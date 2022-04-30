У микроавтобуса «Старт» из «Кавказской пленницы» был клон: да/нет? — журнал За рулем

У микроавтобуса «Старт» из «Кавказской пленницы» был клон: да/нет?

Ответ — утвердительный.

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У знаменитого стеклопластикового микроавтобуса «Старт» из финальных кадров «Кавказской пленницы» судьба, как известно, не задалась: в общей сложности изготовили примерно сотню экземпляров.

Дизайн автомобиля «Старт» разработал художник Ю.И. Андрос. Узлы и агрегаты 10-местная машина получила от ГАЗ-21. Первый образец собрали в конце 1963 года.

Интересно, что часть автомобилей выпускалась под собственным именем «Донбасс». Донецкая база Главдонбасстроя организовала в 60‑е годы сборку десятка машин, полностью аналогичных оригиналу.

Однако при трудоемком полукустарном производстве, да еще в условиях сильного дефицита «газовских» комплектующих, затея не могла оказаться успешной. А жаль...

У микроавтобуса «Старт» из «Кавказской пленницы» был клон: да/нет?

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Необычный микроавтобус мелькнул в финальных кадрах «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая. К слову, киношники выбрали самый выигрышный для машины ракурс. Но в 1967-м, когда фильм вышел на экраны, история «Старта» уже пару лет как финишировала...

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин

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