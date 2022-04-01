Моя любимая Нива — журнал За рулем

Моя любимая Нива

«За рулем» и АВТОВАЗ объявляют конкурс «Ты моя любимая».

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45 удивительных и невероятных фактов о «Ниве»

За 45 лет «Нивы» было продано около 2,5 миллионов экземпляров этого автомобиля. Он действительно популярен — и у нас, и за рубежом. Наверняка вы, или ваш отец или даже дед ездили на «Нивах». Есть семьи, где «Нивы» живут уже не первый десяток лет. Расскажите нам о своих любимых машинах! Публикация в «За рулем» также останется в истории вашей семьи.

Рассказы принимаются в свободной форме — хоть в стихах (это же творчество) с фотографиями автомобиля и вашей семьи с «Нивой».

В письме, пожалуйста, укажите также:

  • Как вас зовут
  • В каком городе живете
  • Какая у вас «Нива», какого года, с каким пробегом
  • Телефон и/или email (для возможной связи)

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Рубиновая Нива из детства. Осторожно! Возможен приступ ностальгии

А присылать надо сюда — [email protected]

В теме письма напишите «Конкурс» или «Моя любимая „Нива“.

Победителям — приятные подарки от АвтоВАЗа.

Мы уже получаем первые письма. Благодарим их авторов.

И ждем новых писем — от вас.

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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