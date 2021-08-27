Расход под 20 литров - это нормально? Откровенные отзывы о Патриоте с АКП

Автомат изменил УАЗ Патриот в лучшую сторону. Но недостатки остались. И даже появились новые.

Управлять машиной стало легче

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Главные споры были на тему, нужна ли в принципе такой машине, как УАЗ, коробка-автомат? Тем более, что Патриот стал первой в истории Ульяновского завода серийной моделью с АКП.

«На бездорожье Патриот — настоящий зверь», — доволен автолюбитель Денис. «Есть пониженная передача, положительно сказывающаяся на проходимости, а также возможность переключения передач на случай застревания в грязи».

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«Теперь такой автомобиль уже можно рассматривать как полноценный семейный и единственный в семье. На бездорожье АКП ничем не уступит „ручке“. А в большинстве случаев, выиграет у нее и упростит езду, повысив удовольствие от процесса», — пишет пользователь с ником Patr617 из столицы.

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Внедорожные возможности у Патриота с АКП уж точно не хуже, чем у аналогичной модели с механикой. Рядом с селектором — шайба переключения режимов трансмиссии, который можно активировать полный привод и пониженную передачу. Как опцию предлагают блокировку заднего дифференциала.

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Вадим Самойлов, владелец машины 2019 года выпуска, долго сомневался, что взять — проверенную механику или автомат. «Автомат не уступает механике. Легкий в управлении, удобный, машина послушно набирает скорость. Слышал, многие жаловались, что коробка тупит и зависает на несколько секунд. У меня ничего подобного не было. Теперь и жена часто за руль просится — управлять-то удобно».

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Но в городе не хватает четкости переключений

Так считает автолюбитель Денис. «На трассе, когда скорость получается развить более высокую, приходится постоянно подруливать. Для города я бы рекомендовал Патриот с большим натягом — во-первых, огромный расход (разоритесь на бензине), во-вторых, уровень комфорта оставляет желать лучшего».

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Расход бензина — от 14 до 19 л на сотню

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И это — главная претензия к машине.

Так, автолюбитель с ником Alexander проехал за 4 месяца на УАЗе Патриот с АКП 11 тысяч км, потратив на бензин 58 800 рублей. «По факту расход Патриота с округлением выходит 19 литров на сотню. И это с шестискоростной АКП! Жрет больше Дастера с механикой».

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«14 литров на сотню… Хотя шестискоростной автомат должен снижать расход, но я этого не заметил», — недоволен автолюбитель Виталик, купивший машину 2020 года.

«На трассе уходит 11–12 л на 100 км (стараюсь держать 2200 об/мин). Как только с трассы съехал, сразу 15+. И это еще лето!» — пишет Дмитрий из Новосибирска.

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Салон и багажник — необъятных размеров

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«В багажнике (1130 литров до потолка) приходилось перевозить строительные материалы — поместилось несколько пакетов с цементом, парочка рулонов обоев и 2 ведра шпаклевки. Патриот даже вида не подал, не просел. Был страх, что машина огромная, а габаритов я не чувствую. Но стоило немного покататься, и я быстро привык. Только с парковкой еще долго мучался — только парктроники и камера заднего вида спасали», — пишет Николя из Сибири.

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Главные качества Патриота сохранены в любой комплектации, считает пользователь с ником Sonik. «Это проходимость и огромный кузов с просторным пассажирским салоном и кубометровым багажником. Мне пришлось дополнительно камеру заднего обзора устанавливать, чтобы облегчить себе парковку задним ходом».

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Но есть претензии к качеству сборки

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«В новом автомобиле может выпасть плафон освещения, не открыть дверь багажника без пинка... А еще придется не забывать переворачивать воздухозаборник в „зимний режим“ зимой, и это в XXI веке...», — пишет Дмитрий из Новосибирска.

«Открываемость и закрываемость дверей отвратительная — открывать нужно по-особенному, использовать большой палец в качестве рычага. Еще заедает левое стекло, до конца не поднимается, приходится шатать вручную, чтобы стекло полностью закрылось», — недоволен автолюбитель с ником Alexander.

Приличное оснащение, много электронных помощников

«Есть система помощи при движении на горке, система тягового усилия, off-road режим и прочие радости жизни», — хвалит машину автолюбитель Balerion из Москвы

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«За рулем не устаю ни по городу, ни по трассе. Удобные сиденья, есть круиз-контроль, навигация, задняя камера, кондиционер и климат-контроль», — пишет автолюбитель с ником Slon.

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«Живу в Сибири, поэтому „теплые опции“ были крайне важным дополнением. Подогреваются и передние, и задние сидения, руль, лобовое и зеркала заднего вида», — пишет автовладелец с ником Николя, купивший машину в комплектации «Престиж».

Но электроника порой глючит

«Парктроник глючит, а еще бортовой комп — он просто гаснет, приходится сбрасывать минусовую клемму с аккумулятора и уходить на пять минут курить», — сделал выводы после 11 тыс. км пробега автолюбитель Alexander.

«При снижении температуры ниже —30 включается электровентилятор охлаждения ДВС и кондиционера, показатель температуры на панели приборов при этом уходит на максимальную красную зону. Видимо, заводской глюк бортовой электроники. Проблема на всех Патриотах с АКП, как выяснилось. Дилер проблему не решил, но все приходит в норму, когда трогаешься и проезжаешь 4–5 км», — пишет автолюбитель anton из Киселевска. Он отмечает, что других проблем за 20 тыс. км пробега не было.

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Главный плюс — цена

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«За эти деньги приобрести рамный джип, укомплектованный почти всеми системами безопасности и комфорта, просто невозможно. УАЗ Патриот с МКП — абсолютно другой автомобиль по ощущениям и комфорту», — считает anton из Киселевска.

«Ощущение, когда ты можешь ехать практически везде, греет душу. А видели ли вы глаза людей, которые „сидят“ в яме в чистом поле, а тут ты едешь?» За такие эмоции при вождении не жалко отдать деньги, считает Дмитрий из Новосибирска.