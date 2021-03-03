Путь из Европы до России занял у Дастера второго поколения больше трех лет — и это время было потрачено не зря.

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Дастер II начали выпускать на заводе Renault в Москве. При всей узнаваемости облика это — не рестайлинг!

Кузов новый, только передние двери с архаичными ручками и лобовое стекло взяты от Логана. Пороги по-прежнему выдаются, но не так заметно. И они, и «похудевшие» задние арки должны пачкаться меньше — в том числе благодаря крупным штатным ­брызговикам.

Наш Duster красивее и практичнее европейского. У топовых версий — задние фонари со светодиодными «габаритами». Серебристые накладки на бамперах окрашены не краской, а «в массе», на стадии приготовления пластика. Царапай сколько угодно! У редакционной Арканы с аналогичных элементов краска уже слезает. Кузов покрыт особо прочным лаком High Durability. Так что можно сказать, что наш Duster — HD — повышенной четкости.

Renault Duster. Цена в России: от 945 000 ₽. Светодиодные ходовые огни идут уже в «базе», но основной свет в фарах галогеновый, вне зависимости от исполнения. Есть противотуманки.

От стальной защиты до земли — прежние 210 мм, трубопроводы под днищем укрыты щитком, а подключением заднего моста ведает все та же проверенная многодисковая муфта, выбранная с запасом по крутящему моменту.То, что нужно для России, — полный набор обогревов, включая руль и заднее сиденье. И официально можно заливать бензин АИ‑92.

Всё, что изменилось

Медиасистема — как у Арканы, без «крутилки» громкости, но с системой кругового обзора. Есть возможность вывести на экран внедорожную графику. Блок однозонного климат-контроля аналогичен Аркане, но настройки свои — в том числе учитывающие жалобы на работу в авторежиме при околонулевой температуре. Тепло в область ног передних пассажиров теперь подается через развитые воздуховоды — раньше их не было.

Салон нашего Дастера — не такой, как у европейского. Перед правым пассажиром есть удобная полочка. Все кнопки крупные, приятные в обращении — только те, что слева за рулем, водителю не видны. Бардачок — с подсветкой.

Подушка удлинена на 20 мм, можно изменить поясничный подпор. Но пропала регулировка ремней безопасности по высоте. Компанию четырем подушкам безопасности составили надувные шторки. Кнопки обогрева — на панели.

Багажник не стал сильно больше, зато прибавил в практичности. Дверь открывается кнопкой электрозамка. В подполье удобный органайзер, а в качестве опции есть формованный лоток и сетки.

В прошлом остались убогий салон и скукоженная посадка за рулем. Пластик жесткий, на подлокотниках всего пара миллиметров поролонового подбоя. Но стиль, задаваемый передней панелью в стиле Арканы, гораздо более современный (хотя правильнее все же говорить, что это Arkana переняла стиль «второго» Дастера).

Сиденья не столь бесформенны, как прежде. Руль теперь можно вытянуть на себя — хотя и в маленьком диапазоне. На втором ряду также просторно, в багажнике немного больше места. А главное вот что: в Дастере больше не возникает ­чувство повсеместной экономии.

НАШИ ЛЮДИ Отличная приспособленность автомобилей Renault к нашим условиям — ­заслуга и отечественных специалистов. Знакомьтесь, один из создателей нового Дастера — Кирилл Барсуков, главный инженер проекта HJD (таков внутренний код машины). Закончил Бауманку по профилю авиационных двигателей. В Renault работает с 2006 года, несколько лет провел в центральном Техноцентре во Франции. При его непосредственном участии были сделаны европейский кроссовер Kadjar, наши Arkana и Kaptur, а теперь Кирилл руководит интернациональной российско-французско-румынской командой, ведущей Duster.

Моторы

Выбор моторов теперь широченный: у нового Дастера их пять.

Заводила — 150‑сильный турбомотор 1.3, который, в отличие от Арканы и Каптюра, сочетается и с вариатором, и с механической коробкой! Эта 6-ступенчатая механика знакома по старому Дастеру, но пятая и шестая передачи «удлинены» ради тишины и экономичности на шоссе.

TCe 150 H4M Дизель Базовый атмосферник 1.6 теперь существует в двух вариантах. С передним приводом и 5-ступенчатой механикой идет прежняя 114‑сильная модификация. С полным и «шестиступкой» — версия с измененным впуском и впрыском, развивающая на 3 л.с. больше. Для консерваторов остался и 2-литровый атмосферник мощностью 143 л.с., тоже только с механикой. Единственный двухпедальный вариант — сочетание турбированного 150‑сильного мотора объемом 1,3 литра с вариатором. Уникальное предложение в гамме Renault — сочетание этого двигателя с механикой. Все наддувные Дастеры полноприводные. Бензиновые моторы переваривают АИ‑92. Останется доступным и дизель, на который у прошлого поколения приходилось до 20% продаж.

Буксировочные проушины — мощные, стационарные. Но теперь они закрыты заглушками.

Трансмиссия

У вариатора — уникальные внедорожные настройки. В режиме Lock полноприводной трансмиссии гидротрансформатор не блокируется до 45 км/ч — а не до 12 км/ч, как в других режимах.

