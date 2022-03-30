7 самых дешевых кроссоверов на вторичке. Есть проблемные

Есть ли смысл связываться с такими автомобилями? Или лучше предпочесть Ниву со всеми ее недостатками? Разберемся с каждым в отдельности.

Чтобы получить точную картину (в первую очередь по ценам), возьмем машины одного года выпуска — 2012-го. 10 лет для большинства автомобилей — пограничный возраст. Когда машина еще на ходу, а стоит уже недорого.

Внедорожники отечественных марок оставим за кадром. Не только потому, что про них все известно, а еще и потому, что они не вполне «кроссоверы». У Нив и УАЗов нет версий с приводом на одну ось. А самые недорогие кроссоверы обычно именно такие.

Chery Tiggo T11

Базовая версия: 1.6 (119 л.с.), МКП, 4х2. Средняя цена машин 2012 года — 429 тысячи рублей. Это дешевле, чем Chevrolet Niva (467 тысяч). Полноприводная версия 2.0 (136 л.с.) с МКП ненамного дороже. Для нее средняя цена — 437 тысяч рублей. Таганрогский клон Vortex Tingo с мотором 1.9 (132 л.с.) — 393 тысячи рублей.

Tiggo крупнее обеих Нив — в длину примерно на 30 см. Багажник намного больше и оснащение богаче. Просвет — 190 мм. Полный привод — подключаемый, с электромагнитной муфтой.

После 2008 года Т11 собирали в Таганроге и Черкесске. Много нареканий к качеству окраски и сборки. Со временем выяснилось, что железо быстро ржавеет, а по числу мелких поломок Tiggo не уступает Ладам, в том числе по ходовой части.

В общем, типовой портрет десятилетней машины: много коррозии, стучит, скрипит, бренчит и отваливается.

В основе всех моторов — блоки Mitsubishi. К ним особых претензий нет, есть к насосам, катушкам, высоковольтным проводам и датчикам. МКП не особо стойкая, но 150 тысяч км выдерживает. На вторичке нередки T11 с пробегами свыше 300 тысяч км. Неизвестно, какой ценой это далось, но сам факт отрицает несостоятельность машины.

Lifan X60

Базовая версия: 1.8 (128 л.с.), МКП, 4х2. Средняя цена машин 2012 года — 458 тысяч рублей.

У X60 не было версии 4х4. Мотор единственный, альтернатива МКП — вариатор (не советуем). Собирали в Черкесске. Отмечают компоновочное и инженерное сходство с RAV4.

В основе двигателя — блок Тойоты серии ZZ. По отзывам — очень живучий, 400 тысяч км может выдержать. Хвалят и стойкую подвеску.

Материалы по теме Кроссоверы за 500 000 рублей — на них еще можно ездить

Салон просторный, оснащение богатое. Есть вопросы к механической коробке — плохо подобраны передаточные числа.

Набор недостатков схож с Tiggo T11. Дешевые материалы, у многих экземпляров выявлены дефекты окраски и сборки, железо быстро ржавеет. Куча мелких поломок. Плюс эргономические просчеты — неудобная посадка, невозможно отрегулировать руль.

Среди десятилетних X60 на вторичке много машин с умеренными пробегами — 60–80 тысяч км. Но это как раз тот период, когда они обычно начинают сыпаться. Так же, как и у Tiggo, есть сложности с ликвидностью — на объявления никакой реакции месяцами, и часто единственным вариантом сбыта остается невыгодный trade-in.

ТАГАЗ С190

Базовая версия: 2.4 (136 л.с.), МКП, 4х4. Средняя цена машин 2012 года — 487 тысяч рублей.

На Land Cruiser Prado 120 он, может, и похож. Но по бумагам это — китайский JAC S1 Rein с измененной внешностью, выпуск которого наладили в Таганроге. А по шасси и агрегатам — «первый» Santa Fe, с постоянным полным приводом.

Мотор 2.4 — тот же, доработанный Mitsubishi 4G64. И коробка с теми же передаточными числами, и просвет совпадает (207 мм), и колея с базой.

Материалы по теме Взамен нового УАЗа: 5 крутых внедорожников за ту же цену

Выпускали около двух лет и продали немного — коллекционная редкость. Подавляющее большинство отзывов сделаны в первые два года владения. Из них можно заключить, что до 50–60 тысяч км с машиной все нормально, если не считать разнообразные дефекты сборки.

Дальше, судя по всему, С190 повторяет путь китайских коллег: коррозия, обилие мелких поломок. Подвеску хвалят за энергоемкость и вместе с тем упрекают в сыпучести.

Как бы там ни было, машина размером почти с УАЗ Патриот, упакованная намного лучше Патриота, на вторичке, в среднем, стоит… дешевле Патриота.

Great Wall Hover H3

Базовая версия: 2.0 (122 л.с.), МКП, 4х4. Средняя цена машин 2012 года — 687 тысяч рублей.

