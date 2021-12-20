Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90

Новый полноприводник за миллион? Сегодня даже самый простой Renault Duster уверенно перешагнул эту планку. Остаются только две Нивы — «классическая» Legend (660–765 тысяч рублей) и Niva Travel, в девичестве Chevrolet Niva. В самой крутой версии Luxe Off-road она стоит как раз миллион. Если хочется какую-то альтернативу — вперед на вторичку.
Но и тут особо не разгуляешься. Если захочется чего-то серьезного, автомобиль будет в почтенном возрасте. Например, Volvo XC90. Гнаться за поздним годом выпуска не стоит, лучше уделить внимание техническому состоянию.
Взятый нами XC90 — с пятицилиндровым дизелем D5, 2008 года с пробегом 250 тысяч км.
Может ли сложный и престижный кроссовер за миллион быть не укатанными «дровами»?
Дизайн, оснащение, электроника
Открываю дверь Нивы. Хм, а какая из двух машин подержанная? Кнопки и ручки от ВАЗ‑2115 относят в те времена, когда до дебюта большого кроссовера Volvo оставалось добрых пять лет.
И сегодня XC90 современнее дизайном, оснащением и эргономикой. Рабочее место водителя скроено правильно. Набивку сиденья хочется пожестче, но в целом удобно. Когда в машине сидит больше двух человек — Volvo вне конкуренции. Если нужен паркетник для семьи, садитесь за объявления и ищите хороший экземпляр. В ХС90 удобнее сзади, у него огромный на фоне «бардачка» Нивы багажник.
Lada Niva Travel
Как едут?
Разница в пользу Volvo усиливается на ходу. Может, ХС90 и не блещет спортивными повадками, но едет куда точнее и чище.
Нива не рулится как паркетник XXI века, но у нее есть важная черта: она понятна и предсказуема. На шоссе легко даст фору даже рамному Prado. Не говоря уж о Патриоте — в отличие от него, за рулем Лады понимаешь, что машину действительно доводили до ума.
Volvo XC90
Динамика и расход
Но динамика… Во всей большой семье внедорожников из Тольятти только обычная «трехдверка» разгоняется сносно. Тяжелую Ниву Travel «жигулевский» мотор уже не вывозит. Старые карбюраторные двигатели хотя бы тянули «на низах». А задушенный экологией впрысковый 1.7 надо крутить, а крутиться он не хочет.
ХС90 со 185‑сильным дизелем тоже не спринтер — 12 секунд до 100 км/ч. Но на фоне Нивы это — супертяга. И расход меньше — в среднем 8 л/100 км дизтоплива против 12–13 литров АИ‑95 у Лады.
А как на бездорожье?
Но в одном аспекте Нива легко даст прикурить Volvo. У нее всепрощающая ходовая. Чем больше ям, чем реже встречается асфальт, тем больше Нива влюбляет в себя. Почти любая «кротовая нора» без следа растворяется в подвеске. Даже прыжки с отрывом всех четырех колес не оставляют последствий.
Travel не только держит удар, но и бережет семейный бюджет в случае поломки. Все амортизаторы по кругу обойдутся примерно в 6000 рублей.
Lada Niva Travel
С Volvo такие номера не пройдут. Кажущаяся мягкость выходит боком на разбитой дороге — на волне ХС90 раскачивается и замыкается на буферы подвески. Так что если в вашем регионе дороги это, скорее, «направления», то 90‑й рассматривать не стоит. У него одни сайлент-блоки стоят как амортизаторы на Ниву. А сами стойки обойдутся в 30–35 тысяч. Не за все — за пару!
Volvo XC90
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Niva Travel — стопроцентная новинка. А насколько она хороша? Давайте ответим на этот вопрос вместе!
Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
Что в итоге?
Volvo XC90 хорошо показывает, что время Нивы Travel ушло. Если нужен бескомпромиссный внедорожник, то с этой ролью лучше справится обычная «трехдверка». У нее и геометрическая проходимость внушительнее, и динамика веселее. На роль универсальной машины на каждый день Niva Travel тоже тянет с трудом — салон тесный, едет шумно и неспешно, бензина жрет много.
Вот и получается, что имея в кармане миллион, надо идти на вторичный рынок. ХС90 даже в преклонном возрасте отбивает всякое желание садиться за руль Нивы. Есть только один нюанс: сложно найти не укатанный экземпляр. Прошляпишь скрытые проблемы — разоришься на ремонте. Отдавать последние деньги за машину с «честным» пробегом в 200 тысяч очень наивно. Тогда уж лучше новый Travel.