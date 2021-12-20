Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90 — журнал За рулем

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Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90

Бывшая Шнива в самой крутой версии или шведский премиум с пробегом 250 000 км? Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд.

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Новый полноприводник за миллион? Сегодня даже самый простой Renault Duster уверенно перешагнул эту планку. Остаются только две Нивы — «классическая» Legend (660–765 тысяч рублей) и Niva Travel, в девичестве Chevrolet Niva. В самой крутой версии Luxe Off-road она стоит как раз миллион. Если хочется какую-то альтернативу — вперед на вторичку.

Но и тут особо не разгуляешься. Если захочется чего-то серьезного, автомобиль будет в почтенном возрасте. Например, Volvo XC90. Гнаться за поздним годом выпуска не стоит, лучше уделить внимание техническому состоянию.

Взятый нами XC90 — с пятицилиндровым дизелем D5, 2008 года с пробегом 250 тысяч км.

Может ли сложный и престижный кроссовер за миллион быть не укатанными «дровами»?

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Дизайн, оснащение, электроника

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Открываю дверь Нивы. Хм, а какая из двух машин подержанная? Кнопки и ручки от ВАЗ‑2115 относят в те времена, когда до дебюта большого кроссовера Volvo оставалось добрых пять лет.

И сегодня XC90 современнее дизайном, оснащением и эргономикой. Рабочее место водителя скроено правильно. Набивку сиденья хочется пожестче, но в целом удобно. Когда в машине сидит больше двух человек — Volvo вне конкуренции. Если нужен паркетник для семьи, садитесь за объявления и ищите хороший экземпляр. В ХС90 удобнее сзади, у него огромный на фоне «бардачка» Нивы багажник.

Lada Niva Travel

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Биодизайн передней панели — из 90-х. У этой машины интерьер собран неплохо: зазоры ровные, ничего не скрипит. Отопитель быстро прогревает салон, но сильно шумит даже на минимальной скорости. А подсветку еле видно. В моде торчащего не к месту экрана Нива идет в ногу со временем. После поездки медиасистему нужно принудительно отключать — после выключения зажигания она продолжает работать и быстро опустошает аккумулятор. В отличие от классической Нивы, у Тревела понижающей передачей и блокировкой «центра» заведует один рычаг.
Биодизайн передней панели — из 90-х. У этой машины интерьер собран неплохо: зазоры ровные, ничего не скрипит. Отопитель быстро прогревает салон, но сильно шумит даже на минимальной скорости. А подсветку еле видно. В моде торчащего не к месту экрана Нива идет в ногу со временем. После поездки медиасистему нужно принудительно отключать — после выключения зажигания она продолжает работать и быстро опустошает аккумулятор. В отличие от классической Нивы, у Тревела понижающей передачей и блокировкой «центра» заведует один рычаг.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Передние сиденья имеют регулировку по высоте. Не хватает настройки поясничного подпора — спине неудобно.
Передние сиденья имеют регулировку по высоте. Не хватает настройки поясничного подпора — спине неудобно.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90На втором ряду очень тесно. Удивляться не стоит: кузов компактен, а мотор расположен продольно.
На втором ряду очень тесно. Удивляться не стоит: кузов компактен, а мотор расположен продольно.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Передний подлокотник в откинутом состоянии превращается в подстаканники для задних пассажиров.
Передний подлокотник в откинутом состоянии превращается в подстаканники для задних пассажиров.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Корпуса под задние динамики держатся буквально «на соплях».
Корпуса под задние динамики держатся буквально «на соплях».

Как едут?

Разница в пользу Volvo усиливается на ходу. Может, ХС90 и не блещет спортивными повадками, но едет куда точнее и чище.

Нива не рулится как паркетник XXI века, но у нее есть важная черта: она понятна и предсказуема. На шоссе легко даст фору даже рамному Prado. Не говоря уж о Патриоте — в отличие от него, за рулем Лады понимаешь, что машину действительно доводили до ума.

Volvo XC90

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Один из главных индикаторов истинного пробега — обод руля. Кожа стойкая — отполировалась, но не затерлась.
Один из главных индикаторов истинного пробега — обод руля. Кожа стойкая — отполировалась, но не затерлась.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Двухзонный климат-контроль спустя 13 лет работает исправно. Блок инту­итивно понятен в управлении.
Двухзонный климат-контроль спустя 13 лет работает исправно. Блок инту­итивно понятен в управлении.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Долгоиграющий интерьер ХС90 скроен из очень качественных материалов. Сверчков в салоне почти нет.
Долгоиграющий интерьер ХС90 скроен из очень качественных материалов. Сверчков в салоне почти нет.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Передние кресла с электроприводом весьма удобны даже по сегодняшним меркам. Кожа за 250 тысяч км потрескалась, но еще держится.
Передние кресла с электроприводом весьма удобны даже по сегодняшним меркам. Кожа за 250 тысяч км потрескалась, но еще держится.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90ХС90 намного крупнее Нивы — и сзади просторно.
ХС90 намного крупнее Нивы — и сзади просторно.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90В средних стойках есть дефлекторы для пассажиров второго ряда.
В средних стойках есть дефлекторы для пассажиров второго ряда.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Для второго ряда есть удобный трансформиру­емый бокс.
Для второго ряда есть удобный трансформиру­емый бокс.

