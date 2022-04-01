«За рулем» и АВТОВАЗ объявляют конкурс «Ты моя любимая».

Материалы по теме 45 удивительных и невероятных фактов о «Ниве»

За 45 лет «Нивы» было продано около 2,5 миллионов экземпляров этого автомобиля. Он действительно популярен — и у нас, и за рубежом. Наверняка вы, или ваш отец или даже дед ездили на «Нивах». Есть семьи, где «Нивы» живут уже не первый десяток лет. Расскажите нам о своих любимых машинах! Публикация в «За рулем» также останется в истории вашей семьи.

Рассказы принимаются в свободной форме — хоть в стихах (это же творчество) с фотографиями автомобиля и вашей семьи с «Нивой».

В письме, пожалуйста, укажите также:

Как вас зовут

В каком городе живете

Какая у вас «Нива», какого года, с каким пробегом

Телефон и/или email (для возможной связи)

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А присылать надо сюда — [email protected]

В теме письма напишите «Конкурс» или «Моя любимая „Нива“.

Победителям — приятные подарки от АвтоВАЗа.

Мы уже получаем первые письма. Благодарим их авторов.

И ждем новых писем — от вас.