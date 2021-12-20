Медкомиссия на права: когда нужна, как пройти и что изменится в 2022 году

Когда нужна медкомиссия и сколько действует справка
Обратиться в медицинское учреждение за справкой по форме 003-в/у придется, если:
- Впервые получаете права — бумага понадобится еще перед началом занятий в автошколе. Но не волнуйтесь: срок ее действия — 12 месяцев. А по факту — до плановой замены водительского удостоверения.
- Обращаетесь в ГИБДД для продления водительских прав по истечении 10-летнего периода с момента получения в/у.
- Собираетесь открывать новую категорию в правах.
- Ухудшилось состояние здоровья. Вождение запрещено законом при наличии психических расстройств, серьезных проблем с нервной системой и со зрением.
- Были лишены права управления по причине вождения в нетрезвом состоянии или вследствие отказа от экспертизы на алкогольное и наркотическое опьянение, но срок наказания вышел.
- Собираетесь сделать вождение профессией — например, устраиваетесь водителем общественного транспорта. Справка действительна столько же, сколько действительна медкомиссия и для всех остальных. Но водители-профессионалы обязаны проходить врачей 1 раз в год.
Многие задаются вопросом: нужна ли медкомиссия при утере в/у или его нечаянной порче? Нет, не нужна — так же, как и при смене ФИО или оформлении удостоверения международного образца.
Где проходят медкомиссию и какие врачи в нее входят
Чтобы получить заветную справку, нужно пройти ряд специалистов. К каким врачам идти на осмотр в 2022 году и насколько медкомиссия в 2022-м будет отличаться? Разговоры об этом идут с 2019 года, но в силу изменения вступят 1 января 2022 года.
Итак, какая медкомиссия на права категории В ожидает автомобилистов в 2022 году:
Офтальмолог
Что нужно для прохождения этого врача, кроме острого зрения, которое определяется при чтении издалека букв в таблице? Иметь достаточный кругозор — его угол должен быть не менее 20 градусов, чтобы водитель мог верно оценить остановку на многополосной дороге. Обладать нормальным цветовосприятием — для этого применяются полихроматические таблицы Рабкина: водитель должен видеть цифру или фигуру, замаскированную множеством цветовых пятен. При необходимости возможны и дополнительные тесты.
Психиатр
Вести беседу и отвечать на вопросы нужно спокойно и благожелательно, и лучше обойтись без юмора — не тот случай. Если врач заподозрит в искрометных шутках признаки психических отклонений — отправит на дополнительное освидетельствование у невролога с прохождением электроэнцефалограммы. Отказаться нельзя — справки не будет.
Психиатр-нарколог
Как и в случае с предыдущим специалистом, на вопросы стоит отвечать спокойно и не нервничать. Врач задает их с целью выявления возможных зависимостей. В случае подозрений будут назначены дополнительные анализы мочи и крови. Положительный результат — повод отправить пациента на серьезную диспансеризацию, чтобы исключить расстройства, связанные с употреблением алкоголя или наркотиков.
Невролог
Заключение этого специалиста обязательно для категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий C1, D1, C1E, D1E. В остальных случаях к нему может направить психиатр. Беседа состоит из вопросов о самочувствии, при необходимости врач назначит электроэнцефалограмму.
Терапевт (врач общей практики)
Это последний специалист, который подытоживает мнения всех врачей, формирует общую картину и на основании ее выдает справку.
Что входит в медкомиссию в 2022 году помимо основных врачей? С 1 января 2022 года водителей ждут обязательные анализы крови и мочи. Кровь берется для выявления карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — показателя наличия хронического алкоголизма. Если концентрация этого вещества превышает 1,2%, пациента отправят на обследование в стационар.
Анализ мочи берется с целью выявления употребления наркотических и психотропных веществ. К ним относятся опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины, амфетамин и метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин. В случае выявления одного из них водитель направляется на тщательное обследование в стационар.
Обычный порядок прохождения врачей — сначала психоневрологический и наркологический диспансеры по месту регистрации, потом все остальные специалисты — например, в поликлинике. Однако вот уже более 10 лет частные медицинские центры, имеющие соответствующую лицензию, официально предлагают пройти у них всех врачей сразу.
В медцентре можно узнать, какие врачи входят в медкомиссию и есть ли среди них нарколог и психиатр. Для иногородних в этом случае понадобится временная регистрация, иначе придется ехать по месту прописки и брать там справку о том, что человек не состоит на учете у психиатра или нарколога.
Услуги врачей, которых необходимо пройти для получения справки, не входят в полис обязательного медицинского страхования. Запись на медкомиссию возможна и по телефону, и онлайн, но уточнить стоимость лучше все-таки лично. Она будет зависеть от региона, от категории прав и от самого медучреждения — муниципального или частного.
В среднем стоимость справки составляет от 3 до 6 тысяч рублей, однако с 1 января 2022 года процедура значительно подорожает в связи с введением двух дополнительных анализов крови и мочи. Ожидается, что цена справки на категорию А и В составит от 5 до 8 тысяч рублей, а на С, D и Е — от 6 до 10 тысяч.
С марта 2022 года при регистрационных действиях в автоинспекции сама по себе физическая справка на руках будет не нужна. Результаты в ГИБДД медкомиссия РФ будет отсылать самостоятельно в рамках совместного проекта Минздрава и МВД.
Какие документы нужны для прохождения медкомиссии и сколько времени ждать справку
Независимо от выбора медучреждения, для получения водительской справки понадобится паспорт с местной пропиской или временная регистрация. В муниципальных поликлиниках и медцентрах водителям также могут понадобиться военный билет или приписное свидетельство для военнообязанных в возрасте от 18 до 27 лет — в нем отображается наличие травм головы или контузии. Дополнительно могут спросить старое в/у или справку об окончании автошколы. Водители-профессионалы должны иметь с собой предыдущую медсправку.
Сроки получения справки о прохождении медкомиссии никак не регламентированы. Все зависит от того, куда именно водитель обращался при прохождении специалистов. Лицензированная коммерческая клиника может управиться за несколько часов (без анализов было 30–40 минут), а длинный путь с посещением врачей в поликлинике и наркологического и психоневрологического диспансеров — до двух недель.
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