Медкомиссия на права: когда нужна, как пройти и что изменится в 2022 году

Вопросы, касающиеся получения справки и ее стоимости, всегда актуальны для владельцев автомобилей. Тем более что грядут важные изменения.

Когда нужна медкомиссия и сколько действует справка

Обратиться в медицинское учреждение за справкой по форме 003-в/у придется, если:

Впервые получаете права — бумага понадобится еще перед началом занятий в автошколе. Но не волнуйтесь: срок ее действия — 12 месяцев. А по факту — до плановой замены водительского удостоверения.

Обращаетесь в ГИБДД для продления водительских прав по истечении 10-летнего периода с момента получения в/у.

Собираетесь открывать новую категорию в правах.

Ухудшилось состояние здоровья. Вождение запрещено законом при наличии психических расстройств, серьезных проблем с нервной системой и со зрением.

Были лишены права управления по причине вождения в нетрезвом состоянии или вследствие отказа от экспертизы на алкогольное и наркотическое опьянение, но срок наказания вышел.

Собираетесь сделать вождение профессией — например, устраиваетесь водителем общественного транспорта. Справка действительна столько же, сколько действительна медкомиссия и для всех остальных. Но водители-профессионалы обязаны проходить врачей 1 раз в год.

Многие задаются вопросом: нужна ли медкомиссия при утере в/у или его нечаянной порче? Нет, не нужна — так же, как и при смене ФИО или оформлении удостоверения международного образца.

Где проходят медкомиссию и какие врачи в нее входят

Чтобы получить заветную справку, нужно пройти ряд специалистов. К каким врачам идти на осмотр в 2022 году и насколько медкомиссия в 2022-м будет отличаться? Разговоры об этом идут с 2019 года, но в силу изменения вступят 1 января 2022 года.

Итак, какая медкомиссия на права категории В ожидает автомобилистов в 2022 году:

Офтальмолог

Что нужно для прохождения этого врача, кроме острого зрения, которое определяется при чтении издалека букв в таблице? Иметь достаточный кругозор — его угол должен быть не менее 20 градусов, чтобы водитель мог верно оценить остановку на многополосной дороге. Обладать нормальным цветовосприятием — для этого применяются полихроматические таблицы Рабкина: водитель должен видеть цифру или фигуру, замаскированную множеством цветовых пятен. При необходимости возможны и дополнительные тесты.

Психиатр

Вести беседу и отвечать на вопросы нужно спокойно и благожелательно, и лучше обойтись без юмора — не тот случай. Если врач заподозрит в искрометных шутках признаки психических отклонений — отправит на дополнительное освидетельствование у невролога с прохождением электроэнцефалограммы. Отказаться нельзя — справки не будет.

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Психиатр-нарколог

Как и в случае с предыдущим специалистом, на вопросы стоит отвечать спокойно и не нервничать. Врач задает их с целью выявления возможных зависимостей. В случае подозрений будут назначены дополнительные анализы мочи и крови. Положительный результат — повод отправить пациента на серьезную диспансеризацию, чтобы исключить расстройства, связанные с употреблением алкоголя или наркотиков.

Невролог

Заключение этого специалиста обязательно для категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий C1, D1, C1E, D1E. В остальных случаях к нему может направить психиатр. Беседа состоит из вопросов о самочувствии, при необходимости врач назначит электроэнцефалограмму.

Терапевт (врач общей практики)

Это последний специалист, который подытоживает мнения всех врачей, формирует общую картину и на основании ее выдает справку.

Что входит в медкомиссию в 2022 году помимо основных врачей? С 1 января 2022 года водителей ждут обязательные анализы крови и мочи. Кровь берется для выявления карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — показателя наличия хронического алкоголизма. Если концентрация этого вещества превышает 1,2%, пациента отправят на обследование в стационар.

В случае положительного результата анализа на хронический алкоголизм или употребление наркотиков и психотропных веществ водителя отправят на обследование в стационар.

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Анализ мочи берется с целью выявления употребления наркотических и психотропных веществ. К ним относятся опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины, амфетамин и метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин. В случае выявления одного из них водитель направляется на тщательное обследование в стационар.

Обычный порядок прохождения врачей — сначала психоневрологический и наркологический диспансеры по месту регистрации, потом все остальные специалисты — например, в поликлинике. Однако вот уже более 10 лет частные медицинские центры, имеющие соответствующую лицензию, официально предлагают пройти у них всех врачей сразу.

В медцентре можно узнать, какие врачи входят в медкомиссию и есть ли среди них нарколог и психиатр. Для иногородних в этом случае понадобится временная регистрация, иначе придется ехать по месту прописки и брать там справку о том, что человек не состоит на учете у психиатра или нарколога.

Введение двух обязательных анализов значительно повысит цену справки: по предварительным данным, она может доходить до 10 тысяч рублей

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Услуги врачей, которых необходимо пройти для получения справки, не входят в полис обязательного медицинского страхования. Запись на медкомиссию возможна и по телефону, и онлайн, но уточнить стоимость лучше все-таки лично. Она будет зависеть от региона, от категории прав и от самого медучреждения — муниципального или частного.

В среднем стоимость справки составляет от 3 до 6 тысяч рублей, однако с 1 января 2022 года процедура значительно подорожает в связи с введением двух дополнительных анализов крови и мочи. Ожидается, что цена справки на категорию А и В составит от 5 до 8 тысяч рублей, а на С, D и Е — от 6 до 10 тысяч.

С марта 2022 года при регистрационных действиях в автоинспекции сама по себе физическая справка на руках будет не нужна. Результаты в ГИБДД медкомиссия РФ будет отсылать самостоятельно в рамках совместного проекта Минздрава и МВД.

Какие документы нужны для прохождения медкомиссии и сколько времени ждать справку

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Независимо от выбора медучреждения, для получения водительской справки понадобится паспорт с местной пропиской или временная регистрация. В муниципальных поликлиниках и медцентрах водителям также могут понадобиться военный билет или приписное свидетельство для военнообязанных в возрасте от 18 до 27 лет — в нем отображается наличие травм головы или контузии. Дополнительно могут спросить старое в/у или справку об окончании автошколы. Водители-профессионалы должны иметь с собой предыдущую медсправку.

В зависимости от того, в какое медучреждение обратился водитель, срок получения справки может составить от пары часов до пары недель.

Сроки получения справки о прохождении медкомиссии никак не регламентированы. Все зависит от того, куда именно водитель обращался при прохождении специалистов. Лицензированная коммерческая клиника может управиться за несколько часов (без анализов было 30–40 минут), а длинный путь с посещением врачей в поликлинике и наркологического и психоневрологического диспансеров — до двух недель.





Фото: «За рулем» и Depositphotos