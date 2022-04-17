Нужен фургон? Собери его сам! (вот рецепт)

«Минимакс» — автомобиль вагонной компоновки — спроектировал и собрал в 1975 году инженер Петр Зак.

Название «Минимакс» намекало на сочетание минимальных размеров с максимальным объемом, позволявшим, к примеру, перевезти холодильник.

Плоская рама была изготовлена из стальных сварных труб прямоугольного сечения, образующих прямоугольник, с четырьмя поперечными перемычками и двумя дополнительными продольными элементами. При этом рама фактически была и сборочным стапелем: все остальные узлы ходовой части и кузова крепились к ней болтами. Кузовные панели представляют собой листы гетинакса с рисунком «под дерево», по контуру шли алюминиевые профили.

Компоновка мотоотсека предусматривала возможность установки двигателя ЗАЗ‑965, однако поначалу использовался мотор от серпуховской мотоколяски. Смонтированное в передней части запасное колесо должно было способствовать безопасности.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какая машина легла в основу внедорожника ЛуАЗ‑969?

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Фото: из архива автора