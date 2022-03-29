Колеса, зеркала, фары... Страховщики опасаются роста автомобильных краж

Назад в СССР
Дефицит запчастей был хорошо знаком автомобилистам советского времени. Тогда машины в ночных дворах «раздевали» за считаные минуты. «Брали» все, что можно было открутить или оторвать: щетки и поводки стеклоочистителей, наружные зеркала, колесные колпаки, колеса, ветровые стекла и аккумуляторные батареи.
Автовладельцы тех лет спасались как могли: снимали на ночь дворники и зеркала, ставили секретки на колпаки и вставляли в резиновый уплотнитель лобового стекла защитное приспособление, напоминавшее огромную канцелярскую кнопку.
Не придется ли нам вспомнить про «дедовскую» бдительность?
Страховые компании: пока роста хищений не отмечаем…
В пресс-службе Страхового Дома ВСК нас успокоили: «Число обращений в связи с кражами запчастей не превышает показателей прошлого года. На сегодняшний день злоумышленников интересуют, в основном, колеса премиального сегмента ценой от 80 тысяч рублей».
В страховой компания «Энергогарант» за последнюю неделю и вовсе зафиксировали всего один прецедент — у клиента с автомобиля сняли зеркало заднего вида.
Но оптимизм страховщиков достаточно сдержанный. Сегодняшняя спокойная ситуация в основном связана с тем, что у дилеров и продавцов розничных сетей есть запас комплектующих, которого хватит примерно на пару месяцев — до лета.
… Но к лету ситуация может ухудшиться
Если в ближайшие месяцы рынок не успеют насытить достаточным количеством запчастей (а в России запчасти к иномаркам практически не производятся), «раздевать» и угонять автомобили начнут заметно чаще.
В первую очередь, злоумышленники будут «охотиться» на марки и модели, чьи конструктивные особенности позволяют быстро снять с них дорогие детали. Так, фар чаще других будут лишаться владельцы Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и Volvo XC80, XC90. Зеркал — обладатели Mercedes-Benz и BMW.
Дефицит электронных компонентов, возникший еще до санкций, подталкивает воров осваивать новые направления. В зоне риска окажутся машины, оборудованные системами активной безопасности. Они могут лишиться «легкосъемных» датчиков, камер и радаров.
Комментарий эксперта
«Рост хищений запчастей наверняка будет, пока трудно прогнозировать, в каких объемах. Вряд можно говорить о кратном увеличении таких преступлений — просто потому, что большинство новых иномарок штатно хорошо защищены от воровства секретками, сигнализациями и другими устройствами. Запчасти, на которые прогнозируется наибольший дефицит и которые значительно выросли в цене (например, двери или лобовое стекло), быстро и без применения специальных средств снять не получится. Поэтому гораздо в большей степени нам грозит рост угонов автомобилей — для дальнейшей разборки и продажи по запчастям. Фактически, мы рискуем оказаться в ситуации 90-х годов.
Другое дело, что в нашей стране есть большой парк 10-15-летних автомобилей, праворульных машин — с них будут «уводить» именно запчасти».
Спрос рождает предложение
Насколько сильно обострится криминальная обстановка на авторынке, зависит и от того, как быстро будут расти цены на комплектующие. Сегодня многие автозапчасти подорожали практически в два раза. Сильнее всего прибавили в цене передние левые двери (+92,8%), лобовое стекло (+91,85%), задние двери (+91%), заднее крыло (+90%), подушка безопасности (+89,3%), зеркало заднего вида (+88,4%), колесные диски (+88,2%), капот (+87,15%) и решетка радиатора (+85,95%).
Если цены и дальше будут ползти вверх, запчасти многим автовладельцам станут не по карману. А значит, часть из них пойдут на рынки-разборки — покупать ворованные детали. Чем подстегнут энтузиазм воров.
Комментарий эксперта
«Этот кризис будет характеризоваться тем, что под ударом окажутся все марки автомобилей, которые нельзя будет завезти в страну — от премиальных до массовых. И европейские, и американские, и японские. Более-менее защищенно будут себя чувствовать владельцы корейских авто, хотя при цене на Hyundai Solaris в 3 миллиона рублей наверняка найдутся желающие купить ворованную машину (или детали к ней) в 2 раза дешевле».
Рынок серый и рынок черный
Предотвратить рост криминала может быстрое наполнение рынка неоригинальными, «серыми» запчастями. Например, комплектующие для Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, BMW, Audi, Opel, Ford, Fiat производит турецкий завод Begel Germany, китайская компания Ningbo Motors делает достаточно качественные запчасти для Porsche, Audi, BMW, Mercedes и Volvo, а в ОАЭ выпускаются детали для американских автомобилей.
Автосервисы уже начинают прорабатывать различные схемы доставки оригинальных комплектующих через соседние страны Таможенного союза. Ведь условные Казахстан и Армения не вводили ограничений в отношении нашей страны, и запретить ввозить через них европейские или американские запчасти невозможно. Со временем такая «логистика» наладится, хотя услуги посредников прибавят к конечной стоимости деталей 10–20%.
Как обезопасить машину от воров? (советуют страховщики)
- Храните автомобили на охраняемых территориях и в гаражах.
- Уезжая в отпуск, не оставляйте на длительное время машину без присмотра.
- Ставьте секретки на колеса, не пренебрегайте дополнительными охранными системами.
- Не носите ключи от машины вместе с брелоком сигнализации.
- Проверяйте работоспособность сигнализации. Иногда при проверке требуется отрегулировать чувствительность датчиков удара и контроля движения в салоне машины.
- Запирайте во время движения центральный замок.
- Поставьте механический блокиратор (на руль, педали или тормоза).
- Установите на автомобиль поисковый маячок.
- При возможности застрахуйте автомобиль от угона или расширьте уже действующую страховку на реальную сегодняшнюю стоимость машины.
Если деталь все же украли
1. Обязательно вызовите полицию и напишите заявление. Без справки из полиции страховые компании выплаты производить не будут. (Мошенники, пользуясь нестабильной ситуацией, стремятся нажиться и на страховых компаниях.)
2. Помните, что обратиться в страховую компанию необходимо в установленные сроки — читайте внимательно договор.