В свое время внедорожники Great Wall по праву считались лучшими изделиями китайского автопрома. H3 и H5 по шасси почти одинаковые, отличаются друг от друга дизайном, набором агрегатов и оснащением. «Третий» — проще и дешевле.

В основе конструкции — Isuzu Axiom. Переднеприводной версии нет. Постоянный задний привод, жестко подключаемый передний, понижающий ряд, просвет 200 мм. Прямой конкурент Патриота. Чуть меньше в размерах, но гораздо комфортнее — иномарка.

Мотор 2.0 — лицензионный Mitsubishi. Есть проблемы с прокладкой ГБЦ, датчиками коленвала и лямбда-зондом. Но, в целом, агрегат надежный.

МКП проблемная. Затрудненное переключение начинается слишком рано и в итоге приводит к замене подшипников.

ЛКП так себе, коррозионная стойкость лучше, чем у УАЗа. Удобство сидений — хуже.

Мелких поломок много, основная их причина — низкий ресурс и быстрый износ различных комплектующих. Ну да, зато дешево.

Renault Duster

Базовая версия: 1.6 (102 л.с.), МКП, 4х2. Средняя цена машин 2012 года — 687 тысяч рублей. Полный привод с теми же агрегатами — 796 тысяч. А передний лишает Duster привлекательности (частично), превращая его в хэтчбек с просветом 205 мм.

О Дастере сказано так много, что имеет смысл повторить только основные моменты: отличная крепкая подвеска, жизнестойкие агрегаты, неплохие внедорожные способности. Оснащение и комфорт в младших комплектациях — скудные. Несколько невнятных эргономических решений.

Качество сборки и окраски на хорошем уровне, запчастей полно, ремонт всего отлажен. Ржавеет неторопливо. Противопоказаний к покупке нет, даже с пробегом под 200 тысяч — после восстановительных работ может прослужить еще столько же.

Peugeot 3008

Базовая версия: 1.6 (120 л.с.), МКП, 4х2. Средняя цена машин 2012 года — 695 тысяч рублей.

По шасси почти копирует Peugeot 308. Размером примерно как Duster, просвет 180 мм. Полный привод реализован только в гибридном варианте — такие машины в Россию официально не везли.

Материалы по теме Вопрос на миллион: новая Niva Travel или кроссовер с пробегом

Повышенным спросом эти кроссоверы у нас не пользовались, однако предложений на вторичке много. Часть их — дизели в сочетании с роботом. Но они значительно дороже, равно как и версия 1.6 (150 л.с.) с автоматом — это уже под миллион рублей.

Практически все двигатели PSA того периода описывают метафорой «противоречивый». Характеристики изумительные, надежность и ресурс — не очень. Это относится и к атмосферному EP6 1.6 (машины с ним собирали в Калуге) — среди аналогов он слишком чувствительный и капризный. Жрет масло, растягивается цепь, отказывают насос системы охлаждения и термостат, хотя после 2011 года ситуация улучшилась. 150-сильная турбоверсия еще капризнее. К МКП и подвеске вопросов нет.

Если смириться с необходимостью постоянного лечения мотора, который все же способен на 250–300 тысяч при учащенной замене масла, то в остальном это нормальная европейская иномарка, качественно собранная и со стойким ЛКП.

Skoda Yeti

Базовая версия: 1.4 (122 л.с.) или 1.2 (105 л.с.), МКП, 4х2. Средняя цена машин 2012 года — 760 тысяч рублей.

Фольксвагеновский 1.2 TSI часто возглавляет рейтинги самых неудачных моторов современности. А 1.4 TSI в них регулярно входил, по крайней мере, до выхода новой серии EA211 в 2015 году, где цепь заменили ремнем. Ресурс его неплох — до 300 тысяч км, но часто придется что-то чинить, бороться с нагаром и течами.

Материалы по теме Большие кроссоверы до 1,5 млн рублей: 6 проверенных вариантов

Моторы — главная капля дегтя в бочке Yeti. Подвеска прочная и стойкая, МКП одна из лучших в мире, комфорт высокий, просвета 180 мм в большинстве ситуаций более чем достаточно.

Багажник примерно как у Дастера. К калужской сборке претензий не возникало, но есть нарекания к слишком быстрой коррозии типовых мест — арок, порогов, низа дверей. Проявляется она при определенных условиях эксплуатации — регулярной езде по просоленным дорогам.

Полноприводный Yeti уже не назовешь «самым недорогим» — готовьте 900 тысяч рублей за десятилетнюю машину. Но старший мотор 1.8 (152 л.с.) тоже не подарок, да и сочетается обычно с роботом DSG, равно как и дизель 2.0. А идеальная для нас версия атмосферного 1.6 с автоматом появилась только в 2014 году.