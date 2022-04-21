Сделайте так — и оптика в штатном очечнике будет в полной безопасности на любой дороге.

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Очки в откидных отсеках очечников часто болтаются и дребезжат на неровной дороге. Штатные прорезиненные вставки не всегда справляются с задачей.

Я использовал полоски вспененной резины на самоклеящейся основе ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), применяемой при установке пластиковых окон.

Приклеил полоски поперек в верхней части отсека. Если клеить вдоль, то при закрывании очки сдвигают ленту, и она отклеивается. Теперь очки зафиксированы.

А. Зангиров, г. Набережные Челны

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

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