Очки в откидных отсеках очечников часто болтаются и дребезжат на неровной дороге. Штатные прорезиненные вставки не всегда справляются с задачей.
Я использовал полоски вспененной резины на самоклеящейся основе ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), применяемой при установке пластиковых окон.
Приклеил полоски поперек в верхней части отсека. Если клеить вдоль, то при закрывании очки сдвигают ленту, и она отклеивается. Теперь очки зафиксированы.
А. Зангиров, г. Набережные Челны
Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.
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