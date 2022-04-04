Эксперт «За рулем» выяснил, есть ли толковые варианты среди машин с пробегом в 200 тысяч км.

Материалы по теме Кроссоверы за 500 000 рублей — на них еще можно ездить

Что будем искать?

Легковые иномарки



Возраст: 10–15 лет

10–15 лет Пробег: не выше 250 тысяч км

не выше 250 тысяч км Цена на февраль 2022 года: 300–400 тысяч ₽

Средний возраст российского легкового автопарка — около 14 лет. Свыше 60% машин — старше десяти лет. Именно возрастная группа 10–15 лет — лидер по числу сделок на вторичном рынке.

Большинство переходов из рук в руки совершают Лады снятых с производства моделей: «классика», 2114, Приора. Скорее от безысходности, ведь многим хотелось бы иномарку: при более высоком уровне комфорта они заметно надежнее, даже в годах. Не так быстро гниют, если не считать ранних «китайцев».

Резкий рост цен на вторичке отодвинул исполнение многих желаний на неопределенный срок. Но всё же попробуем найти иномарки старше 10 лет в пристойном состоянии и по цене, сопоставимой с Ладами.

1. Chevrolet Epica

2007–2008 годов, пробег около 200 тысяч км

Модель не особо заметная, хотя продавали её шесть лет (до 2012 года). Собирали в Калининграде.

В базе — двухлитровая рядная «шестерка» (143 л.с.) разработки Daewoo. Выдерживает свыше 300 тысяч км, но к 200 тысячам залегают кольца. Нужна их замена вместе с сальниками клапанов, а заодно масляного насоса, который в большом возрасте подклинивает, что аукается масляным голоданием.

Цепи ГРМ живут 200–250 тысяч (их две), натяжители — намного меньше.

Пятиступенчатый автомат Aisin с пробегом под 200 потребует восстановительных работ. МКП тоже не особо живучая, но простая и легко чинится. Топовое сочетание мотора 2.5 и автомата GM 6Т40 — самое болезненное.

Кузов стойкий к коррозии, разве что хром отваливается. Ходовая — так себе. Однако Epica — по размерам и оснащению почти бизнес-класс.

Вердикт: Большая машина за небольшие деньги, но придется вложиться в ремонт

2. Fiat Albea

2011–2012 годов с пробегом 60–150 тысяч км

Собирали в Набережных Челнах в одной комбинации: мотор 1.4 (77 л.с.) с механикой. К двигателю вопросов нет, возрастной масложор стартует к 200 тысячам км, ресурс уходит за 300 тысяч (капремонт возможен), ломаются опоры и система охлаждения (термостат, помпа, радиатор). Да расширительный бачок — дитя локализации. У МКП слабоваты синхронизаторы, но вообще коробка крепкая и держится 250 тысяч км, сцепление — почти столько же.

Претензии — к ватной динамике, затрудняющей обгоны, и плохо переносящие наши дороги шаровые и сайлентблоки. Мелких поломок в разных сферах предостаточно, но у кого их нет?

Кузов хорошо противостоит коррозии. И дизайн Джуджаро, наверное, чего-то стоит. Но самое важное, что это европейская иномарка.

Вердикт: Незатейливая машина, можно найти с небольшим пробегом

3. Ford Fusion

2007–2008 годов, с пробегом от 100 тысяч км

Компактный хэтчбек выпускали до 2012 года, на удивление стойкий по кузову и надежный. Много экземпляров свежего вида. Результат немецкой сборки?

Моторы 1.4 (80 л.с.) и 1.6 (101 л.с.) те же, что у Фокуса. Младший ходит до 300 тысяч км, 1.6 — свыше. У 1.6 с годами развивается «дабл старт»: пуск со второй-третьей попытки, и это неизлечимо. Часто выходят из строя водяная помпа и радиатор. Бензин АИ‑92 переносят, но за это придется платить усиленной борьбой с засорением фильтра, нагаром и плавающими оборотами. Экономия сомнительная — в старые моторы лучше лить 95‑й.

Материалы по теме 2 кроссовера привлекательнее Renault Duster (при той же цене)

МКП долговечна, неприятности обычно доставляет только узел сцепления. Роботизированная коробка по железу схожа, но сервоприводы исполнительного устройства редко выживают 150 тысяч км без ремонта. Замена их — от 50 тысяч рублей. Багажник невелик, материалы салона простецкие, подвеска средней живучести, зато Fusion прост и недорог в ремонте и обслуживании.

Вердикт: Выносливая машина без особых слабых мест (кроме робота)

4. Hyundai Accent

2010–2011 годов с любым пробегом, какой найдете

Бестселлер выпускали на ТаГАЗе, где не очень строго относились к качеству сборки.

Мотор 1.5 (102 л.с.) по нашим понятиям великолепен и спокойно кушает АИ‑92. До 200 тысяч км с ним обычно ничего не случается, потом растет расход масла. Есть гидрокомпенсаторы, которые, впрочем, нередко выходят из строя. При замене масла каждые 10 тысяч двигатель способен на 400 тысяч км.

Под стать и коробки — автомат выдерживает 200 тысяч, механика — свыше 250, столько же и сцепление (кроме выжимного подшипника). Как ни странно, довольно крепка и подвеска — при всей её мягкости и валкости.

Кузов в слабой коррозионной защите не упрекнешь, но к 8–10 годам вылезают рыжики в типовых зонах. Относительно бодрый кузов найти можно среди машин последних лет выпуска. Важно не нарваться на таксомотор с сильно скрученным пробегом.

Вердикт: Остается бестселлером и на вторичке, в том числе благодаря недорогому обслуживанию и обилию запчастей

Еще 3 отличных варианта — на следующей странице