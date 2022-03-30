Почему нельзя смешивать разные антифризы? Предостережения экспертов и автопроизводителей

Следим за уровнем антифриза
Антифриз циркулирует в системе охлаждения, предохраняя мотор от перегрева. Ведь при перегреве — в лучшем случае — возрастет расход масла. Те детали, которые отвечают за него (маслоотражательные колпачки клапанов и маслосъемные кольца поршней), перегрева не терпят. В худшем — может произойти деформация головки блока цилиндров или появятся задиры на поршнях и цилиндрах. А значит, двигателю потребуется дорогостоящий ремонт.
Охлаждающая жидкость со временем испаряется. Падение уровня ниже отметки min на расширительном бачке — сигнал к немедленным действиям. Но важно определиться — что можно заливать в машину и что с чем разрешено смешивать.
Конечно, лучше всего подлить ту же жидкость, что была залита автопроизводителем. Но, согласно нашим опросам, большинство владельцев (особенно купивших машину с пробегом) не знают, что именно плещется в их системах охлаждения.
Просто добавь воды (немного)
Если доливка не терпит отлагательства, а ее объем невелик (100–200 мл), используйте дистиллированную или фильтрованную воду. Это не опасно. Ведь уменьшение уровня антифриза в герметичной системе охлаждения происходит, в основном, за счет испарения воды. Клапан на крышке расширительного бачка срабатывает при возникновении избыточного давления и выпускает пары воды.
Другие компоненты антифриза — этиленгликоль и присадки — испаряются значительно медленнее. Получается, что, доливая небольшой объем воды, мы просто восполняем то, что испарилось из антифриза. Доливка воды не повысит, а лишь восстановит температуру замерзания антифриза.
Красный? Желтый? Зеленый?
Есть миф, что цвет охлаждающей жидкости связан с ее химической формулой. На самом деле цвет антифризу придает краситель, который может быть любым — никаких стандартов не существует.
Другое дело, что автоконцерны часто красят рекомендуемые жидкости в определенный цвет, чтобы «приучить» потребителя к своей продукции. Но важно помнить: никакого эксклюзивного права на использование красителя производитель не имеет. И если ВАЗ указывает цвет рекомендуемых ОЖ, то это — лишь дополнительная отличительная особенность рекомендуемой им марки антифриза, но никак не основная.
Ведь маркетинговыми ходами автогигантов кормится огромное количество мелких фирм-производителей разной степени добросовестности, которые готовы чуть ли не каждую неделю перекрашивать свою продукцию «под фирму» — лишь бы покупали.
В результате доверчивый покупатель, ориентирующийся на цвет, вместо карбоксилатного антифриза получает гибридный или лобридный. А смешивать ОЖ разных типов крайне нежелательно. Ведь в рецептуре антифриза главную роль играет соотношение (баланс) присадок, дающее оптимальный (синергетический) антикоррозионный эффект. Нарушение баланса присадок в результате смешивания ухудшает или вовсе сводит на нет антикоррозионные свойства антифриза.
Спросим производителя
Правильное решение — связаться с автопроизводителем и узнать его мнение. Особенно если доливать надо более 30% всего объема ОЖ. И в этом случае лучше заменить антифриз целиком, чем смешивать разные жидкости.
Автопроизводители: меняйте антифриз в дилерских центрах
ВАЗ
Инструкция по эксплуатации рекомендует доливать следующие жидкости:
- для автомобилей Largus, XRAY и для Vesta с двигателем Н4М: CoolStream NRC (концентрат, требует разбавления) или CoolStream NRR (готовая для заправки жидкость) по ТУ 2422-001-13331543-2016. Эти жидкости окрашены в желто-зеленый цвет.
- для моделей Niva Travel и Niva Legend, Granta, Vesta с ДВС ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179: «Антифриз Sintec» по ТУ 2422-047-51140047-2007; Felixcarbox по ТУ 20.59.43-068-36732629-2017. Эти жидкости окрашены в красный или розовый цвет.
В соответствии с «Руководством по эксплуатации автомобиля», для доливки или замены охлаждающей жидкости рекомендуется обратиться к дилеру LADA.
Porsche
Можно использовать только антифризы, имеющие допуск Porsche: Glisantin G40 (альтернативный вариант согласно G12++/VW TL 774G) или Glisantin G65 (альтернативный вариант, согласно G12evo/VW TL 774LJ). Эти антифризы можно смешивать друг с другом. Если в аварийном случае пришлось долить простую воду, впоследствии необходимо восстановить соотношение воды и антифриза.
Renault
Для каждого автомобиля выпускается своя карточка ТО и Гарантии. На ней внизу справа указаны параметры охлаждающей жидкости. Использовать нужно только ее — например, Glaceol RX type D для Renault Arkana.
Nissan
Доливать в холодное время можно только антифриз. Концентрат разводите водой в соотношении 50 на 50.
Volvo
Рекомендует только оригинальный продукт, приобретенный в официальном дилерском центре. При возможности его лучше не смешивать с другими жидкостями.
Hyundai
Контроль уровня охлаждающей жидкости должен производиться при температуре двигателя около 20 °С. Многое зависит от модели и типа системы охлаждения, а также причины снижения уровня:
- Вариант системы с расширительным бачком под давлением — могут иметь место только утечки (незначительные) при эксплуатации, доливаем готовый к применению (не концентрат) рекомендованный производителем антифриз;
- Вариант системы с расширительным бачком не под давлением — утечки (незначительные) при эксплуатации, доливаем готовый к применению антифриз (не концентрат);
- Вариант системы с расширительным бачком не под давлением, незначительное снижение уровня при длительной эксплуатации (из-за испарения) — доливаем дистиллированную воду.
Производитель не допускает смешивание антифризов разных марок и рекомендует использовать только оригинальные продукты (указаны в руководстве пользователя).
Subaru
Только оригинальный антифриз Subaru Super Coolant. У дилера он доступен как в готовом виде, так и в концентрированном.
Mitsubishi
Самое верное решение — доставить автомобиль в ближайший официальный дилерский центр на эвакуаторе. Как правило, охлаждающая жидкость в значительных объемах не теряется, поэтому стоит исключить фактор неполадок в системе охлаждения. Если уровень охлаждающей жидкости чуть ниже положенного, то также стоит обратиться к официальному дилеру для проверки температуры замерзания и доливки необходимой жидкости (охлаждающей жидкости или дистиллированной воды).
Для заливки в автомобили Mitsubishi рекомендована охлаждающая жидкость Mitsubishi Motors Genuine Super Long Life Coolant или ее высококачественные аналоги на основе этиленгликоля.
Audi
Приоритетно — антифриз G12 Evo.
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Комментарий специалиста
Роман Тимашов, директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево
Будьте осторожны!
Добавлять охлаждающую жидкость необходимо исключительно при остывшем двигателе, в противном случае автовладелец рискует получить ожог. Кроме того, в холодное время года не рекомендуется использовать воду для нормализации уровня охлаждающей жидкости. Разбавленный водой антифриз быстрее испаряется, повышая скорость износа двигателя во время длительных поездок при отрицательной температуре воздуха.
Важно помнить: уровень охлаждающей жидкости и его своевременное пополнение играют особую роль в безопасной эксплуатации автомобиля.