Это не только увеличивает тягу, но и помогает сберечь от резких нагрузок «железо» вариатора, которое здесь такое же, как у Арканы с Каптюром.

Кроме того, в «Локе» двигатель 1.3 переходит на другую программу управления — с более спокойной и точной реакцией на работу педалью газа.

И это понятно: на дороге Duster со 150‑сильным турбомотором и механикой «рвет с места»! Легко трогается со второй передачи (первая осталась по-внедорожному короткой), уверенно набирает скорость даже с минимальных оборотов, веселея на верхах. Перещелкивать передачки укороченным рычагом приятно. Жду не дождусь, когда растает снег и мы сделаем замеры динамики.

Шасси

Бодрому мотору соответствует собранное и точное шасси. Электроусилитель руля вместо «гидрача» очистил руль от осточертевших вибраций и ударов. Остроты в рулежке не появилось (от упора до упора баранка делает 3,2 оборота), но ушли вялость и чрезмерная валкость в поворотах.

Схематически подвеска не изменилась. Стойки McPherson спереди. Сзади балка для 4×2 и многорычажка для полного привода. Трансмиссия та же — угловая передача и многодисковая муфта в приводе задний оси. Есть возможность ее принудительной блокировки.

Отрадно, что энергоемкость подвески не пострадала. Лишь мелочевку новый Duster сканирует активнее предшественника, но в этом наверняка виноваты и 17‑дюймовые шины, которых раньше не было. Звенящей тишины в салоне не наступило, но шумовых раздражителей стало поменьше. Выделяются только шум «печки» и порой недовольный рокот коробки на низких оборотах.

А что на бездорожье?

На первой передаче, с заблокированной вручную муфтой Duster уверенно прет по глубокой снежной целине. Задняя ось остается подключенной вплоть до 80 км/ч, при этом система стабилизации в процесс управления не вмешивается. И никаких намеков на перегрев муфты — здесь Duster тоже сохранил свои добродетели.

Почем?

За скромной эволюцией внешности скрывается совсем другой Duster. Главные недостатки предшественника ушли, достоинства остались.

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Конечно, новая машина дороже. Базовый переднеприводный Duster обойдется в 945 тысяч рублей. За полный привод — минимум 1 150 000 кровных. Это будет 117‑сильный мотор 1.6 и неплохое оснащение — кондиционер, медиасистема и прочее. Полноприводный Дастер с дизелем на 80 тысяч дороже.

А самый дорогой Duster с турбомотором и вариатором — это 1 460 000 рублей. Немало, но Arkana, Kaptur или Hyundai Creta стоят еще на 150–200 тысяч дороже! Так что Duster остается самым доступным из себе подобных. При этом — самым проходимым . И наконец-то он больше не выглядит «уцененкой».

АДАПТАЦИЯ Локализация производства — хороший способ не только снизить цену, но и доработать автомобиль под местные требования. Кстати, уже на старте производства уровень локализации нового Дастера такой же, как у старого под конец жизненного цикла. У российских Дастеров не только оригинальная моторная линейка, свой интерьер или уже упомянутое более прочное ЛКП. Во всех дверях стоят дополнительные уплотнители по наружной кромке, защищающие проемы от грязи и пыли, а заодно улучшающие шумоизоляцию и звук закрывания дверей. Переработан механизм стеклоочистителя, чтобы минимизировать неочищенные зоны на лобовом стекле. Одна, близ левой стойки, всё же осталась — но сектор очистки больше, чем на Дастерах с других рынков. Форсунки стеклоомывателя получили подогрев и переехали под капот в зону «жабо», наконец прикрытого пластиком. Щетки стали длиннее и получили бескаркасную конструкцию вне зависимости от комплектации. Даже у базовых версий отопитель оснащен киловаттным электрическим нагревателем.

В повадках Дастера появился намек на азарт, о чем в старой машине можно было только мечтать.

Динамика, проходимость, цена Нюансы эргономики

RENAULT DUSTER

Длина / ширина / высота / база 4341 / 1804 / 1682 / 2676 мм

4341 / 1804 / 1682 / 2676 мм Снаряженная / полная масса 1377 / 1927 кг

1377 / 1927 кг Максимальная скорость 194 км/ч

194 км/ч Разгон 0–100 км/ч 10,7 с

10,7 с Объем багажника (VDA) 428 л

428 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин; 250 Н·м при 1700 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин; 250 Н·м при 1700 об/мин Расход топлива (смешанный цикл) 6,7 л/100 км

6,7 л/100 км Топливо/запас топлива АИ-92/50 л

АИ-92/50 л Трансмиссия полный привод; M6

Частые перегревы мотора, пробки и непроверенный бензин не способствуют длительной работоспособности свечей зажигания. Берегите мотор и своевременно производите замену свечей.

Высокое сцепление с дорожным покрытием, низкий уровень шума, топливная экономичность — основные критерии, которых желательно придерживаться при выборе шин. Согласно тестам журнала, покрышки с замысловатым и привлекательным рисунком протектора, ввиду своих качественных характеристик, занимают призовые места, причем это относится как к летней, так и к зимней резине.