Получил права за границей, а лишили в России... Вернут?

И можно ли «лишенцу» по отбытии срока лишения вместо иностранного водительского удостоверения получить российское? Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Я гражданин Молдавии. В 2018 году поймали пьяным за рулем, суд лишил прав на год и три месяца. Но сами права я сдал только в ноябре 2019 года. Могу ли я получить свои права обратно? Если да, то как и где? Можно ли получить сразу российские права?

В. Н., Рязанская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме Действие водительских прав продлили еще на 3 года

С учетом положений статьи 32.7 КоАП РФ исчисление срока лишения вас права управления транспортным средством началось с момента изъятия у вас водительского удостоверения, то есть с декабря 2019 года. Как следует из несложного подсчета, срок лишения закончился в феврале 2021 года.

Для возврата водительского удостоверения вам следует обратиться в подразделение Госавтоинспекции, сотрудники которого инициировали в отношении вас административное производство, - именно там хранится ваше водительское удостоверение.

Условия возврата — проверка знания вами ПДД, уплата наложенных штрафов за правонарушения в области дорожного движения, а также прохождение медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

Проверка знаний ПДД осуществляется заблаговременно в любом экзаменационном подразделении Госавтоинспекции путем сдачи теоретического экзамена. Для прохождения медицинского освидетельствования вам необходимо обратиться в медицинскую организацию, имеющую право на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (так называемую «водительскую медкомиссию»).

Материалы по теме В России запретят работать таксистам с иностранными правами

Получение российского водительского удостоверения также возможно в установленном порядке. Это можно сделать как на основании имеющегося у вас молдавского водительского удостоверения, так и на общих основаниях. Во всех случаях вам необходимо будет сдать теоретический и практический экзамены в Госавтоинспекции и пройти медицинское освидетельствование . В случае, если вы пожелаете получить российское водительское удостоверение на общих основаниях (то есть не в порядке обмена молдавского удостоверения), то дополнительно потребуется прохождение обучения на получение права управления транспортным средством в соответствующей образовательной организации (автошколе).

Фото: depositphotos.com и «За рулем»