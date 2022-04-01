А еще: значит ли это, что теперь нельзя ездить по тротуарам или парку? Юрист рассказал о последствиях такого признания.

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Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам, ранее сообщило РАПСИ, ссылаясь на материалы дела.

Поводом для разбирательства стало ДТП: в машину господина Чепечяна врезался гражданин на самокате и погиб на месте. Защита настаивала, что пользователи электросамокатов — пешеходы, а потому не имеют права находиться на проезжей части. Следователь же отнес электросамокат к механическим транспортным средствам, Чепечян с этим поспорил, так как посчитал, что к категории транспортных средств должны быть отнесены лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права.

Коллегия Верховного суда с этим не согласилась, так как в законе не содержится перечня устройств, к которым можно отнести транспортные средства. Однако идентифицировать их можно по ряду общих признаков. Это мощность двигателя, максимальная конструктивная скорость и одинаковое предназначение: они служат для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования.

И хотя пока озвучена лишь резолютивная часть решения, а мотивировочная будет доступна позже, многие задались вопросом, а что теперь изменится для рядовых владельцев электросамокатов? Как на их жизни отразится это решение?

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист

Исходя из требований законодательства, любое транспортное средство (даже велосипед) с юридической точки зрения является источником повышенной опасности. При этом не важно, требуется ли для управления таким транспортным средством специальное право (водительское удостоверение) или нет.

Если рассматривать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, то для установления причины произошедшего и определения виновника в данном случае необходимо также руководствоваться теми нормами, которые имеются. В частности, необходимо определить, являлся ли второй участник пешеходом или водителем транспортного средства. Что, на мой взгляд, и было сделано в рамках расследования по уголовному делу и проведенной экспертизы.

Кто теперь имеет право передвижения на электросамокате?

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Таким образом, отсутствие в ПДД отдельного термина «электросамокат» не исключает отнесение такого устройства передвижения как к транспортным средствам, так и к механическим транспортным средствам. В целом, для тех, кто пользуется такими устройствами, данное решение суда ничего не меняет. Что касается необходимости иметь водительское удостоверения, то в определенных случаях эта обязанность есть и сейчас.

Если посмотреть на термин «мопед» в ПДД, то можно сделать вывод, что определенная категория электросамокатов (с электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт) может быть отнесена именно к этому виду транспортного средства, а значит водитель обязан иметь водительское удостоверение категории М».

Человек на самокате становится все более заметным участником дорожного движения. И многим водителям машин это не нравится.

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Фото: Марек Ручинский/Unsplash