Колеса, зеркала, фары... Страховщики опасаются роста автомобильных краж

Санкционные ограничения и разрыв логистических цепочек могут привести к дефициту запчастей. А следовательно — к росту хищений и автоугонов. Единственный способ избежать этого — обеспечить российский рынок достаточным количеством комплектующих.

Назад в СССР

Дефицит запчастей был хорошо знаком автомобилистам советского времени. Тогда машины в ночных дворах «раздевали» за считаные минуты. «Брали» все, что можно было открутить или оторвать: щетки и поводки стеклоочистителей, наружные зеркала, колесные колпаки, колеса, ветровые стекла и аккумуляторные батареи.

Автовладельцы тех лет спасались как могли: снимали на ночь дворники и зеркала, ставили секретки на колпаки и вставляли в резиновый уплотнитель лобового стекла защитное приспособление, напоминавшее огромную канцелярскую кнопку.

Не придется ли нам вспомнить про «дедовскую» бдительность?

Страховые компании: пока роста хищений не отмечаем…

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В пресс-службе Страхового Дома ВСК нас успокоили: «Число обращений в связи с кражами запчастей не превышает показателей прошлого года. На сегодняшний день злоумышленников интересуют, в основном, колеса премиального сегмента ценой от 80 тысяч рублей».

В страховой компания «Энергогарант» за последнюю неделю и вовсе зафиксировали всего один прецедент — у клиента с автомобиля сняли зеркало заднего вида.

Но оптимизм страховщиков достаточно сдержанный. Сегодняшняя спокойная ситуация в основном связана с тем, что у дилеров и продавцов розничных сетей есть запас комплектующих, которого хватит примерно на пару месяцев — до лета.

Наиболее частая цель для воров — оригинальные колеса. Причем охотятся не только за премиальными автомобилями, но и за сравнительно недорогими марками.

… Но к лету ситуация может ухудшиться

Если в ближайшие месяцы рынок не успеют насытить достаточным количеством запчастей (а в России запчасти к иномаркам практически не производятся), «раздевать» и угонять автомобили начнут заметно чаще.

В первую очередь, злоумышленники будут «охотиться» на марки и модели, чьи конструктивные особенности позволяют быстро снять с них дорогие детали. Так, фар чаще других будут лишаться владельцы Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и Volvo XC80, XC90. Зеркал — обладатели Mercedes-Benz и BMW.

Дефицит электронных компонентов, возникший еще до санкций, подталкивает воров осваивать новые направления. В зоне риска окажутся машины, оборудованные системами активной безопасности. Они могут лишиться «легкосъемных» датчиков, камер и радаров.

Комментарий эксперта

Татьяна Вильчевская, начальник управления рекламы и маркетинга страховой компании Энергогарант

«Рост хищений запчастей наверняка будет, пока трудно прогнозировать, в каких объемах. Вряд можно говорить о кратном увеличении таких преступлений — просто потому, что большинство новых иномарок штатно хорошо защищены от воровства секретками, сигнализациями и другими устройствами. Запчасти, на которые прогнозируется наибольший дефицит и которые значительно выросли в цене (например, двери или лобовое стекло), быстро и без применения специальных средств снять не получится. Поэтому гораздо в большей степени нам грозит рост угонов автомобилей — для дальнейшей разборки и продажи по запчастям. Фактически, мы рискуем оказаться в ситуации 90-х годов.

Другое дело, что в нашей стране есть большой парк 10-15-летних автомобилей, праворульных машин — с них будут «уводить» именно запчасти».

Спрос рождает предложение

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Насколько сильно обострится криминальная обстановка на авторынке, зависит и от того, как быстро будут расти цены на комплектующие. Сегодня многие автозапчасти подорожали практически в два раза. Сильнее всего прибавили в цене передние левые двери (+92,8%), лобовое стекло (+91,85%), задние двери (+91%), заднее крыло (+90%), подушка безопасности (+89,3%), зеркало заднего вида (+88,4%), колесные диски (+88,2%), капот (+87,15%) и решетка радиатора (+85,95%).

Если цены и дальше будут ползти вверх, запчасти многим автовладельцам станут не по карману. А значит, часть из них пойдут на рынки-разборки — покупать ворованные детали. Чем подстегнут энтузиазм воров.

Комментарий эксперта

Александр Шумский, руководитель экспертного центра Probok.net

«Этот кризис будет характеризоваться тем, что под ударом окажутся все марки автомобилей, которые нельзя будет завезти в страну — от премиальных до массовых. И европейские, и американские, и японские. Более-менее защищенно будут себя чувствовать владельцы корейских авто, хотя при цене на Hyundai Solaris в 3 миллиона рублей наверняка найдутся желающие купить ворованную машину (или детали к ней) в 2 раза дешевле».

Рынок серый и рынок черный

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Предотвратить рост криминала может быстрое наполнение рынка неоригинальными, «серыми» запчастями. Например, комплектующие для Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, BMW, Audi, Opel, Ford, Fiat производит турецкий завод Begel Germany, китайская компания Ningbo Motors делает достаточно качественные запчасти для Porsche, Audi, BMW, Mercedes и Volvo, а в ОАЭ выпускаются детали для американских автомобилей.

Автосервисы уже начинают прорабатывать различные схемы доставки оригинальных комплектующих через соседние страны Таможенного союза. Ведь условные Казахстан и Армения не вводили ограничений в отношении нашей страны, и запретить ввозить через них европейские или американские запчасти невозможно. Со временем такая «логистика» наладится, хотя услуги посредников прибавят к конечной стоимости деталей 10–20%.

Как обезопасить машину от воров? (советуют страховщики)

Храните автомобили на охраняемых территориях и в гаражах.

Уезжая в отпуск, не оставляйте на длительное время машину без присмотра.

Ставьте секретки на колеса, не пренебрегайте дополнительными охранными системами.

Не носите ключи от машины вместе с брелоком сигнализации.

Проверяйте работоспособность сигнализации. Иногда при проверке требуется отрегулировать чувствительность датчиков удара и контроля движения в салоне машины.

Запирайте во время движения центральный замок.

Поставьте механический блокиратор (на руль, педали или тормоза).

Установите на автомобиль поисковый маячок.

При возможности застрахуйте автомобиль от угона или расширьте уже действующую страховку на реальную сегодняшнюю стоимость машины.

Если деталь все же украли

1. Обязательно вызовите полицию и напишите заявление. Без справки из полиции страховые компании выплаты производить не будут. (Мошенники, пользуясь нестабильной ситуацией, стремятся нажиться и на страховых компаниях.)

2. Помните, что обратиться в страховую компанию необходимо в установленные сроки — читайте внимательно договор.