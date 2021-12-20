Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90

Бывшая Шнива в самой крутой версии или шведский премиум с пробегом 250 000 км? Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Новый полноприводник за миллион? Сегодня даже самый простой Renault Duster уверенно перешагнул эту планку. Остаются только две Нивы — «классическая» Legend (660–765 тысяч рублей) и Niva Travel, в девичестве Chevrolet Niva. В самой крутой версии Luxe Off-road она стоит как раз миллион. Если хочется какую-то альтернативу — вперед на вторичку.

Но и тут особо не разгуляешься. Если захочется чего-то серьезного, автомобиль будет в почтенном возрасте. Например, Volvo XC90. Гнаться за поздним годом выпуска не стоит, лучше уделить внимание техническому состоянию.

Взятый нами XC90 — с пятицилиндровым дизелем D5, 2008 года с пробегом 250 тысяч км.

Может ли сложный и престижный кроссовер за миллион быть не укатанными «дровами»?

Дизайн, оснащение, электроника

Открываю дверь Нивы. Хм, а какая из двух машин подержанная? Кнопки и ручки от ВАЗ‑2115 относят в те времена, когда до дебюта большого кроссовера Volvo оставалось добрых пять лет.

И сегодня XC90 современнее дизайном, оснащением и эргономикой. Рабочее место водителя скроено правильно. Набивку сиденья хочется пожестче, но в целом удобно. Когда в машине сидит больше двух человек — Volvo вне конкуренции. Если нужен паркетник для семьи, садитесь за объявления и ищите хороший экземпляр. В ХС90 удобнее сзади, у него огромный на фоне «бардачка» Нивы багажник.

Lada Niva Travel

Биодизайн передней панели — из 90-х. У этой машины интерьер собран неплохо: зазоры ровные, ничего не скрипит. Отопитель быстро прогревает салон, но сильно шумит даже на минимальной скорости. А подсветку еле видно. В моде торчащего не к месту экрана Нива идет в ногу со временем. После поездки медиасистему нужно принудительно отключать — после выключения зажигания она продолжает работать и быстро опустошает аккумулятор. В отличие от классической Нивы, у Тревела понижающей передачей и блокировкой «центра» заведует один рычаг.

Передние сиденья имеют регулировку по высоте. Не хватает настройки поясничного подпора — спине неудобно. На втором ряду очень тесно. Удивляться не стоит: кузов компактен, а мотор расположен продольно.

Передний подлокотник в откинутом состоянии превращается в подстаканники для задних пассажиров. Корпуса под задние динамики держатся буквально «на соплях».

Как едут?

Разница в пользу Volvo усиливается на ходу. Может, ХС90 и не блещет спортивными повадками, но едет куда точнее и чище.

Нива не рулится как паркетник XXI века, но у нее есть важная черта: она понятна и предсказуема. На шоссе легко даст фору даже рамному Prado. Не говоря уж о Патриоте — в отличие от него, за рулем Лады понимаешь, что машину действительно доводили до ума.

Volvo XC90

Один из главных индикаторов истинного пробега — обод руля. Кожа стойкая — отполировалась, но не затерлась. Двухзонный климат-контроль спустя 13 лет работает исправно. Блок инту­итивно понятен в управлении.

Долгоиграющий интерьер ХС90 скроен из очень качественных материалов. Сверчков в салоне почти нет.

Передние кресла с электроприводом весьма удобны даже по сегодняшним меркам. Кожа за 250 тысяч км потрескалась, но еще держится. ХС90 намного крупнее Нивы — и сзади просторно.

В средних стойках есть дефлекторы для пассажиров второго ряда. Для второго ряда есть удобный трансформиру­емый бокс.

Динамика и расход

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Но динамика… Во всей большой семье внедорожников из Тольятти только обычная «трехдверка» разгоняется сносно. Тяжелую Ниву Travel «жигулевский» мотор уже не вывозит. Старые карбюраторные двигатели хотя бы тянули «на низах». А задушенный экологией впрысковый 1.7 надо крутить, а крутиться он не хочет.

ХС90 со 185‑сильным дизелем тоже не спринтер — 12 секунд до 100 км/ч. Но на фоне Нивы это — супертяга. И расход меньше — в среднем 8 л/100 км дизтоплива против 12–13 литров АИ‑95 у Лады.

Багажник Нивы скорее номинальный. В дальнюю поездку лучше поставить бокс на крышу. Багажник Вольво очень большой. А дверь двустворчатая — многим нравится.

А как на бездорожье?

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Но в одном аспекте Нива легко даст прикурить Volvo. У нее всепрощающая ходовая. Чем больше ям, чем реже встречается асфальт, тем больше Нива влюбляет в себя. Почти любая «кротовая нора» без следа растворяется в подвеске. Даже прыжки с отрывом всех четырех колес не оставляют последствий.