Динамика и расход

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Но динамика… Во всей большой семье внедорожников из Тольятти только обычная «трехдверка» разгоняется сносно. Тяжелую Ниву Travel «жигулевский» мотор уже не вывозит. Старые карбюраторные двигатели хотя бы тянули «на низах». А задушенный экологией впрысковый 1.7 надо крутить, а крутиться он не хочет.

ХС90 со 185‑сильным дизелем тоже не спринтер — 12 секунд до 100 км/ч. Но на фоне Нивы это — супертяга. И расход меньше — в среднем 8 л/100 км дизтоплива против 12–13 литров АИ‑95 у Лады.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Багажник Нивы скорее номинальный. В дальнюю поездку лучше поставить бокс на крышу.
Багажник Нивы скорее номинальный. В дальнюю поездку лучше поставить бокс на крышу.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Багажник Вольво очень большой. А дверь двустворчатая — многим нравится.
Багажник Вольво очень большой. А дверь двустворчатая — многим нравится.

А как на бездорожье?

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Но в одном аспекте Нива легко даст прикурить Volvo. У нее всепрощающая ходовая. Чем больше ям, чем реже встречается асфальт, тем больше Нива влюбляет в себя. Почти любая «кротовая нора» без следа растворяется в подвеске. Даже прыжки с отрывом всех четырех колес не оставляют последствий.

Travel не только держит удар, но и бережет семейный бюджет в случае поломки. Все амортизаторы по кругу обойдутся примерно в 6000 рублей.


Lada Niva Travel

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Автомобиль совсем новый, но на передней крышке двигателя уже есть запотевание.
Автомобиль совсем новый, но на передней крышке двигателя уже есть запотевание.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90При разработке нового бампера о буксировочных проушинах будто забыли. Нормальный шакл или крюк не влезет.
При разработке нового бампера о буксировочных проушинах будто забыли. Нормальный шакл или крюк не влезет.

С Volvo такие номера не пройдут. Кажущаяся мягкость выходит боком на разбитой дороге — на волне ХС90 раскачивается и замыкается на буферы подвески. Так что если в вашем регионе дороги это, скорее, «направления», то 90‑й рассматривать не стоит. У него одни сайлент-блоки стоят как амортизаторы на Ниву. А сами стойки обойдутся в 30–35 тысяч. Не за все — за пару!


Volvo XC90

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Стекла фар с годами сильно помутнели. Новая фара обойдется в 40–45 тысяч рублей.
Стекла фар с годами сильно помутнели. Новая фара обойдется в 40–45 тысяч рублей.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90Раньше хромированный декор был качественнее, чем сейчас. За 13 российских зим покрытие не облезло!
Раньше хромированный декор был качественнее, чем сейчас. За 13 российских зим покрытие не облезло!

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Niva Travel — стопроцентная новинка. А насколько она хороша? Давайте ответим на этот вопрос вместе!


Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.


Что в итоге?

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Volvo XC90 хорошо показывает, что время Нивы Travel ушло. Если нужен бескомпромиссный внедорожник, то с этой ролью лучше справится обычная «трехдверка». У нее и геометрическая проходимость внушительнее, и динамика веселее. На роль универсальной машины на каждый день Niva Travel тоже тянет с трудом — салон тесный, едет шумно и неспешно, бензина жрет много.


Вот и получается, что имея в кармане миллион, надо идти на вторичный рынок. ХС90 даже в преклонном возрасте отбивает всякое желание садиться за руль Нивы. Есть только один нюанс: сложно найти не укатанный экземпляр. Прошляпишь скрытые проблемы — разоришься на ремонте. Отдавать последние деньги за машину с «честным» пробегом в 200 тысяч очень наивно. Тогда уж лучше новый Travel.

Как продлить жизнь дизельному кроссоверу, еще три альтернативы новой Ниве Тревел на вторичке, расчет стоимости владения Ладой Niva Travel и Volvo XC90 на три года вперед, а также важная техническая информация — на следующей странице.

Что взять за миллион: новая Niva Travel против 13-летнего Volvo XC90

Бывшая Шнива в самой крутой версии или шведский премиум с пробегом 250 000 км? Ответ не так прост, как может показаться на первый взгляд.

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