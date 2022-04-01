За 45 лет «Нивы» было продано около 2,5 миллионов экземпляров этого автомобиля. Он действительно популярен — и у нас, и за рубежом. Наверняка вы, или ваш отец или даже дед ездили на «Нивах». Есть семьи, где «Нивы» живут уже не первый десяток лет. Расскажите нам о своих любимых машинах! Публикация в «За рулем» также останется в истории вашей семьи.
Рассказы принимаются в свободной форме — хоть в стихах (это же творчество) с фотографиями автомобиля и вашей семьи с «Нивой».
В письме, пожалуйста, укажите также:
- Как вас зовут
- В каком городе живете
- Какая у вас «Нива», какого года, с каким пробегом
- Телефон и/или email (для возможной связи)
А присылать надо сюда — [email protected]
В теме письма напишите «Конкурс» или «Моя любимая „Нива“.
Победителям — приятные подарки от АвтоВАЗа.
Мы уже получаем первые письма. Благодарим их авторов.
И ждем новых писем — от вас.
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