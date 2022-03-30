Почему нельзя смешивать разные антифризы? Предостережения экспертов и автопроизводителей

Смешивать можно, если точно знаете, какая охлаждающая жидкость залита в ваш автомобиль. И совместима ли она с купленной в магазине. Иначе велик риск нанести двигателю серьезный вред.

Следим за уровнем антифриза

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Антифриз циркулирует в системе охлаждения, предохраняя мотор от перегрева. Ведь при перегреве — в лучшем случае — возрастет расход масла. Те детали, которые отвечают за него (маслоотражательные колпачки клапанов и маслосъемные кольца поршней), перегрева не терпят. В худшем — может произойти деформация головки блока цилиндров или появятся задиры на поршнях и цилиндрах. А значит, двигателю потребуется дорогостоящий ремонт.

Охлаждающая жидкость со временем испаряется. Падение уровня ниже отметки min на расширительном бачке — сигнал к немедленным действиям. Но важно определиться — что можно заливать в машину и что с чем разрешено смешивать.

Конечно, лучше всего подлить ту же жидкость, что была залита автопроизводителем. Но, согласно нашим опросам, большинство владельцев (особенно купивших машину с пробегом) не знают, что именно плещется в их системах охлаждения.

Количество охлаждающей жидкости в системе контролируют по меткам на расширительном бачке. Нормальным считается уровень между минимумом и максимумом.

Просто добавь воды (немного)

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Если доливка не терпит отлагательства, а ее объем невелик (100–200 мл), используйте дистиллированную или фильтрованную воду. Это не опасно. Ведь уменьшение уровня антифриза в герметичной системе охлаждения происходит, в основном, за счет испарения воды. Клапан на крышке расширительного бачка срабатывает при возникновении избыточного давления и выпускает пары воды.

Другие компоненты антифриза — этиленгликоль и присадки — испаряются значительно медленнее. Получается, что, доливая небольшой объем воды, мы просто восполняем то, что испарилось из антифриза. Доливка воды не повысит, а лишь восстановит температуру замерзания антифриза.

Красный? Желтый? Зеленый?

Есть миф, что цвет охлаждающей жидкости связан с ее химической формулой. На самом деле цвет антифризу придает краситель, который может быть любым — никаких стандартов не существует.

Другое дело, что автоконцерны часто красят рекомендуемые жидкости в определенный цвет, чтобы «приучить» потребителя к своей продукции. Но важно помнить: никакого эксклюзивного права на использование красителя производитель не имеет. И если ВАЗ указывает цвет рекомендуемых ОЖ, то это — лишь дополнительная отличительная особенность рекомендуемой им марки антифриза, но никак не основная.

Ведь маркетинговыми ходами автогигантов кормится огромное количество мелких фирм-производителей разной степени добросовестности, которые готовы чуть ли не каждую неделю перекрашивать свою продукцию «под фирму» — лишь бы покупали.

В результате доверчивый покупатель, ориентирующийся на цвет, вместо карбоксилатного антифриза получает гибридный или лобридный. А смешивать ОЖ разных типов крайне нежелательно. Ведь в рецептуре антифриза главную роль играет соотношение (баланс) присадок, дающее оптимальный (синергетический) антикоррозионный эффект. Нарушение баланса присадок в результате смешивания ухудшает или вовсе сводит на нет антикоррозионные свойства антифриза.

Спросим производителя

Правильное решение — связаться с автопроизводителем и узнать его мнение. Особенно если доливать надо более 30% всего объема ОЖ. И в этом случае лучше заменить антифриз целиком, чем смешивать разные жидкости.

Автопроизводители: меняйте антифриз в дилерских центрах

ВАЗ

Инструкция по эксплуатации рекомендует доливать следующие жидкости:

для автомобилей Largus, XRAY и для Vesta с двигателем Н4М: CoolStream NRC (концентрат, требует разбавления) или CoolStream NRR (готовая для заправки жидкость) по ТУ 2422-001-13331543-2016. Эти жидкости окрашены в желто-зеленый цвет.

для моделей Niva Travel и Niva Legend, Granta, Vesta с ДВС ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179: «Антифриз Sintec» по ТУ 2422-047-51140047-2007; Felixcarbox по ТУ 20.59.43-068-36732629-2017. Эти жидкости окрашены в красный или розовый цвет.

В соответствии с «Руководством по эксплуатации автомобиля», для доливки или замены охлаждающей жидкости рекомендуется обратиться к дилеру LADA.

Porsche

Можно использовать только антифризы, имеющие допуск Porsche: Glisantin G40 (альтернативный вариант согласно G12++/VW TL 774G) или Glisantin G65 (альтернативный вариант, согласно G12evo/VW TL 774LJ). Эти антифризы можно смешивать друг с другом. Если в аварийном случае пришлось долить простую воду, впоследствии необходимо восстановить соотношение воды и антифриза.

Renault

Для каждого автомобиля выпускается своя карточка ТО и Гарантии. На ней внизу справа указаны параметры охлаждающей жидкости. Использовать нужно только ее — например, Glaceol RX type D для Renault Arkana.

Nissan

Доливать в холодное время можно только антифриз. Концентрат разводите водой в соотношении 50 на 50.

Volvo

Рекомендует только оригинальный продукт, приобретенный в официальном дилерском центре. При возможности его лучше не смешивать с другими жидкостями.

Hyundai

Контроль уровня охлаждающей жидкости должен производиться при температуре двигателя около 20 °С. Многое зависит от модели и типа системы охлаждения, а также причины снижения уровня:

Вариант системы с расширительным бачком под давлением — могут иметь место только утечки (незначительные) при эксплуатации, доливаем готовый к применению (не концентрат) рекомендованный производителем антифриз;

Вариант системы с расширительным бачком не под давлением — утечки (незначительные) при эксплуатации, доливаем готовый к применению антифриз (не концентрат);

Вариант системы с расширительным бачком не под давлением, незначительное снижение уровня при длительной эксплуатации (из-за испарения) — доливаем дистиллированную воду.

Производитель не допускает смешивание антифризов разных марок и рекомендует использовать только оригинальные продукты (указаны в руководстве пользователя).

Subaru

Только оригинальный антифриз Subaru Super Coolant. У дилера он доступен как в готовом виде, так и в концентрированном.

Mitsubishi

Самое верное решение — доставить автомобиль в ближайший официальный дилерский центр на эвакуаторе. Как правило, охлаждающая жидкость в значительных объемах не теряется, поэтому стоит исключить фактор неполадок в системе охлаждения. Если уровень охлаждающей жидкости чуть ниже положенного, то также стоит обратиться к официальному дилеру для проверки температуры замерзания и доливки необходимой жидкости (охлаждающей жидкости или дистиллированной воды).

Для заливки в автомобили Mitsubishi рекомендована охлаждающая жидкость Mitsubishi Motors Genuine Super Long Life Coolant или ее высококачественные аналоги на основе этиленгликоля.

Audi

Приоритетно — антифриз G12 Evo.