаться трехдверная Niva Legend.
Renault Duster
Пятиступенчатая механика привычно воет. Не нравится? Звук можно перебить уже первой скоростью вентилятора печки. Хорошо, что греет отопитель на славу, потому что переходить на вторую-третью ступени не хочется. Если бы не воющие мотор и отопитель, шумоизоляцию можно было бы признать сносной.
Понижайка включается олдскульным рычагом с вменяемыми усилием и четкостью. На панели приборов её активация никак не отражается. Нет и вкладки со средним расходом бензина: Нива теперь смущается этого параметра. Выступлений девочки Греты насмотрелась или с Патриотом пообщалась?
УАЗ Патриот
... в Патриоте...
УАЗ Патриот постепенно обзавелся приличным интерьером, обновленными двигателем и подвеской, современными опциями. А еще — экспедиционной комплектацией с лебедкой, багажником, силовыми порогами и броским оранжевым цветом. Забавно, что Лада включила в оффроуд-пакет только шноркель, которого у УАЗа нет. Видимо, ульяновцы посчитали, что при такой высоте капота шноркель не нужен. Набор экспедиционных опций и без него стоит 190 тысяч рублей.
Из Патриота долгие годы старательно изводили армейское наследие, чтобы покупателям не приходилось «стойко переносить все тяготы и лишения». Местами получилось, хотя рудименты видны.
Lada Niva Travel
Усилия на руле и педалях — самые «мужские». Демпфер снизил вибрации на рычаге коробки передач, но не убрал их полностью. Доработанная ходовая часть улучшила поведение на асфальте, однако за ней нужно следить, чтобы положительный эффект сохранялся. Как минимум — часто делать сход-развал, который, по ощущениям, «уходит» после каждой вылазки на бездорожье или через 1000–1500 км по хорошим дорогам.
Двигатель, подкачавшись со 135 до 150 л.с., стал недурно тянуть внизу. Патриот поехал явно легче и резвее — легко оставляет Ниву позади, а в городе не пасует в потоке из легковушек и кроссоверов.
Renault Duster
Только аккуратнее со скоростью: спидометр не завышает, а занижает показания! При 100 км/ч по спидометру в реальности оказывается 102 км/ч.
Всевозможные обогревы, неплохо работающий однозонный климат-контроль, штатная медиасистема — это прекрасно. USB-порт в бардачке? Сойдет!
Сиденье классное по профилю, но хочется набивку помягче. Кстати, на нашем Патриоте стоят сиденья нового образца, а старые были еще жестче (они остались только в базовой комплектации).
УАЗ Патриот
... и в Дастере
Со стереотипом, что российскому покупателю обязательно нужно подешевле, можно распрощаться. С выходом первого Дастера резко просел спрос на Chevrolet Niva. А затем Duster, в свою очередь, многие легко променяли на Крету: она дороже, но современнее. Поэтому создатели нового Дастера абсолютно правильно избавили его от нарочитой аскетичности.
Конечно, это не идеал. Бесит частокол рисок на основных приборах, а дисплей между ними хотелось бы посовременнее. Медиасистема хочет казаться вершиной прогресса, но тормозит и глючит. И в качестве привета от старой машины — раздражающе короткие дворники.
Турбомотор 1.3 — классная вещь! Duster на голову шустрее соперников по тесту, а экономичнее чуть ли не вдвое. Тягу легко дозировать во всем диапазоне оборотов — и никакой турбоямы. Шестиступенчатая механика по четкости и тишине работы словно инопланетный пришелец на фоне коробок отечественных внедорожников. Аналогичная пропасть и по управляемости. После Лады и УАЗа — это автомобиль!