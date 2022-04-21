Лайфхак для водителей — всех, кто (не) пользуется очками — журнал За рулем

Лайфхак для водителей — всех, кто (не) пользуется очками

Сделайте так — и оптика в штатном очечнике будет в полной безопасности на любой дороге.

Материалы по теме
Присоска на стекле никогда не отвалится (есть хитрость)

Очки в откидных отсеках очечников часто болтаются и дребезжат на неровной дороге. Штатные прорезиненные вставки не всегда справляются с задачей.

Я использовал полоски вспененной резины на самоклеящейся основе ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), применяемой при установке пластиковых окон.

Приклеил полоски поперек в верхней части отсека. Если клеить вдоль, то при закрывании очки сдвигают ленту, и она отклеивается. Теперь очки зафиксированы.

А. Зангиров, г. Набережные Челны

Лайфхак для водителей — всех, кто (не) пользуется очками

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

Материалы по теме
Куда прятать очки в машине: простой и полезный совет

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: А. Зангиров

Наше новое видео
Лучшие полноприводные кроссоверы — большой тест «За рулем»
Isuzu против Mitsubishi: тест настоящих японских внедорожников
Ретротест «шестисотого»: Mercedes-Benz W140

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров918
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: